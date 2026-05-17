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गोपीनाथ मंदिर से रवाना हुईं भगवान रुद्रनाथ की डोली, कल सुबह 11 बजे खुलेंगे कपाट

गोपीनाथ मंदिर से रवाना हुईं भगवान रुद्रनाथ की डोली ( PHOTO-ETV Bharat )