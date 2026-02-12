ETV Bharat / state

ब्रज शैली में सजेगा गंगा मंदिर का शिखर, गंगा, बिहारी और लक्ष्मण मंदिर में करोड़ों के विकास कार्य

भरतपुर गंगा मंदिर ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिले में आस्था और विरासत के संगम को अब नई ऊंचाई मिलने जा रही है. राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 और 2025-26 के तहत शहर के ऐतिहासिक गंगा मंदिर का वर्षों से अधूरा शिखर ब्रज शैली की पारंपरिक स्थापत्य कला में पूर्ण किया जाएगा. इसके साथ ही बांके बिहारी और लक्ष्मण मंदिर में भी करोड़ों रुपए की लागत से व्यापक विकास और सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किए गए हैं. मंदिरों के जर्जर हिस्सों का जीर्णोद्धार, मुख्य द्वार व धर्मशाला का उन्नयन और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे भरतपुर धार्मिक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में उभरेगा. गंगा मंदिर का अधूरा शिखर होगा पूर्ण: बीडीए आयुक्त कनिष्क कटारिया ने बताया कि भरतपुर का गंगा मंदिर देश के उन विरले मंदिरों में शामिल है, जो मां गंगा को समर्पित हैं. वर्षों से अधूरा पड़ा मंदिर का शिखर अब ब्रज क्षेत्र की पारंपरिक स्थापत्य शैली में पूर्ण किया जाएगा. इसके लिए करीब 9.5 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है. शिखर निर्माण में मंदिर की मौजूदा डिज़ाइन और ब्रज शैली की विशिष्ट पहचान को ध्यान में रखते हुए रूपरेखा तैयार की गई है. इसके साथ ही मंदिर परिसर की पुरानी क्षत्रियों और जर्जर हिस्सों का भी पुनर्निर्माण होगा. मंदिर के बाहरी हिस्से में स्थित दुकानों के विकास कार्य पर लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे परिसर अधिक सुव्यवस्थित और आकर्षक दिखाई देगा. बीडीए आयुक्त कनिष्क कटारिया (ETV Bharat Bharatpur)