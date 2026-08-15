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भारी बवाल के बीच सीएम ने हांसी में फहराया तिरंगा, बोले- '1857 की क्रांति में यहां के लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया था'

सीएम नायब सिंह सैनी ने हांसी में फहराया तिरंगा ( ETV Bharat )