यूपी में 24 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती, इसी हफ्ते लाइव होगा ई-अधियाचन पोर्टल

प्रयागराज: अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द रफ्तार पकड़ने वाली है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई-अधियाचन पोर्टल पूरी तरह तैयार हो चुका है और इसके इसी सप्ताह लाइव होने की उम्मीद है. पोर्टल शुरू होते ही उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन अधियाचन फीड कर सकेंगे.

इसी सप्ताह ई–अधियाचन पोर्टल (E-requisition portal) होगा शुरू

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जन संपर्क अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि, "एनआईसी और आयोग की ओर से पोर्टल का परीक्षण पूरा कर लिया गया है. माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी पोर्टल का परीक्षण पूरा कर लिया है. अब केवल उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से अभी परीक्षण करना बाकी रह गया है. उनसे इस सप्ताह का समय मांगा गया है. जैसे ही ओके ओता है. ई–अधियाचन मिलना शुरू हो जाएगा. हमें उम्मीद है कि इस सप्ताह तक हम ये काम पूरा कर लेंगे. ई अधियाचन मिलने के बाद उनका परीक्षण किया जाएगा. परीक्षण के बाद सबकुछ ठीक रहने पर उसे आयोग की बैठक में रखा जाएगा और पास होने के बाद वैकेंसी निकाल दी जाएगी."

टीजीटी और सहायक अध्यापक के 16100 पद