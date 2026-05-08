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संत कबीर के विचारों को वैश्विक स्तर पर ले जाएगी 'पंचामृत योजना', डीडीयू करेगा इसकी शुरुआत

उन्होंने कहा कि कबीर दर्शन पर शोध कार्य के लिए यूजीसी के मानक के अनुरूप विज्ञापन निकाला जाएगा और 6 जेआरएफ और चार एसआरएफ को शोध के लिए फेलोशिप प्रदान की जाएगी, यह पंचामृत योजना की पहली शर्त है.

इस संबंध में कबीर अकादमी के निदेशक अतुल द्विवेदी जिनका कार्यालय लखनऊ के जवाहर भवन में है, उन्होंने ईटीवी भारत से टेलिफोनिक बातचीत में बताया कि, जिस प्रकार से योजना का नाम "पंचामृत योजना" रखा गया है उसमें वैसे ही पांच बिंदुओं में कबीर से जुड़े ऐतिहासिक पहलुओं पर शोध कार्य से लेकर पत्रिका के संपादन का भी कार्य होगा.

संतकबीर अकादमी का इसके लिए गठन भी किया गया है जों कबीर निर्माण स्थली मगहर में स्थापित है वहीं से इसका संचालन होगा. यह योजना ऐसी है कि कबीर के जो दोहे आज के दौर में भी कैसे प्रासंगिक है उसका भी विश्लेषण किया जाएगा.

इस विषय को लेकर कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा है कि कबीर के मानवतावादी विचारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के साथ ही विद्यालयों से जोड़कर बच्चों तक इसे पहुँचाया जाएगा.

इसकी कार्ययोजना पर कुलपति की अध्यक्षता में कबीर अकादमी संस्कृति मंत्रालय के निदेशक अतुल द्विवेदी से चर्चा भी हो चुकी हैं. इसकी रुपरेखा में शोध से लेकर पत्रिका का प्रकाशन और मगहर से वाराणसी तक 'कबीर परिपथ' के चिन्हांकन हेतु कार्य किया जाएगा. अकादमिक कार्यशालाएं भी इसमें होंगी.

मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत और नेतृत्व की जिम्मेदारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) को दिया है. जिसकी कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन इस योजना के क्रियान्यवन को लेकर अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगी.

गोरखपुर: संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय उत्तर प्रदेश 'कबीर' के दर्शन को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करने के लिए 'पंचामृत योजना' लोगों के बीच लेकर आ रहा हैं.

उन्होंने कहा कि दूसरी शर्त यह है कि कुछ लोग जो छोटे-छोटे पार्ट में कबीर को लेकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के शोध प्रबंध को आगे बढ़ाने के लिए 10 जूनियर और 20 सीनियर का चयन किया जाएगा. जिनका कार्यकाल एक वर्ष का होगा और उन्हें संस्कृति मंत्रालय शोध कार्य के लिए धन उपलब्ध कराएगा.

उन्होंने कहा कि इसकी जो तीसरी शर्त है वह यह की विश्व विश्व का कोई भी कोन हो या प्रदेश और देश के बाहर के कोई भी लोग जो लोग कबीर पर कोई आयोजन करेंगे, जिनका चयन विज्ञापन और मानक के जरिए होगा, जिनकी संख्या 20 की हो सकती है, उन्हें संस्कृति मंत्रालय दो-दो लाख रुपये उपलब्ध कराएगा. जिससे आयोजन को बेहतर बनाया जा सके.

उन्होंने कहा कि चौथी शर्त के रूप में यह है कि कबीर से जुड़ी एक पत्रिका प्रकाशित की जाएगी जिसका संपादन संपादन के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले लोगों को दिया जाएगा. जिससे कबीर को लेकर किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण सामग्री लोगों के बीच न पहुंचे.

उन्होंने बताया कि पांचवी शर्तिया है कि मगर से लेकर काशी के बीच में जो कबीर से जुड़े हुए स्थान, और उनकी यात्रा के वृतांत में जिन स्थानों का उल्लेख मिलता है उसे पर यदि कुछ लोग लिख रहे हैं या लिखने के लिए उनके पास मौजूद है, ऐसे 20 लोगों को भी चयन के आधार पर कार्य करने का मौका दिया जाएगा. इसके बाद उनके द्वारा संकलित सूचना को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि फिलहाल इस योजना का बजट डेढ़ करोड़ का है लेकिन कबीर को लेकर महत्वपूर्ण कर इसके जरिए होगा.

ईटीवी भारत ने उनसे सवाल किया कि आखिर में इस कार्य को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए क्यों चुना गया तो उन्होंने कहा कि, संस्कृति मंत्रालय के पास कोई प्रोफेसर नहीं है. कबीर की निर्वाण और जन्म स्थली के बीच गोरखपुर विश्वविद्यालय एक बड़ा केंद्र है. जिससे शोध कार्य को आसानी से आगे बढ़ाया जा सकेगा.

हिंदी और इतिहास के प्रोफेसर की मदद से शोधार्थियों का शोध परिष्कृत होगा और समाज के भीतर कबीर को लेकर सही संदेश जाएगा. बहुत जल्दी इसको लेकर विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. यह प्रदेश के मुख्यमंत्री, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के विशेष सोच का परिणाम है जो आगे बढ़ रहा है.