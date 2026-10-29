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पदोन्नति का इंतजार खत्म, सरकार ने तय की डेडलाइन, 15 नवंबर तक हर हाल में होगी DPC

राजस्थान सचिवालय. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः प्रदेश में पदोन्नति का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की विभागीय पदोन्नति समितियों (DPC) की बैठकों को लेकर सख्ती दिखाई है. कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों और नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 नवंबर तक अनिवार्य रूप से सभी संवर्गों की डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करें.

कार्मिक विभाग की सचिव अर्चना सिंह की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सेवा नियमों में वरिष्ठता निर्धारण और पदोन्नति से संबंधित प्रावधानों के तहत प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में वरिष्ठता सूची तैयार कर जारी करना आवश्यक है. साथ ही रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति की कार्रवाई किया जाना आवश्यक है.