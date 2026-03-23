ईरान युद्ध का असर: घना में घटे विदेशी पर्यटक, 5 हजार बुकिंग कैंसिल, होटल ऑक्यूपेंसी बेहद कम
अंतरराष्ट्रीय हालात और ट्रैवल एडवाइजरी के चलते यूरोप, अमेरिका और अरब देशों से आने वाले विदेशी पर्यटकों ने भारत यात्रा से दूरी बना ली है.
Published : March 23, 2026 at 8:40 PM IST
भरतपुर: जिले के पर्यटन में अंतरराष्ट्रीय हालात का गहरा असर देखने को मिल रहा है. ईरान-इज़राइल तनाव, फ्लाइट्स पर पड़ने वाले प्रभाव, महंगाई और बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच यूरोप, अरब देशों और अमेरिका से आने वाले पर्यटकों ने भारत आने से दूरी बना ली है. मार्च माह में करीब 5 हजार विदेशी पर्यटकों की बुकिंग रद्द हो गई, जिससे होटल खाली पड़ गए हैं. विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) में भी अब सन्नाटा पसरा हुआ है. गाइडों के ग्रुप लगातार कैंसिल हो रहे हैं और पर्यटन से जुड़ी स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सीधा और गहरा असर पड़ रहा है.
स्थानीय होटल व्यवसायियों के अनुसार, यह समय विदेशी पर्यटकों की आवाजाही के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीजन माना जाता है, लेकिन इस बार यह पूरी तरह प्रभावित हुआ है. होटल व्यवसायी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि युद्ध जैसे हालात के कारण अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. पहले गल्फ देशों के ऊपर से होकर भारत आने वाली फ्लाइट्स का रूट आसान और सुविधाजनक था, लेकिन अब एयरस्पेस में अनिश्चितता और बदलाव के कारण यात्राएं बाधित हो रही हैं. इसका सीधा असर पर्यटकों की संख्या पर पड़ा है. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका और इज़राइल द्वारा अपने नागरिकों के लिए जारी ट्रैवल एडवाइजरी में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई थी, जिसका व्यापक असर हुआ और बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों ने भारत आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया.
इसे भी पढ़ें- दिल्ली की जहरीली हवा ने छीनी भरतपुर की चहचहाहट, विदेशी पर्यटकों ने रद्द की बुकिंग, देसी टूरिस्ट बचा रहे कारोबार
जल्दी लौट गए पर्यटकl: लक्ष्मण सिंह ने बताया कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि जो पर्यटक पहले से भारत भ्रमण पर थे, उन्होंने भी अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त कर दी और अपने-अपने देशों को लौट गए. इससे पर्यटन उद्योग को दोहरी मार झेलनी पड़ी, एक तरफ नई बुकिंग रद्द हुईं, तो दूसरी ओर मौजूदा पर्यटक भी कम हो गए. उन्होंने कहा कि मार्च माह में जिले के अधिकांश होटल खाली पड़े हैं. सामान्य दिनों में इस समय होटल पूरी तरह भरे रहते हैं, लेकिन इस बार ऑक्यूपेंसी बेहद कम रही है. पर्यटन से जुड़े सभी व्यवसाय जैसे होटल, गाइड, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय बाजार इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं.
5 हजार बुकिंग रद्द: सोसाइटी के अध्यक्ष अनुपम सिंह ने बताया कि मार्च माह में करीब 5 हजार विदेशी पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल हुई हैं. इनमें सबसे अधिक संख्या यूरोपियन पर्यटकों की है, जबकि अमेरिकी और अन्य विदेशी पर्यटकों ने भी बड़ी संख्या में अपने टूर रद्द किए हैं. इससे जिले के पर्यटन कारोबार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.
सूना पड़ा घना: इस पूरे घटनाक्रम का सबसे ज्यादा असर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) पर देखने को मिल रहा है, जो विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद माना जाता है. नेचर गाइड ईश्वर सिंह ने बताया कि यहां आने वाले अधिकांश विदेशी पर्यटक बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी के लिए पहुंचते हैं. सर्दी और वसंत का मौसम, खासकर फरवरी और मार्च, विदेशी बर्ड वॉचर्स के लिए सबसे पसंदीदा समय होता है, जब बड़ी संख्या में टूरिस्ट ग्रुप यहां आते हैं, लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह बदल गई है. ईरान-इज़राइल तनाव के चलते मार्च में घना में विदेशी पर्यटकों की आमद लगभग थम गई है, जहां हर साल इस समय पार्क में चहल-पहल रहती थी, वहीं इस बार सन्नाटा छाया हुआ है.
