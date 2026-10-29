पदोन्नति का इंतजार खत्म, सरकार ने तय की डेडलाइन, 15 नवंबर तक हर हाल में होगी DPC
Govt employee DPC deadline: कई विभागों में वर्ष 2026-27 की DPC बैठकें आयोजित नहीं की गई हैं.
Published : October 29, 2026 at 5:38 PM IST
जयपुरः प्रदेश में पदोन्नति का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की विभागीय पदोन्नति समितियों (DPC) की बैठकों को लेकर सख्ती दिखाई है. कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों और नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 नवंबर तक अनिवार्य रूप से सभी संवर्गों की डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करें.
कार्मिक विभाग की सचिव अर्चना सिंह की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सेवा नियमों में वरिष्ठता निर्धारण और पदोन्नति से संबंधित प्रावधानों के तहत प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में वरिष्ठता सूची तैयार कर जारी करना आवश्यक है. साथ ही रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति की कार्रवाई किया जाना आवश्यक है.
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31 मई तक पूरी होनी थी पदोन्नति प्रक्रियाः कार्मिक विभाग ने सर्कुलर में अपने पूर्व निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि 26 अगस्त 2023 के परिपत्र के तहत DPC की कार्रवाई समयबद्ध रूप से करने के निर्देश जारी किए गए थे. इसके तहत 1 अप्रैल की स्थिति में अस्थायी वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन 1 जनवरी तक तथा अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर 31 मई तक पदोन्नति की कार्रवाई पूरी किया जाना था.
कई विभागों में नहीं हुई डीपीसीः कार्मिक विभाग ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की ओर से बजट वर्ष 2026-27 में की गई घोषणा की अनुपालना में विभिन्न सेवा नियमों में पदोन्नति के लिए वांछित अनुभव अथवा सेवा अनुभव में दो वर्ष तक की छूट देने के लिए 17 अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है. इसके बावजूद कई विभागों में वर्ष 2026-27 की DPC बैठकें आयोजित नहीं की गई हैं. इससे संबंधित कार्मिकों को समय पर पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है. अब सरकार ने सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 नवंबर तक हर हाल में DPC आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्रवाई पूरी की जाए.
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लंबित पदोन्नतियों पर सरकार का फोकसः कार्मिक विभाग के इस निर्देश के बाद उन विभागों में हलचल बढ़ गई है, जहां अभी तक 2026-27 की डीपीसी नहीं हुई है. सरकार का जोर अब लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर है, ताकि पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ अनावश्यक देरी के बिना मिल सके.