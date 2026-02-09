ETV Bharat / state

बाघ-विहीन से हाफ सेंचुरी तक: सरिस्का में पर्यटकों को रोमांचक अनुभव, एक ही दिन में 4-5 टाइगर की साइटिंग

सरिस्का टाइगर रिजर्व दो दशक पहले बाघ-विहीन होने के दंश से उबर चुका है, अब यहां बाघों की संख्या 50 पार पहुंच गई है.

सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ
सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 10:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व अब दो दशक पहले के बाघ-विहीन दंश से उबरकर देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो चुका है. यहां बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, और शावकों की मौजूदगी पर्यटकों को खास आकर्षण दे रही है.

वन्यजीव प्रेमी लोकेश खंडेलवाल के अनुसार, इन दिनों सरिस्का में सफारी करने वाले पर्यटकों को बाघिनों के साथ शावकों की अठखेलियां देखने का रोमांचक अनुभव मिल रहा है. यहां वर्तमान में कई शावक हैं, जिनकी उम्र 6 महीने से 2 साल तक है. ज्यादातर शावक अपनी मां के साथ खेलते दिखते हैं, जबकि कुछ बड़े शावक अकेले भी नजर आ रहे हैं.

डीएफओ अभिमन्यु सहारण (ETV Bharat Alwar)

पर्यटकों को हुए बाघ के दीदार: बाघिन के साथ शावकों की साइटिंग पर्यटकों के लिए विशेष अनुभव है. पिछले कुछ महीनों में एक ही सफारी में 4-5 बाघ (शावकों सहित) देखने के कई मामले सामने आए हैं, जो सरिस्का के इतिहास में सकारात्मक संकेत माने जा रहे हैं. सदर रेंज, अलवर बफर एरिया और अन्य इलाकों में शावकों की उपस्थिति पर्यटकों को खूब लुभा रही है.

इसे भी पढ़ें- सरिस्का में बाघिन एसटी 2302 की दो शावकों के साथ साइटिंग, सफारी ट्रैक पर करता रहा चहलकदमी

सरिस्का में बढ़ी बाघों की संख्या: सरिस्का में बाघों की कुल संख्या अब 50 के पार पहुंच चुकी है. हाल ही में विभिन्न बाघिनों के नए शावकों के जन्म से यह आंकड़ा बढ़ा है. 2025 में ही 10 नए शावकों का जन्म दर्ज किया गया, और कुल मिलाकर बाघों की संख्या करीब 50 पहुंच गई है. यह संख्या दो दशक पहले के शून्य से एक बड़ी सफलता है, जो पुनर्वास और संरक्षण प्रयासों का नतीजा है.

बढ़ती संख्या को देखते हुए वन क्षेत्र विस्तार की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है. लोकेश खंडेलवाल का कहना है कि सरिस्का के आसपास के वन क्षेत्र को जोड़कर बफर एरिया बढ़ाया जा सकता है. इससे नए शावकों को सुरक्षित टेरिटरी मिलेगी, और उन्हें रिजर्व से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वर्तमान में ज्यादातर क्षेत्र पहले से ही बाघों की टेरिटरी में है, इसलिए विस्तार आवश्यक है.

इसे भी पढ़ें- सरिस्का टाइगर रिजर्व: युवा बाघों की टेरिटरी को लेकर बढ़ी चिंता, 'सांगा' की तलाश जारी

रिजर्व का दायरा बढ़ेगा: सरिस्का टाइगर रिजर्व के डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि अलवर, दौसा और जयपुर के क्षेत्रों को जोड़कर रिजर्व का दायरा बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है. NTCA और राज्य सरकार ने कमेटियां गठित की हैं. एक बैठक हो चुकी है, और प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. वर्तमान क्षेत्रफल 1229 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें करीब 600 वर्ग किलोमीटर और जोड़कर 1800+ वर्ग किलोमीटर करने का लक्ष्य है.

डीएफओ ने बताया कि फील्ड विजिट दौसा-जयपुर में हो चुकी है, अलवर का बड़ा हिस्सा बाकी है. प्रस्ताव जल्द NTCA को भेजा जाएगा. हाल के वर्षों में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य का भी विस्तार हुआ है. नवंबर 2025 में 44,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जोड़ा गया, जिससे कुल क्षेत्र अब 98,762 हेक्टेयर हो गया. हालांकि, कुछ सीमा 'रेशनलाइजेशन' से बफर में कमी आई, लेकिन कुल मिलाकर बाघ संरक्षण को मजबूती मिल रही है.

इसे भी पढ़ें- सरिस्का: टेरिटरी के संघर्ष में बाघिन की मौत, अब बाघों का कुनबा घटकर 49 हुआ

TAGGED:

TIGER NUMBER 50
TIGER SIGHTING IN SARISKA
FOREST AREA EXPANSION
TIGRESS AND CUBS
SARISKA TIGER RESERVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.