2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या हो जाएगी दोगुनी, ओल्ड एज में दिल-दिमाग जवान रखने के लिए 'एबीसीडी’ फार्मूला कारगर

आगरा: देश में तेजी से बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है. जिस तरह से अभी आंकड़े हैं, उससे साफ है कि 2050 तक भारत में वर्तमान से बुजुर्गों की संख्या दो गुनी हो जाएगी. ऐसे में बुजुर्गों की सेहत को लेकर हम सभी को सोचना होगा. बुजुर्गों को क्योर करने से अधिक उनकी केयर पर जोर देना होगा. ये बातें जीरियाट्रिक सोसायटी के संस्थापक अध्यक्ष और एम्स दिल्ली में मेडिसिन विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विनोद कुमार ने ETV Bharat से खास बातचीत के दौरान कही.

डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि बुजुर्गों की सेहत और मानसिक स्थिति दुरुस्त रखने के लिए परिजनों को आगे आना होगा. समय के साथ बुजुर्गों को कई बीमारी चपेट में लेती हैं. जिन परिवार में केयर सही होती है, वहां के बुजुर्ग सेहतमंद रहते हैं. अपना बुढपा एंजॉय करते हैं. उन्होंने बताया कि बुजुर्गों की 9 प्रमुख बीमारियां और उनके लक्षणों को लेकर एक अल्फाबेट फॉर्मूला बनाया है. एल्फाबेट के हिसाब से हर अक्षर से एक रोग और एक लक्षण बता रहा हूं.



देश में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग और खोले जाएंः डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि 60 या इससे अधिक उम्र वाले बुजुर्गों के लिए एबीसीडी फॉर्मूला बहुत मददगार है. ‘एबीसीडी’ फार्मूले से बुजुर्गों की बीमारी और उनके लक्षण पहचानने के साथ ही उन्हें संभालने में मदद मिलती है. यह फार्मूला सोसायटी ने ही ईजाद किया है. देश की बात करें तो इस समय देश में 150 मिलियन बुजुर्ग हैं. जो हर साल बढ रहे हैं. 2050 तक देश में बुजुर्गों की संख्या 300 मिलियन हो जाएगी. केंद्र सरकार ने दिल्ली, चेन्नई और वाराणसी में ‘नेशनल सेंटर आफ एजिंग’ की स्थापना की गई है. जहां पर टीचिंग के साथ पेशेंट केयर पर रिसर्च भी हो रही हैं. इस तरह के सेंटर और खोले जाने की जरूरत है. जो वृद्धाश्रमों से अधिक बेहतर साबित होंगे.

डी-प्रिस्क्राइबिंग बहुत जरूरी: जीरियाट्रिक सोसायटी के संस्थापक अध्यक्ष ने बताया कि बड़ी उम्र में अक्सर कई बीमारियां हो जाती है. जिसकी वजह से कई डॉक्टरों से इलाज चलता है. हर डॉक्टर औसतन पांच से सात दवाएं बुजुर्गों को लिख देता है. जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बुजुर्ग रोगी कई बार डबल दवाइयां खाते रहते हैं. यानी दो या अधिक डॉक्टर एक ही दवा लिख देते हैं. इसके साथ ही कई गैरजरूरी दवाएं भी बुजुर्गों को खाने पड़ती है, जो उनकी सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाती हैं. इसलिए अब डी-प्रिस्क्राइबिंग के तहत व्यर्थ और गैरजरूरी दवाइयों को बंद कराया जाता है. जिसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं.

80 साल से रोग रहित जीवनः डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि वह 80 साल से रोग रहित जीवन जी रहे हैं. आज भी सेहतमंद हूं. सामान्य चलता-फिरता हूं. मैं अपने काम खुद निपटाता हूं. मैंने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की थी. अब मेरे बैच का अब एक भी डॉक्टर नहीं है. मैंने आगरा के पदमश्री डॉ. डीके हाजरा को भी पढ़ाया है. मेरा एक ही सूत्र है कि मोटापा, शुगर, बीपी और चिंता दूर रखकर रोजाना कसरत करके बुढ़ापा को एंजॉय किया जा सकता है.



यूं समझें बुढ़ापे की बीमारी

● A: (अल्जाइमर): छोटी-छोटी चीजें और बातें भूल जाना.

● B: (ब्रेन स्ट्रोक): कई तरह की बीमारियों से खतरा अधिक है.

● C: (कैंसर):- शरीर की बीमारी, घाव इग्नोर करने से होने का खतरा.

● D: (डायबिटीज): मोटापा, कसरत नहीं करने से जडकती है.

● E: (एसेंशियल हाई बीपी): अधिक चिंता से बीपी बढ़ रहा है.

● F: (फेटिलिटी):- अधिक थकान से कई दिक्कतें होती हैं.

● G: (जीरियाट्रिक इन्फेक्शन): जल्दी-जल्दी संक्रमण होने से बीमार होना.

● H: (हार्ट): दिल संबंधी रोग लगने का ज्यादा खतरा रहता है.

● I: (इंजरी): कमजोरी में गिरना और फिसलना से चोट लगना.



बुढ़ापे की बीमारियों के लक्षण

● A: (एक्ने): अनजान दर्द, जिसका कारण समझ में ना आए.

● B: (ब्लरिंग): आंखों से धुंधला दिखाई देना, नजर कमजोर होना.

● C: (कांसटीपेशन): खराब खानपान से अक्सर कब्ज और पाचन खराब होना.

● D: (डिप्रेशन): उदासी, खालीपन, काम में मन ना लगना.

● E: (एग्जोशन): ऊर्जा खत्म होने पर कमजोरी और चक्कर आना.

● F: (फॉरगेट): भूलने की बीमारी, दिन में कई बार ऐसा होना.

● G: (गम्स एंड टीथ): मसूड़ों और दातों में संक्रमण और दर्द होना.

● G: (हियरिंग लास): कम सुनाई देना या ऊंचा सुनाई देना.

● I: (इन्सेप्निया): ठीक से नींद ना आना, अनिद्रा की बीमारी होना.



