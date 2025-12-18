ETV Bharat / state

गोगामेड़ी हत्याकांड में एनआईए कोर्ट ने आरोपियों को सुनाए चार्ज, एनजीओ में 18 बंधक मुक्त, संचालक गिरफ्तार

जयपुर में एनआईए अदालत ने गोगामेड़ी हत्याकांड के आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए, जबकि झोटवाड़ा के एनजीओ से 18 बंधक लोगों को मुक्त कराया गया.

Gogamedi murder case
जिला न्यायालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 18, 2025 at 8:48 PM IST

4 Min Read
जयपुर: एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने प्रदेश के चर्चित सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में आरोपी रोहित राठौड़, नितिन फौजी, पूजा सैनी, अशोक कुमार, भवानी सिंह, उद्धम सिंह, राहुल और रामवीर को आईपीसी, आर्म्स एक्ट तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में चार्ज सुनाए हैं. एनआईए के अधिवक्ता स्नेहदीप ने बताया कि आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए मामले की ट्रायल चाही. इस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष को अपने गवाह पेश करने को कहा है.

श्याम नगर थाना इलाके में 5 दिसंबर, 2023 को राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से मिलने के बहाने हमलावर उनके घर में घुसे थे. कुछ देर की बातचीत के बाद आरोपियों ने गोगामेड़ी पर गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं, गोलीबारी के बीच वहां मौजूद नवीन शेखावत की भी मौत हुई थी. यह संपूर्ण घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी. मामले में पुलिस ने शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जबकि प्रकरण में कुछ अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं. मामले की जांच शुरुआत में पुलिस ने की थी, लेकिन बाद में गृह मंत्रालय के आदेश से एनआईए ने 11 दिसंबर को मामला दर्ज कर जांच आरंभ की तथा आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया था.

एनजीओ से मुक्त कराए 18 बंधक: वहीं, एक दूसरे मामले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर झोटवाड़ा के ग्राम नांगल जैसा बोहरा में एक एनजीओ के परिसर में अवैध रूप से बंधक बनाए गए 18 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में मुक्त कराया गया. इनमें 11 महिलाएं व 7 पुरुष शामिल थे. वहीं संस्था संचालक को भी गिरफ्तार किया गया. कार्रवाई के बाद महिलाओं और पुरुषों को उनके घर भेजा गया. इनमें से कुछ महिलाओं को महिला सदन में रखा गया है और उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है.

प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्रि ने बताया कि कार्रवाई में पता चला कि एनजीओ संस्था के परिसर में संचालक ने खुद को भिक्षुक पुनर्वास केंद्र संचालन करने वाला बताया, लेकिन वहां पर कौशल विकास या पुनर्वास कार्य नहीं किया जा रहा था. रेस्क्यू अभियान की कार्रवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे व प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के निर्देश पर की गई. इस अभियान में प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्रि, निदेशक नीरज कुमार भारद्वाज, जिला प्राधिकरण के सचिव पल्लवी शर्मा और पवन कुमार जीनवाल सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा.

20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे मिले: हरिओम अत्रि ने बताया कि मानवाधिकार दिवस पर प्राधिकरण की टीम एनजीओ में निरीक्षण के लिए गई थी. वहां टीम ने जब संचालक व मौजूद लोगों से बातचीत की तो गड़बड़ी का पता चला था. निरीक्षण के दौरान रजिस्टर में दर्ज कुछ नाम के लोग मौके पर नहीं थे, जबकि मौके पर उपस्थित कुछ महिलाओं के नाम रजिस्टर में नहीं थे. वहीं एनजीओ परिसर में कई तरह की अनियमिताएं भी मिली थीं. संचालक ने परिसर में निगरानी के लिए 20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे.

हरिओम अत्रि ने बताया कि रेस्क्यू की गई महिलाओं में एक युवती डी.फार्मा थी, जो न तो भिक्षुक है और न उसे किसी स्किल ट्रेनिंग की जरूरत थी. स्किल डेवलपमेंट के नाम पर एनजीओ में ढोलक बजाना सिखाया जा रहा था. रेस्क्यू किए लोगों में से तीन पुरुषों को तब पकड़कर लाए, जब वे रेलवे लाइन के किनारे चल रहे थे. भरतपुर के एक व्यक्ति को जनवरी 2023 में रेलवे स्टेशन से उठाया था. उससे खाना बनवाने का काम करवाया जा रहा था, लेकिन उसे कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा था.