इसे भी पढ़ें- नए साल के स्वागत के लिए तैयार झीलों की नगरी, 60% से ज्यादा होटल बुक, रिकॉर्ड टूरिस्च आने की संभावना
अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स के प्रभावित होने और कई रूट्स पर अनिश्चितता के कारण विदेशी पर्यटक भारत नहीं पहुंच पा रहे हैं. पहले गल्फ देशों के रास्ते आने वाले पर्यटक आसानी से भरतपुर पहुंचते थे, लेकिन अब यात्रा बाधित हो गई है. नेचर गाइड महेंद्र सिंह ने बताया कि उनके करीब 10 बड़े टूरिस्ट ग्रुप कैंसिल हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि फरवरी और मार्च का समय उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दौरान सबसे ज्यादा विदेशी बर्ड वॉचर और पर्यटक पार्क में आते हैं, लेकिन इस बार युद्ध के कारण पिछले 20-25 दिनों से स्थिति बेहद खराब बनी हुई है. लगातार बुकिंग रद्द हो रही हैं और नए टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं.
महेंद्र सिंह ने कहा कि इस स्थिति ने नेचर गाइड, रिक्शा चालकों, होटल व्यवसायियों और अन्य पर्यटन से जुड़े लोगों की रोटी-रोजी पर गहरा असर डाला है. यह सीजन उनकी सालभर की कमाई का अहम हिस्सा होता है, लेकिन इस बार आमदनी लगभग समाप्त हो गई है. ऑनलाइन बुकिंग में भी भारी गिरावट आई है और पहले से की गई बुकिंग भी कैंसिल हो रही हैं. कई देशों ने अपने नागरिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, जिससे जो पर्यटक भारत में मौजूद थे, वे भी अपनी यात्रा बीच में छोड़कर लौट रहे हैं. पर्यटक सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहते हैं और परिवार के पास लौटना पसंद कर रहे हैं.
इसे भी पढ़ें- केवलादेव में दिखा दुर्लभ मेहमान: रूस की बैकाल झील से उड़कर दशकों बाद घना पहुंचा खूबसूरत 'बैकाल टील'
कोविड के बाद पर्यटन फिर धड़ाम: घना में विदेशी पर्यटकों के आंकड़े भी इस उतार-चढ़ाव की कहानी बयां करते हैं. वर्ष 2019-20 में 20,773 विदेशी पर्यटक पहुंचे थे, लेकिन कोविड काल में 2020-21 में यह संख्या मात्र 165 और 2021-22 में 408 रह गई. बाद में सुधार हुआ और 2022-23 में 6180, 2023-24 में 5422 तथा 2024-25 में 6649 विदेशी पर्यटक भरतपुर पहुंचे. इन आंकड़ों से साफ है कि कोविड के बाद पर्यटन धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा था, लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय तनाव ने फिर से ब्रेक लगा दिया है.
कारोबार पर 90 फीसदी तक असर: फेडरेशन ऑफ राजस्थान होटल एसोसिएशन के सचिव राहुल अग्रवाल का कहना है कि इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण होटल कारोबार पर 90 फीसदी तक फर्क पड़ा है. मार्च और अप्रैल के सीजन में राजस्थान घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों ने बुकिंग कैंसिल कर दी है. उन्होंने कहा कि सिर्फ विदेशी पर्यटक ही नहीं, अप्रवासीय भारतीयों का भी आना कैंसिल हो गया है, जो शादी या आयोजन के लिए भारत आ रहे थे. अग्रवाल ने सरकार से होटल कारोबारियों के लिए राहत पैकेज, टैक्स छूट की मांग की है. राजस्थान में कुल जीडीपी का 12 फीसदी पर्यटन से आता है, ऐसे में गंभीरता से विचार जरूरी है.
सीजन के आखिर में बड़ा झटका: पर्यटन विशेषज्ञ संजय कौशिक का कहना है कि मार्च और अप्रैल का सीजन टूरिज्म का आखिरी महत्वपूर्ण समय होता है. अंत समय में बुकिंग कैंसिल होना या प्लान बदलना होटल इंडस्ट्री के साथ पूरे टूरिज्म सेक्टर के लिए बड़ा झटका है. आंकड़ों से ज्यादा, सीजन के आखिर में होने वाला कारोबार अगले सीजन तक इंडस्ट्री के लिए उम्मीद बांधता है, और फिलहाल माहौल की अनिश्चितता कई चुनौतियां पैदा कर रही है.
इसे भी पढ़ें- सूर्यनगरी का 'गोल्डन ईयर': जोधपुर ने पर्यटन में रचा इतिहास, 2025 में पहुंचे रिकॉर्ड 38 लाख सैलानी
इसे भी पढ़ें- अब पक्षियों के साथ सेल्फी: केवलादेव में बने 3डी बर्ड सेल्फी पॉइंट्स, QR कोड से मिलेगी पूरी जानकारी