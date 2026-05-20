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NEET पेपर लीक के खिलाफ NSUI का जयपुर में शांति मार्च, NTA बैन की मांग

NSUI ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में जयपुर में NEET पेपर लीक और NTA की अनियमितताओं के खिलाफ बड़ा शांति मार्च निकाला.

NSUI का जयपुर में शांति मार्च
NSUI का जयपुर में शांति मार्च (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 10:53 PM IST

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जयपुर: NEET परीक्षा में गड़बड़ियों, पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार के विरोध में बुधवार को जयपुर में NSUI ने बड़ा प्रदर्शन किया. NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थियों ने रिद्धि-सिद्धि चौराहे पर शांति मार्च निकालकर केंद्र सरकार और NTA के खिलाफ जोरदार विरोध जताया. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने NTA को बैन करने, पेपर लीक माफिया के 'बड़े मगरमच्छों' को पकड़ने और छात्रों को न्याय देने की मांग उठाई.

छात्रों में तनाव, वजह है केंद्र सरकार: NEET पेपर लीक होने, परीक्षा रद्द होने और परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं के चलते NSUI के आह्वान पर जयपुर में छात्र सड़क पर उतरे. यहां शांति मार्च के दौरान भी छात्रों में उग्रता देखने को मिली, जिसके चलते गोपालपुरा बायपास रोड पर जाम की स्थिति बन गई और कुछ छात्र शांति मार्च निकालते हुए गिर भी गए, लेकिन प्रोटेस्ट रुका नहीं. इस शांति मार्च की अगुवाई कर रहे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने केंद्र सरकार और NTA को नैतिक रूप से जिम्मेदार ठहराया. साथ ही आरोप लगाया कि इस पूरे मामले ने छात्रों को मानसिक तनाव, असुरक्षा और निराशा की स्थिति में पहुंचा दिया है. उन्होंने हाल के दिनों में हुई छात्रों की आत्महत्या का जिम्मेदार भी केंद्र की भाजपा सरकार को ठहराया.

सुनिए क्या बोले NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ (ETV Bharat Jaipur)

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NEET का पेपर चार बार लीक हुआ: मार्च को संबोधित करते हुए विनोद जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार की लापरवाही और NTA की विफलता ने मेहनती छात्रों के सपनों को तोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि वर्षों तक कठिन तैयारी करने वाले छात्रों को अब अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के दस वर्षों के कार्यकाल में 89 बार पेपर लीक और 48 बार री-एग्जाम हुए हैं, जबकि NEET परीक्षा का पेपर चार बार लीक हो चुका है.

जाखड़ ने कहा कि ये आंकड़े सरकार की विफलता को साफ दर्शाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक रोकने में नाकाम रही और जिन अधिकारियों की निगरानी में परीक्षाएं लीक हुईं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें प्रमोशन दिया गया. उन्होंने कहा कि इससे ये संदेश जाता है कि सरकार बड़ी गड़बड़ियों में शामिल लोगों को संरक्षण दे रही है.

छात्रों को संबोधित करते एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष
छात्रों को संबोधित करते एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष (ETV Bharat Jaipur)

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर निशाना: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए जाखड़ ने कहा कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके दर्द का जवाब सरकार के पास नहीं है. उन्होंने सवाल किया कि जिन मां-बाप ने अपने बच्चों को फांसी के फंदे पर झूलता देखा, उनकी पीड़ा की जिम्मेदारी कौन लेगा. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को छात्रों और अभिभावकों से माफी मांगनी चाहिए और ये भरोसा दिलाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी.

प्रोटेस्ट के दौरान नजर आए 'कॉकरोच' और 'मेलोडी': विनोद जाखड़ ने अपने संबोधन में सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे 'कॉकरोच' और 'मेलोडी' वाले मुद्दों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने मेलोडी टॉफी का पैकेट और कॉकरोच का पोस्टर लहराते हुए कहा कि आज नौजवानों को कॉकरोच कहा जा रहा है.

नीट पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई का शांति मार्च
नीट पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई का शांति मार्च (ETV Bharat Jaipur)

प्रदर्शन के दौरान NSUI ने उठाई ये मांगें

  • NTA को तत्काल भंग करें
  • केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें
  • NEET घोटाले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच हो
  • दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो
  • परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल करें
  • छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करें

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परीक्षा रीशेड्यूल करना पर्याप्त नहीं: जाखड़ ने कहा कि केवल परीक्षा री-शेड्यूल कर देना या सॉरी बोल देना पर्याप्त नहीं है. उन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने वर्षों तक मेहनत की, जिन परिवारों ने कर्ज लेकर बच्चों को कोचिंग दिलाई और जिन युवाओं का आत्मविश्वास टूटा, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि NEET जैसी परीक्षा की तैयारी एक-दो महीने में नहीं होती, इसके लिए छात्र वर्षों तक मेहनत करते हैं, लेकिन ऑटो मोड पर चल रही इस सरकार को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश में पेपर माफिया-गुंडों का राज कायम हो गया है.

गोपालपुरा बायपास रोड पर जुटे सैकड़ों छात्र
गोपालपुरा बायपास रोड पर जुटे सैकड़ों छात्र (ETV Bharat Jaipur)

अब 22 मई को सीकर में प्रोटेस्ट: उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, इसलिए छात्र लगातार सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं. NSUI ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. जयपुर के बाद अब 22 मई को सीकर में भी बड़ा मार्च निकाला जाएगा. जाखड़ ने कहा कि NSUI पूरे देश में छात्रों की लड़ाई आक्रामक रूप से लड़ेगी और पेपर लीक के पीछे शामिल 'बड़े मगरमच्छों' को सलाखों के पीछे पहुंचाने तक आंदोलन जारी रहेगा.

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