यात्रीगण कृपया ध्यान दें! लीलण एक्सप्रेस के संचालन समय में 27 जुलाई से बदलाव, जानिए नया शेड्यूल...
रेलवे ने बदलाव के बाद यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन के नए समय की जानकारी लेना जरूरी होगा.
Published : July 22, 2026 at 8:25 PM IST
जैसलमेर: रेलवे ने रेल परिचालन को सुचारू और व्यवस्थित बनाने की मंशा से जयपुर-जैसलमेर लीलण एक्सप्रेस के संचालन समय में आंशिक बदलाव किया है. ट्रेन के जयपुर से फुलेरा के बीच मार्ग में आने वाले कुछ स्टेशनों पर आगमन और प्रस्थान का समय बदला गया है. संशोधित समय सारिणी 27 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी. रेलवे के बदलाव के बाद यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन के नए समय की जानकारी लेना जरूरी होगा.
मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 12468 जयपुर-जैसलमेर लीलण एक्सप्रेस अब जयपुर स्टेशन से निर्धारित समय 16.30 बजे के स्थान पर पांच मिनट पहले 16.25 बजे रवाना होगी. जयपुर से रवाना होने के बाद ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए कनकपुरा स्टेशन पहुंचेगी. यहां ट्रेन का परिवर्तित आगमन समय 16.37 बजे और प्रस्थान समय 16.39 बजे निर्धारित किया गया है. इसके बाद ट्रेन 16.57 बजे आसलपुर जोबनेर स्टेशन पहुंचेगी. दो मिनट के ठहराव के बाद 16.59 बजे रवाना होगी.
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त्रिपाठी ने बताया कि परिवर्तित समय के अनुसार जयपुर से जैसलमेर लीलण एक्सप्रेस जैसलमेर स्टेशन पर सुबह 5.05 बजे पहुंचेगी. रेलवे ने यात्रियों से अपील की कि 27 जुलाई या उसके बाद इस ट्रेन के यात्री स्टेशन पहुंचने से पहले संशोधित समय सारिणी की जानकारी अवश्य लें. समय में बदलाव के कारण यात्रियों को परेशानी न हो, इसलिए रेलवे ने नए समय के अनुसार यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी. रेलवे के आंशिक समय परिवर्तन का उद्देश्य रेल परिचालन को बेहतर बनाने के साथ ट्रेनों के संचालन में समयबद्धता बनाए रखना है.
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