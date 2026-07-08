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ISIS लिंक मामले में NIA पहुंची जोधपुर, आरोपी युवक के परिजनों से हुई लंबी पूछताछ

जोधपुर: आतंकी संगठन ISIS से संबंध होने के मामले में इस साल जोधपुर के नई सड़क क्षेत्र से आंध्र प्रदेश ATS पुलिस द्वारा गिरफ्तार युवक जीशान का मामला अब NIA को सौंप दिया गया है. इसको लेकर बुधवार को NIA की टीम जोधपुर पहुंची. टीम ने आरोपी जीशान के परिजनों से तीन से चार घंटे तक पूछताछ की. साथ ही घर पर व्यापक तलाशी अभियान भी चलाया गया. युवक द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है.

परिजनों से हुई लंबी पूछताछ: भीतरी शहर निवासी जीशान की गिरफ्तारी के बाद परिजनों से यह दूसरी बार पूछताछ हुई है. इससे पहले 16 जून को सिम और नेटवर्क संबंधी जानकारी के लिए उनसे पूछताछ की गई थी. सदर बाजार थाना अधिकारी माणक राम ने बताया कि आंध्र प्रदेश पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से नई सड़क इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद मामला NIA को ट्रांसफर कर दिया गया. आज NIA टीम ने परिजनों से विस्तृत पूछताछ की है.