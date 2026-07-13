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RE NEET UG 2026: रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट जारी, 15 तक आपत्ति, 20 तक आ सकता है रिजल्ट

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 21 जून को आयोजित की गई मेडिकल प्रवेश परीक्षा रीनीट यूजी 2026 के स्टूडेंट की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. 20 लाख विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है. विद्यार्थी रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट पर 15 जुलाई तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिसके लिए 200 प्रति आपत्ति उन्हें ऑनलाइन भुगतान करना होगा. एनटीए आपत्तियों पर सुनवाई करेगा. इसके बाद परिणाम जारी कर देगा. उम्मीद है कि 20 जुलाई तक परिणाम जारी हो सकता है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट पर 15 जुलाई गुरुवार सुबह 11 बजे तक आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं. आपत्तियां दर्ज करने की फीस 200 रुपए प्रति आपत्ति तय की गई है. रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट के नोटिफिकेशन के अनुसार विद्यार्थियों को संबंधित डाटा सिक्योरिटी के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस का उपयोग किया जा रहा है. इसके तहत स्टूडेंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी जारी किया जाएगा. विद्यार्थिओं को इस ओटीपी की सहायता से ही रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट की स्केन्ड कॉपी मिलेगी.

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