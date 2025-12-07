Explainer: सपनों के शहर कोटा की चौंकाने वाली हकीकत, 3 साल में आधे से कम हुए छात्र, जानिए क्यों
कोटा से टॉपर तो निकल रहे हैं, लेकिन संख्या कम हो रही है. हालात ऐसे हैं कि 109 कमरों वाले हॉस्टल में 12 बच्चे हैं.
Published : December 7, 2025 at 6:37 AM IST
कोटा: कल तक कोटा का नाम लेते ही आंखों के सामने भीड़ उमड़ आती थी. स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही बैग लटकाए बच्चे, सड़कों पर साइकिल की घंटियां, हॉस्टल की छतों पर लहराते पोस्टर और देर रात हॉस्टल के कमरों में जलते बल्ब. लाखों बच्चे, एक साथ, एक शहर में अपने सपने लेकर पहुंचते थे. आज वही सड़कें सूनी हैं. वही हॉस्टल, जिनके बाहर "No Rooms" के बोर्ड लटकते थे, आज 109 कमरों में सिर्फ 12 बच्चे रह गए हैं. हॉस्टल मालिक कहते हैं कि 1800 रुपये में भी कोई कमरा लेने नहीं आता, बस इमारत खराब न हो जाए, इसलिए रोशनी जलाए रखते हैं. दुकानदार, मैस चलाने वाले, चाय वाले, फोटोकॉपी वाले, ऑटो वाले, सबकी आमदनी पर असर पड़ा है. 4000 करोड़ की अर्थव्यवस्था पर सकंट के बादल हैं.
परीक्षा देने वाले बढ़े, कोटा आने वाले घटे: हैरानी की बात यह है कि इसी दौरान देश भर में परीक्षा देने वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ी है. JEE Main और NEET UG जैसी प्रवेश परीक्षाओं में बैठने वाले कैंडिडेट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा बताते हैं कि JEE Main में साल 2021 में 10.48 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जो 2025 तक बढ़कर 15.39 लाख हो गया. यानी करीब 68 प्रतिशत की बढ़ोतरी. इसी तरह NEET UG में 2021 में 16.14 लाख कैंडिडेट्स थे जो 2024 तक 24.06 लाख तक पहुंच गए. कुल मिलाकर परीक्षा देने वाले बच्चे 70 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं, लेकिन कोटा कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की संख्या आधी से भी कम हो चुकी है.
हॉस्टल और पीजी की बदहाली: कोटा के हॉस्टल और पीजी संचालकों की हालत सबसे दयनीय हो गई है. लैंडमार्क इलाके में हॉस्टल चलाने वाले कमल नागर बताते हैं कि 2022 के बाद से लगातार बच्चों की संख्या कम हो रही है. उनके इलाके में सिर्फ NEET वाले बच्चे ही रहते हैं और कई हॉस्टल पूरी तरह बंद पड़े हैं. बाकी हॉस्टल में भी 50 प्रतिशत से कम कमरे भरे हैं. पहले जहां अच्छा किराया मिलता था, अब बहुत सस्ते दाम पर कमरे देने पड़ रहे हैं, फिर भी बच्चे नहीं मिल रहे. कोरल पार्क एरिया में हॉस्टल संचालक कमल गोयल ने बताया कि उनके नए बने हॉस्टल में 109 कमरे हैं, लेकिन सिर्फ 12 बच्चे रह रहे हैं. महज 1800 रुपये प्रति कमरा किराया मिल रहा है, जिससे खर्च भी नहीं निकल पा रहा. बैंक का लोन चुकाना तो दूर की बात है. वे कहते हैं कि बिल्डिंग खराब न हो जाए, इसलिए किसी तरह हॉस्टल चला रहे हैं.
4000 करोड़ की अर्थव्यवस्था पर संकट: कोटा की पूरी अर्थव्यवस्था कोचिंग इंडस्ट्री के इर्द-गिर्द घूमती थी. कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी बताते हैं कि कोचिंग की वजह से यहां हॉस्टल, मेस के साथ-साथ रेस्टोरेंट, रोड साइड फूडकोर्ट, जूस सेंटर, चाय की टपरी, मोची, टेलर, ड्राईक्लीनिंग, सब्जी-फल वाले, डेयरी, खोमचे, फास्टफूड, हेयर सैलून, ऑटो-टैक्सी, साइकिल-बाइक रेंट, फोटो स्टूडियो, फोटोकॉपी, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, मोबाइल रिपेयरिंग, स्टेशनरी, प्रिंटिंग और रोजमर्रा की हर छोटी-बड़ी दुकान को फायदा हो रहा था. कोचिंग इंडस्ट्री का कारोबार 4000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था और उम्मीद थी कि और बढ़ेगा, लेकिन अब बच्चों की कमी से सारे व्यापार प्रभावित हैं. दुकानों का किराया तक नहीं निकल रहा. कई दुकानें बंद हो चुकी हैं. पूरी अर्थव्यवस्था में आमूलचूल बदलाव आ गया है.
बच्चों के कम आने के मुख्य कारण: हॉस्टल संचालक और स्थानीय लोग इसका सबसे बड़ा कारण कोचिंग संस्थानों का बाहर ब्रांच खोलना बता रहे हैं. बिहार और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा बच्चे कोटा आते थे, और वहीं सबसे ज्यादा नए सेंटर्स खुल रहे हैं. वहां रहना सस्ता है, घर पास में है, इसलिए बच्चे कोटा नहीं आ रहे. दूसरा कारण 2022 में कोटा में हॉस्टल-पीजी का किराया बहुत ज्यादा हो जाना था, जिससे अभिभावक नाराज हो गए. तीसरा, कोटा में आत्महत्या के मामलों को लेकर बनी नकारात्मक छवि भी जिम्मेदार है, हालांकि कोटा के शिक्षाविद और हॉस्टल संचालक इसे बदनाम करने की साजिश बताते हैं और कहते हैं कि माहौल जानबूझकर खराब किया गया.
फिर भी टॉपर कोटा से ही क्यों?: सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोटा से सिलेक्शन में ज्यादा कमी नहीं आई है और हर साल JEE Main, Advanced और NEET UG में टॉपर्स का सिलसिला बरकरार है. वजह यह है कि कोटा का कोचिंग सिस्टम, फैकल्टी और कॉम्पिटिटिव माहौल अभी भी देश में सबसे मजबूत है. जो बच्चे सच में टॉप रैंक चाहते हैं, वे अभी भी कोटा आ रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चे अब घर के पास ही कोचिंग करके अच्छे कॉलेज पा ले रहे हैं, क्योंकि IIT, NIT, IIIT और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बहुत बढ़ गई हैं.
कोटा के हॉस्टल संचालकों ने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है. उनकी मांग है कि बाहर खोले जा रहे सेंटर्स बंद किए जाएं, लेकिन कोचिंग संस्थान कहते हैं कि वे बिजनेस कर रहे हैं, जहां बच्चे हैं वहां जाएंगे, अगर यही स्थिति रही तो आने वाले कुछ सालों में कोटा सिर्फ टॉप रैंक हासिल करने वाले बच्चों का शहर रह जाएगा. आम बच्चे घर के पास ही तैयारी करेंगे. कोटा की 4000 करोड़ की कोचिंग अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट मंडरा रहा है. एक तरफ टॉपरों की चमक बरकरार है, दूसरी तरफ पूरा शहर में छात्रों की संख्य़ा कम होती जा रही है.
