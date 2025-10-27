ETV Bharat / state

बेमौसम बारिश से खेत में पड़ी धान की फसल को नुकसान, इन फसलों की बुवाई होगी प्रभावित

कोटा इलाके में हुई बेमौसम बारिश से कटने के बाद खेत में पड़ी धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा है.

बेमौसम बारिश से धान को नुकसान
कटने के बाद खेत में पड़ी धान (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 9:35 PM IST

5 Min Read
कोटा: हाड़ौती संभाग में रविवार से ही बेमौसम बारिश का क्रम जारी है. हालांकि अधिकांश इलाकों में सोमवार से ही बारिश शुरू हुई है. कोटा में सुबह से ही कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हो रही है. जिले में बीते 24 घंटे में 40 मिलीमीटर यानी डेढ़ इंच से ज्यादा बारिश हुई है. इस साल मानसून में अतिवृष्टि जैसी बारिश हुई थी, जिसने पहले ही सोयाबीन और उड़द की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है. अब धान की खेत में कटकर पड़ी हुई फसल को भी नुकसान हो रहा है. दूसरी तरफ मंडी में फसल बेचने का सीजन जोरों पर चल रहा है. इसके साथ ही रबी सीजन की बुवाई भी खेतों में चल रही है, जो बारिश के चलते काफी प्रभावित हो रही है.

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक अतीश कुमार शर्मा का कहना है कि बेमौसम बारिश के चलते धान की खेतों में कटी हुई फसल को नुकसान हो रहा है. रबी सीजन में सरसों की बुवाई अंतिम दौर में चल रही है, लेकिन जिन किसानों ने करीब तीन से चार दिन पहले ही बुवाई की है, उन्हें अंकुरण नहीं होने से नुकसान होगा. शेष गेहूं, लहसुन और चने की फसल की बुवाई में कोई परेशानी नहीं होगी. शर्मा ने कहा कि किसान अपनी कटी हुई फसल का बीमा क्लेम ले सकते हैं. इसके लिए तत्काल 72 घंटे के भीतर खराबी की शिकायत ऑनलाइन या कृषि विभाग में दर्ज कर सकते हैं, लेकिन बुवाई प्रभावित हो सकती है.

पढ़ें: पश्चिमी विक्षोभ ने बदला राजस्थान का मौसम , IMD का आया अलर्ट, जानें आज किन इलाकों में होगी बारिश

मंडी में मंगलवार को रहेगी छुट्टी: मंडी में किसान अपना माल लेकर पहुंच रहे हैं, जिन्हें बारिश से बचाना चुनौती है. ऐसे में आज भी किसानों का माल कुछ भीग गया. मंडी प्रबंधन ने उसे बचाने के लिए काफी कोशिश की है. कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी के सचिव मनोज कुमार मीणा का कहना था कि सोमवार को अधिकांश माल कवर्ड शेड के अंदर ही खाली करवाया गया. करीब 5000 क्विंटल के आसपास धान खुले में है, लेकिन उसे पूरी तरह से तिरपाल से ढक दिया गया है. उनका कहना है कि बारिश के चलते ही मंगलवार को मंडी को बंद रखने का निर्णय किया है. किसानों को भी माल लेकर मंडी नहीं आने के लिए अपील की है.

खेत में कटी फसल: वर्तमान में खेत में काटकर धान की फसल खड़ी हुई है, ऐसे में उसे नुकसान हो रहा है. खेत में काटकर सूखने के लिए किसानों ने छोड़ी थी. अब इस फसल की गुणवत्ता कमजोर हो जाएगी, जबकि सोयाबीन, उड़द और मक्का की फसल पहले ही कट गई है. अधिकांश किसानों ने इन्हें कवर्ड एरिया में स्टोर कर लिया है. इनमें से कुछ फसल खेत में सूखने के लिए छोड़ी हुई है, इससे भी नुकसान होगा.

खेत में खड़ी फसल: वर्तमान में खेत में धान की फसल ही खड़ी है, क्योंकि इसके उत्पादन का समय काफी लंबा होता है. यह चार महीने के आसपास में पककर तैयार होती है. इस समय खेतों में पानी भर जाने से फसल को वापस सूखने में समय लगेगा, जिससे धान की कटाई में भी देरी हो जाएगी. इन किसानों का आने वाला रबी सीजन भी थोड़ा तेजी से शुरू होगा.

रबी सीजन की फसलें, जिनकी बुवाई चल रही है

सरसों: कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि सरसों की फसल की बुवाई का समय अंतिम दौर में चल रहा है. इसकी बुवाई 15 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच होती है. हालांकि, अधिकांश किसान अक्टूबर में ही बुवाई करते हैं. ऐसे में जिन किसानों ने कुछ दिन पहले ही बुवाई की है और उनमें अंकुरण नहीं हुआ है, उन्हें बीज में नुकसान की आशंका है, जबकि जिन किसानों ने बुवाई किए हुए 15 दिन हो गए हैं और अंकुरित पौधा तैयार हो गया है. उन्हें न तो कोई नुकसान है और न कोई फायदा. सरसों की फसल को 35 दिन बाद पानी चाहिए होता है. बुवाई के बाद वह जमीन में मौजूद नमी से ही पौधा अपना पोषण ले लेता है. हालांकि इससे एक फायदा किसान को होगा, उसे 35 दिन पर पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वह दूसरे पानी की अवधि को लंबा खींच लेगा, जिसमें वह 50 से 55 दिन तक बाद पानी देगा.

चना: चने की फसल के लिए यह बारिश रामबाण का काम करने वाली है. इससे चने की फसल को काफी फायदा होने वाला है. किसान अब चने की तरफ आकर्षित भी हो जाएंगे. कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार अब इसका रकबा भी बढ़ जाएगा.

लहसुन: लहसुन की फसल की बुवाई शुरू हो गई है, इसमें ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा. हालांकि जिन किसानों ने खेत तैयार कर लिया था, उनकी बुवाई थोड़ी देरी से हो पाएगी, क्योंकि खेत गीले हो गए हैं. इसे सूखने के बाद ही बुवाई हो पाएगी.

गेहूं: गेहूं की बुवाई नवंबर के पहले सप्ताह से 15 दिसंबर के बीच होती है, लेकिन जल्दी फसल करने वाले कई किसानों ने गेहूं की बुवाई शुरू कर दी है. बुवाई करने वाले किसानों को भी कोई नुकसान नहीं है. दूसरी तरफ 15 नवंबर तक खेत वैसे भी सूख जाएंगे.

