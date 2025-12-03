ETV Bharat / state

चम्बा में तेन्दुओं की संख्या में इजाफा, वन विभाग ने अवैध शिकार पर कसी नकेल

चंबा: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही अवैध शिकार जैसी गतिविधियां बढ़ जाती हैं, लेकिन चुराह वन मंडल ने ऐसे अवैध शिकारियों पर शिंकजा कसना शुरू कर दिया है और अवैध शिकार में काफी गिरावट दर्ज की गई है. इसके लिए वन विभाग के प्रयास रंग लाएं है. वन विभाग के कर्मचारियों ओर अधिकारियों की टीमें लगातार नाके लगाने के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं. वन विभाग की इस मुहिम से चंबा में तेंदुओं की संख्या 2.5 प्रतिशत तक बढ़ी हैं.

शिकारियों पर वन विभाग की पैनी नजर बनी हुई है. इस अभियान को और बेहतर करने के लिए विभाग कार्य कर रहा है, ताकि आने वाले समय में अवैध शिकार की घटनाएं ना के बराबर हो सकें.हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में अमूमन सर्दियों के मौसम में अवैध शिकार की गतिविधियां बढ़ जाती हैं. शिकारी जंगली जानवरों और पक्षियों का शिकार करते हैं. इसके चलते कई बार जंगली जानवरों के जीवन पर सकंट के बादल भी मंडराने लगते हैं.

अवैध शिकार को रोकने का हो रहा प्रयास

वन मंडल अधिकारी चुराह सुशील कुमार गुलेरिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 'अवैध शिकार की घटनाओं में गिरावट दर्ज की है. इसके लिए वन विभाग की टीम बधाई की पात्र है. चंबा में तेंदुओं की संख्या 2.5 प्रतिशत बढ़ी है. यही कारण है तेंदुए अक्सर सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं. जरूरी होने पर लोग रात के समय घरों से बाहर निकलें और अकेले सफर न करें. कहीं पर तेंदुआ नजर पर विभाग को सूचित करें. अवैध शिकार को रोकने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं. इसे और बेहतर करने के लिए इसके लिए हमारी टीमें लगातार कम कर रही हैं और आने वाले समय में इसके बेहतरीन प्रणाम देखने को मिलेंगे. वन विभाग की लगातार नाकेबंदी और रात्रि गश्त से अवैध शिकार में काफी कमी महसूस की जा रही है, जिसके लिए वन विभाग मंडल चुराह बधाई का पात्र है.'