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दुधवा नेशनल पार्क में अब खूब दिखेंगे एक सींग वाले गेंडे, जानिए कितनी हुई संख्या, 1984 में असम और नेपाल से लाए थे गैंडे

लखीमपुर खीरी : दुधवा नेशनल पार्क का ‘राइनो जोन’ गैंडों को खूब भा रहा है. उनके कुनबे में भी बढ़ोतरी भी हो रही है. वर्ष 2026 की गैंडा गणना में बच्चों सहित कुल 53 गैंडों की मौजूदगी दर्ज की गई है. पिछले साल गैंडों की संख्या 48 थी. दुधवा टाइगर रिजर्व देश का ऐसा अनोखा संरक्षित क्षेत्र है, जहां बाघ, हाथी, भालू के साथ-साथ एक सींग वाले भारतीय गैंडों का भी सफल संरक्षण और पुनर्वास किया जा रहा है.

दुधवा टाइगर रिजर्व "टोटल हेड काउंट मेथड" से 25 से 27 जून के बीच गैंडों की गणना कराई गई. गणना पूरी होने के बाद जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में दुधवा में 17 नर, 25 मादा तथा 11 अवयस्क और बच्चे सहित कुल 53 गैंडे मौजूद हैं. इनमें स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहे आठ गैंडे भी शामिल हैं.

दुधवा देश का तीसरा ऐसा क्षेत्र है जहां एक सींग वाले भारतीय गैंडे पाए जाते हैं. इसके अलावा केवल असम और पश्चिम बंगाल में ही इनकी प्राकृतिक आबादी मौजूद है. ऐसे में दुधवा में गैंडों की बढ़ती संख्या उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए वन्यजीव संरक्षण की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

दुधवा में गैंडा पुनर्वास की शुरुआत वर्ष 1984 में हुई थी. असम और नेपाल से सात गैंडों को लाकर दक्षिण सोनारीपुर रेंज के ककरहा क्षेत्र में बसाया गया था. इसके बाद वर्ष 2018 में बेलरायां रेंज के भादी क्षेत्र में दूसरा गैंडा पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया, जहां चार गैंडों को छोड़ा गया.