क्रिसमस पर सैलानियों से गुलजार हुई गुलाबी नगरी, आमेर बना आकर्षण का केंद्र, रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद

हजारों की संख्या में आए पर्यटक: वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा ने बताया कि क्रिसमस पर बड़ी संख्या में देशी-विदेशी सैलानी जयपुर पहुंचे. सबसे ज्यादा पर्यटक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दक्षिण भारत से आए. जयपुर में आमेर महल, हवा महल, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, अल्बर्ट हॉल, सिटी पैलेस समेत तमाम पर्यटक स्थलों पर हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे. इनमें से अधिकांश सैलानी आमेर महल भ्रमण करने के लिए पहुंचे. जयपुर के अलावा जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, माउंट आबू, सवाई माधोपुर समेत अन्य जिलों में भी हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे. इस दौरान आमेर महल जाने वाले मार्ग से मुख्य सड़क पर पर्यटक वाहनों की कतारें लगी हुई नजर आईं.

जयपुर: क्रिसमस पर गुलाबी नगरी सैलानियों से गुलजार नजर आई. गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध आमेर महल, हवा महल, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, झालाना लेपर्ड सफारी, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क समेत तमाम पर्यटक स्थलों पर सैलानियों का हुजूम उमड़ा. सैलानियों के लिए आमेर हॉट डेस्टिनेशन बना. इस दौरान आमेर रोड समेत शहर के विभिन्न मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं.

बुधवार को उमड़े पर्यटक: आमेर महल अधीक्षक राकेश छोलक के मुताबिक सैलानियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसको ध्यान में रखकर आमेर महल प्रशासन ने होमगार्ड और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की. शीतकालीन अवकाश के चलते आमेर महल में पर्यटकों का प्रतिदिन आंकड़ा 10000 से ऊपर जा रहा है. बुधवार को आमेर महल में करीब 13500 से अधिक पर्यटक पहुंचे थे. हवा महल अधीक्षक सरोजिनी चंचलानी के मुताबिक बुधवार को हवा महल में 9500 से अधिक पर्यटक पहुंचे थे. नाहरगढ़ अधीक्षक सोहनलाल चौधरी के मुताबिक बुधवार को नाहरगढ़ किले पर करीब 6500 से अधिक, अल्बर्ट हॉल अधीक्षक महेंद्र कुमार के मुताबिक अल्बर्ट हॉल में 5700 से अधिक और जंतर मंतर अधीक्षक प्रतिभा यादव के मुताबिक जंतर मंतर में करीब 9700 पर्यटक पहुंचे थे. अनुमान है कि गुरुवार को जयपुर शहर में इस सीजन में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे.

जंगल सफारी की बुकिंग भी फुल: पर्यटक सीजन में जंगल सफारी भी पर्यटकों के लिए काफी आकर्षक का केंद्र बनी हुई है. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, झालाना लेपर्ड सफारी, आमागढ़ लेपर्ड सफारी, नाहरगढ़ लायन सफारी, नाहरगढ़ टाइगर सफारी समेत अन्य जंगल सफारियों में भी काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. झालाना और आमागढ़ लेपर्ड सफारी के लिए बुकिंग फुल चल रही है. वन्यजीवों की अठखेलियां और प्राकृतिक साइट्स ने पर्यटकों को रोमांचित कर दिया. वन्यजीवों के रहन-सहन और खान-पान संबंधित जानकारियां भी पर्यटकों को जानने को मिली.

पर्यटन व्यवसाय को फायदा: टूरिस्ट गाइड भगत ने बताया कि आमेर महल पर्यटकों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. पर्यटक क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए काफी संख्या में जयपुर पहुंचे हैं. पर्यटकों के आने से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी फायदा होता है. आमेर महल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है. आमेर महल का शीश महल, मानसिंह महल, दीवान-ए-आम और विभिन्न जगह पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है. सैलानियों ने आमेर महल समेत तमाम पर्यटक स्थलों की खूबसूरती को अपने कैमरों में कैद किया.होटल व्यवसायी मोहनलाल सैनी ने बताया कि पर्यटकों की भारी आवक होने से जयपुर शहर में होटल्स भी फुल होती नजर आ रही हैं. होटल के किराए में भी बढ़ोतरी हो गई है.