उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में तुर्की कलाकारों का विरोध, NSUI ने दी प्रदर्शन की चेतावनी
उदयपुर में चल रहे वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 2026 में तुर्की कलाकारों को आमंत्रित करने पर एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है.
Published : February 7, 2026 at 3:02 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी में वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 2026 को लेकर विवाद छिड़ गया है. यह फेस्टिवल 6 से 8 फरवरी 2026 तक चल रहा है, जो अपने 10वें संस्करण में 'म्यूजिक विदाउट बॉर्डर्स' की थीम पर आधारित है. इसमें भारत के साथ-साथ 11 से अधिक देशों के कलाकार भाग ले रहे हैं, जिनमें तुर्की की कलाकार भी शामिल हैं, जो तुर्की पॉप और ट्रेडिशनल कुर्दिश म्यूजिक प्रस्तुत कर रहे हैं.
तुर्की कलाकारों का विरोध: एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने तुर्की के कलाकारों को आमंत्रित करने पर कड़ा विरोध जताया है. इन संगठनों का आरोप है कि तुर्की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का समर्थन किया है और भारत के प्रति मित्रवत रवैया नहीं अपनाया है. ऐसे में महाराणा प्रताप और मेवाड़ की शौर्यगाथाओं वाली इस पावन धरती पर तुर्की कलाकारों को मंच देना देश की भावनाओं और स्थानीय परंपराओं के खिलाफ है.
विरोध प्रदर्शन की चेतावनी: एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहित नायक ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तुर्की भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ा नजर आया है. उन्होंने इसे मेवाड़ की विरासत का अपमान बताया और राजस्थान सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्यक्रम नहीं रोका गया तो संगठन के कार्यकर्ता स्थल पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, और किसी भी अव्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन और आयोजकों पर होगी.
फेस्टिवल को रद्द करने की मांग: शनिवार को एनएसयूआई जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में फेस्टिवल को तत्काल रद्द करने की मांग की गई. देवेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा, "जिस देश ने हमारे कठिन समय में दुश्मनों का साथ दिया, उनके कलाकारों को महाराणा प्रताप की धरती पर मंच देना उचित नहीं है." इस दौरान प्रदेश महासचिव गोपाल गायरी, समीर मेघवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे.
