बेमौसम बारिश से खेत में पड़ी धान की फसल को नुकसान, इन फसलों की बुवाई होगी प्रभावित

कोटा: हाड़ौती संभाग में रविवार से ही बेमौसम बारिश का क्रम जारी है. हालांकि अधिकांश इलाकों में सोमवार से ही बारिश शुरू हुई है. कोटा में सुबह से ही कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हो रही है. जिले में बीते 24 घंटे में 40 मिलीमीटर यानी डेढ़ इंच से ज्यादा बारिश हुई है. इस साल मानसून में अतिवृष्टि जैसी बारिश हुई थी, जिसने पहले ही सोयाबीन और उड़द की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है. अब धान की खेत में कटकर पड़ी हुई फसल को भी नुकसान हो रहा है. दूसरी तरफ मंडी में फसल बेचने का सीजन जोरों पर चल रहा है. इसके साथ ही रबी सीजन की बुवाई भी खेतों में चल रही है, जो बारिश के चलते काफी प्रभावित हो रही है.

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक अतीश कुमार शर्मा का कहना है कि बेमौसम बारिश के चलते धान की खेतों में कटी हुई फसल को नुकसान हो रहा है. रबी सीजन में सरसों की बुवाई अंतिम दौर में चल रही है, लेकिन जिन किसानों ने करीब तीन से चार दिन पहले ही बुवाई की है, उन्हें अंकुरण नहीं होने से नुकसान होगा. शेष गेहूं, लहसुन और चने की फसल की बुवाई में कोई परेशानी नहीं होगी. शर्मा ने कहा कि किसान अपनी कटी हुई फसल का बीमा क्लेम ले सकते हैं. इसके लिए तत्काल 72 घंटे के भीतर खराबी की शिकायत ऑनलाइन या कृषि विभाग में दर्ज कर सकते हैं, लेकिन बुवाई प्रभावित हो सकती है.

मंडी में मंगलवार को रहेगी छुट्टी: मंडी में किसान अपना माल लेकर पहुंच रहे हैं, जिन्हें बारिश से बचाना चुनौती है. ऐसे में आज भी किसानों का माल कुछ भीग गया. मंडी प्रबंधन ने उसे बचाने के लिए काफी कोशिश की है. कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी के सचिव मनोज कुमार मीणा का कहना था कि सोमवार को अधिकांश माल कवर्ड शेड के अंदर ही खाली करवाया गया. करीब 5000 क्विंटल के आसपास धान खुले में है, लेकिन उसे पूरी तरह से तिरपाल से ढक दिया गया है. उनका कहना है कि बारिश के चलते ही मंगलवार को मंडी को बंद रखने का निर्णय किया है. किसानों को भी माल लेकर मंडी नहीं आने के लिए अपील की है.

खेत में कटी फसल: वर्तमान में खेत में काटकर धान की फसल खड़ी हुई है, ऐसे में उसे नुकसान हो रहा है. खेत में काटकर सूखने के लिए किसानों ने छोड़ी थी. अब इस फसल की गुणवत्ता कमजोर हो जाएगी, जबकि सोयाबीन, उड़द और मक्का की फसल पहले ही कट गई है. अधिकांश किसानों ने इन्हें कवर्ड एरिया में स्टोर कर लिया है. इनमें से कुछ फसल खेत में सूखने के लिए छोड़ी हुई है, इससे भी नुकसान होगा.

खेत में खड़ी फसल: वर्तमान में खेत में धान की फसल ही खड़ी है, क्योंकि इसके उत्पादन का समय काफी लंबा होता है. यह चार महीने के आसपास में पककर तैयार होती है. इस समय खेतों में पानी भर जाने से फसल को वापस सूखने में समय लगेगा, जिससे धान की कटाई में भी देरी हो जाएगी. इन किसानों का आने वाला रबी सीजन भी थोड़ा तेजी से शुरू होगा.