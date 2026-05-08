Health Tips: राजस्थान की धूल भरी हवाएं बन रही हैं सांसों की दुश्मन, अस्थमा को ऐसे पहचानें, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय

Health Tips: राजस्थान की धूल भरी हवाएं बन रही हैं सांसों की दुश्मन, अस्थमा को ऐसे पहचानें, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय
राजस्थान में अस्थमा के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं.
Published : May 8, 2026 at 6:34 AM IST
उदयपुर: क्या आपके बच्चे को खेलते समय जल्दी थकान हो जाती है? या रात के समय उसे लगातार खांसी परेशान करती है? अगर हां, तो सावधान हो जाइए! यह केवल कमजोरी नहीं, बल्कि अस्थमा की दस्तक हो सकती है. अस्थमा संक्रामक तो नहीं है, लेकिन खतरनाक जरूर है. आज हम बात करेंगे कि धूल और प्रदूषण के इस दौर में आप अपनी और अपने परिवार की सांसों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं.
राजस्थान की फिजाओं में घुली धूल सिर्फ आंखों में ही नहीं खटक रही, बल्कि यह हजारों लोगों के फेफड़ों पर भी हमला कर रही है. बदलते मौसम और बढ़ते प्रदूषण ने अस्थमा के मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. प्रदेश में अस्थमा के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. विशेषज्ञों के अनुसार बदलता मौसम, एलर्जी, धूल और धुआं इस बीमारी के प्रमुख कारण बन रहे हैं. खासतौर पर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआती लक्षणों को पहचानकर समय पर इलाज शुरू किया जाए तो अस्थमा को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. ईटीवी भारत ने अस्थमा को लेकर उदयपुर के तीन वरिष्ठ डॉक्टरों से बात की, जिन्होंने अस्थमा के बारें में बताया.
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अस्थमा क्या है और प्राथमिक लक्षण: एडवांस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन डॉ. राजवीर सिंह ने बताया कि अस्थमा फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जिसमें सांस की नलियों में सूजन आ जाती है और वे संकरी हो जाती हैं. इसके कारण सांस लेने में काफी दिक्कत होती है. मरीज को बार-बार ऐसा महसूस होता है जैसे सांस पूरी तरह नहीं आ रही हो या सीने पर भारी बोझ पड़ रहा हो. यह बीमारी संक्रामक नहीं है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलती. आनुवंशिक कारणों के साथ-साथ बढ़ता प्रदूषण, धूल, धुआं और विभिन्न एलर्जी इसके प्रमुख ट्रिगर माने जाते हैं.
बच्चों में अस्थमा की पहचान कैसे करें: डॉ. महेंद्र ने बताया कि बच्चों में अस्थमा की पहचान करना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण सामान्य सर्दी-जुकाम या खांसी जैसे दिखते हैं. यदि बच्चे को बार-बार खांसी आती हो, खेलते समय जल्दी थकान महसूस होती हो, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज (व्हीजिंग) आती हो, रात में या सुबह खांसी ज्यादा बढ़ जाती हो या सांस लेने में परेशानी होती हो तो इसे अस्थमा का संकेत मानकर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. समय पर इलाज से बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं.
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युवाओं और वयस्कों में प्रमुख लक्षण: खास बातचीत में डॉ. महेंद्र ने बताया कि युवाओं और बड़ों में अस्थमा के लक्षणों में सीने में जकड़न या दर्द, सांस फूलना, ज्यादा देर तक चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर तेज थकान, लगातार खांसी और रात में नींद न आने जैसी शिकायतें शामिल हैं. कई मरीजों में मौसम बदलने के दौरान या ठंडी हवा चलने पर समस्या अचानक बढ़ जाती है.
बुजुर्गों और महिलाओं में सावधानी: डॉ. ओपी मीणा ने बताया कि बुजुर्गों में अस्थमा की स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है. अक्सर बुजुर्ग सांस की तकलीफ को उम्र से जुड़ी सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि समय पर जांच न होने से स्थिति बिगड़ सकती है. महिलाओं में हार्मोनल बदलाव, घरेलू ईंधन का धुआं, रसोई का धुआं और विभिन्न एलर्जी के कारण अस्थमा की शिकायत तेजी से बढ़ रही है.
अस्थमा बढ़ाने वाले प्रमुख कारण: विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया कि धूल, धुआं, वाहन प्रदूषण, फैक्टरियों का निकास, पालतू जानवरों के बाल, ठंडी हवा, धूम्रपान, सेकेंड हैंड स्मोक और मौसम परिवर्तन अस्थमा के प्रमुख ट्रिगर हैं, जिन लोगों को पहले से एलर्जी की समस्या है, उनमें अस्थमा विकसित होने का खतरा अन्य लोगों की तुलना में अधिक होता है.
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जांच और सही इलाज: अस्थमा की पुष्टि के लिए डॉक्टर सबसे पहले स्पाइरोमेट्री टेस्ट करते हैं, जिसमें फेफड़ों की क्षमता और हवा के बहाव को मापा जाता है. इसके अलावा पीक फ्लो मीटर टेस्ट, एलर्जी टेस्ट, ब्लड टेस्ट, छाती का एक्स-रे और जरूरत पड़ने पर सीटी स्कैन भी किए जाते हैं. जांच के आधार पर डॉक्टर दवाइयां, इनहेलर और लाइफस्टाइल बदलाव की सलाह देते हैं.
सावधानियां और रोकथाम के उपाय: डॉक्टरों ने कहा कि अस्थमा मरीजों को धूल-धुएं से बचना चाहिए, घर में नियमित साफ-सफाई रखनी चाहिए, ज्यादा ठंडी चीजें और आइसक्रीम से परहेज करना चाहिए. डॉक्टर की सलाह के बिना दवा कभी बंद न करें. मौसम बदलने के समय विशेष सावधानी बरतें। नियमित हल्का व्यायाम, प्राणायाम, संतुलित पौष्टिक आहार और स्वच्छ वातावरण अस्थमा को नियंत्रित रखने में मदद करता है.
विशेषज्ञ डॉक्टर ने कहा कि अगर लंबे समय तक खांसी, सांस लेने में दिक्कत या सीने में जकड़न बनी रहे तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें. समय पर सही इलाज से अस्थमा मरीज पूरी तरह सामान्य और सक्रिय जीवन जी सकते हैं.
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