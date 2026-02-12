ब्रज शैली में सजेगा गंगा मंदिर का शिखर, गंगा, बिहारी और लक्ष्मण मंदिर में करोड़ों के विकास कार्य
वर्षों से अधूरे पड़े गंगा मंदिर के शिखर को अब भरतपुर विकास प्राधिकारण द्वारा ब्रज क्षेत्र की पारंपरिक स्थापत्य शैली में पूर्ण किया जाएगा.
Published : February 12, 2026 at 3:45 PM IST
भरतपुर: जिले में आस्था और विरासत के संगम को अब नई ऊंचाई मिलने जा रही है. राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 और 2025-26 के तहत शहर के ऐतिहासिक गंगा मंदिर का वर्षों से अधूरा शिखर ब्रज शैली की पारंपरिक स्थापत्य कला में पूर्ण किया जाएगा. इसके साथ ही बांके बिहारी और लक्ष्मण मंदिर में भी करोड़ों रुपए की लागत से व्यापक विकास और सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किए गए हैं. मंदिरों के जर्जर हिस्सों का जीर्णोद्धार, मुख्य द्वार व धर्मशाला का उन्नयन और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे भरतपुर धार्मिक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में उभरेगा.
गंगा मंदिर का अधूरा शिखर होगा पूर्ण: बीडीए आयुक्त कनिष्क कटारिया ने बताया कि भरतपुर का गंगा मंदिर देश के उन विरले मंदिरों में शामिल है, जो मां गंगा को समर्पित हैं. वर्षों से अधूरा पड़ा मंदिर का शिखर अब ब्रज क्षेत्र की पारंपरिक स्थापत्य शैली में पूर्ण किया जाएगा. इसके लिए करीब 9.5 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है. शिखर निर्माण में मंदिर की मौजूदा डिज़ाइन और ब्रज शैली की विशिष्ट पहचान को ध्यान में रखते हुए रूपरेखा तैयार की गई है. इसके साथ ही मंदिर परिसर की पुरानी क्षत्रियों और जर्जर हिस्सों का भी पुनर्निर्माण होगा. मंदिर के बाहरी हिस्से में स्थित दुकानों के विकास कार्य पर लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे परिसर अधिक सुव्यवस्थित और आकर्षक दिखाई देगा.
बांके बिहारी मंदिर में द्वार, धर्मशाला: आयुक्त कटारिया ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर में लगभग साढ़े चार करोड़ रुपये की लागत से मुख्य द्वार, प्रवेश गेट, धर्मशाला के एक हिस्से और पीछे स्थित रसोईघर का उन्नयन किया जाएगा. उद्देश्य है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर, व्यवस्थित और स्वच्छ सुविधाएं उपलब्ध हो सकें.
लक्ष्मण मंदिर में जर्जर कमरों का जीर्णोद्धार: लक्ष्मण मंदिर में लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से पुराने और जर्जर कमरों को ठीक किया जाएगा. मंदिर के अग्रभाग (फसाड) को नया रूप दिया जाएगा तथा पत्थरों पर बनी क्षतिग्रस्त नक्काशी को पुनः संवारा जाएगा, ताकि मंदिर की ऐतिहासिक भव्यता बरकरार रहे.
इंटीग्रेटेड धार्मिक टूरिज्म जोन: आयुक्त कटारिया ने बताया कि इन विकास कार्यों का उद्देश्य केवल संरचनात्मक सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि भरतपुर को एक इंटीग्रेटेड धार्मिक टूरिज्म जोन के रूप में विकसित करना भी है. वर्तमान में अधिकतर पर्यटक केवल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तक सीमित रहते हैं, लेकिन अब योजना है कि लोहागढ़ क्षेत्र और शहर के आंतरिक धार्मिक स्थलों को भी पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाया जाए. उन्होंने बताया कि प्रशासन की मंशा है कि श्रद्धालु और पर्यटक भरतपुर में दिनभर रुककर धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का अनुभव कर सकें. मंदिरों में बेहतर सुविधाएं, सुव्यवस्थित परिसर और आकर्षक स्थापत्य विकास इस दिशा में अहम कदम साबित होंगे. उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल न केवल आस्था स्थलों को नई पहचान देगी, बल्कि स्थानीय पर्यटन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती प्रदान करेगी.