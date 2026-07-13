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RE NEET UG 2026: रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट जारी, 15 तक आपत्ति, 20 तक आ सकता है रिजल्ट

विद्यार्थी रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट पर 15 जुलाई तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी
परीक्षा देकर बाहर आते विद्यार्थी (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 13, 2026 at 10:19 PM IST

3 Min Read
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कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 21 जून को आयोजित की गई मेडिकल प्रवेश परीक्षा रीनीट यूजी 2026 के स्टूडेंट की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. 20 लाख विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है. विद्यार्थी रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट पर 15 जुलाई तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिसके लिए 200 प्रति आपत्ति उन्हें ऑनलाइन भुगतान करना होगा. एनटीए आपत्तियों पर सुनवाई करेगा. इसके बाद परिणाम जारी कर देगा. उम्मीद है कि 20 जुलाई तक परिणाम जारी हो सकता है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट पर 15 जुलाई गुरुवार सुबह 11 बजे तक आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं. आपत्तियां दर्ज करने की फीस 200 रुपए प्रति आपत्ति तय की गई है. रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट के नोटिफिकेशन के अनुसार विद्यार्थियों को संबंधित डाटा सिक्योरिटी के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस का उपयोग किया जा रहा है. इसके तहत स्टूडेंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी जारी किया जाएगा. विद्यार्थिओं को इस ओटीपी की सहायता से ही रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट की स्केन्ड कॉपी मिलेगी.

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उन्होंने बताया कि दूसरी तरफ विद्यार्थी नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापसी के लिए 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं. उन्हें अपना बैंक डिटेल देना होगा, जिसमें बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, खाली चेक या पासबुक का फोटो अपलोड करना है. इसमें अपने और पिता का नाम भी दर्ज करना है. यह सब डिटेल्स कई बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कैंडिडेट से मांग चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अभी भी दर्ज नहीं की है.

पांच चरण में रहेगी आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया

  1. लॉगिन व ऑथेंटिफिकेशन: कैंडीडेट्स नीट यूजी के आधिकारिक वेबसाइट पर दिए कैंडिडेट पोर्टल लिंक पर एप्लीकेशन नंबर व पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करेंगे. इसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस पूरी करेंगे.
  2. चैलेंजिंग पोर्टल: पोर्टल पर ओएमआर शीट व रिकार्डेड रिस्पांस शीट्स चैलेंज ऑप्शन से मिलेगी.
  3. आपत्तियां का चयन: स्टूडेंट रिकार्डेड रिस्पांस शीट में आपत्ति का चुनेंगे. इसके बाद आपत्ति दर्ज कर देंगे.
  4. फीस डिपोजिशन: आपत्तियों की संख्या के अनुसार प्रति आपत्ति 200 रुपए के हिसाब से फीस जमा करेंगे. यह फीस ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई से जमा कराई जा सकती है.
  5. सबमिशन व एक्नालेजमेंट: सभी आपत्तियों सबमिट कर एक्नॉलेजमेंट पेज का प्रिंट लेना होगा.

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