यूपी में 24 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती, इसी हफ्ते लाइव होगा ई-अधियाचन पोर्टल
E-requisition portal पोर्टल शुरू होते ही उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में ऑनलाइन अधियाचन फीड कर सकेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 10:36 AM IST
प्रयागराज: अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द रफ्तार पकड़ने वाली है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई-अधियाचन पोर्टल पूरी तरह तैयार हो चुका है और इसके इसी सप्ताह लाइव होने की उम्मीद है. पोर्टल शुरू होते ही उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन अधियाचन फीड कर सकेंगे.
इसी सप्ताह ई–अधियाचन पोर्टल (E-requisition portal) होगा शुरू
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जन संपर्क अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि, "एनआईसी और आयोग की ओर से पोर्टल का परीक्षण पूरा कर लिया गया है. माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी पोर्टल का परीक्षण पूरा कर लिया है. अब केवल उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से अभी परीक्षण करना बाकी रह गया है. उनसे इस सप्ताह का समय मांगा गया है. जैसे ही ओके ओता है. ई–अधियाचन मिलना शुरू हो जाएगा. हमें उम्मीद है कि इस सप्ताह तक हम ये काम पूरा कर लेंगे. ई अधियाचन मिलने के बाद उनका परीक्षण किया जाएगा. परीक्षण के बाद सबकुछ ठीक रहने पर उसे आयोग की बैठक में रखा जाएगा और पास होने के बाद वैकेंसी निकाल दी जाएगी."
टीजीटी और सहायक अध्यापक के 16100 पद
इन भर्तियों में एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 950 पद, प्राचार्य के लगभग 100 पद शामिल हैं. वहीं एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के करीब 1500, प्रधानाध्यापक के लगभग 1000, प्रवक्ता (पीजीटी) के करीब 2700, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) और सहायक अध्यापक के 16,100 से अधिक पद प्रस्तावित हैं. इसके अलावा संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लगभग 1890 पद भी शामिल हैं.
गौरतलब है कि ई-अधियाचन पोर्टल के अभाव में आयोग अपने गठन के बाद से नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर सका था. अब पोर्टल के लाइव होते ही भर्ती प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा.
हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग, एडेड जूनियर हाईस्कूल, अल्पसंख्यक कॉलेज और अटल आवासीय विद्यालयों की भर्तियां भी इसी आयोग के माध्यम से प्रस्तावित हैं, लेकिन संबंधित नियमावली तैयार न होने के कारण इन पदों के विज्ञापन में अभी और समय लग सकता है.
