ETV Bharat / state

गोगामेड़ी हत्याकांड में एनआईए कोर्ट ने आरोपियों को सुनाए चार्ज, एनजीओ में 18 बंधक मुक्त, संचालक गिरफ्तार

जयपुर: एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने प्रदेश के चर्चित सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में आरोपी रोहित राठौड़, नितिन फौजी, पूजा सैनी, अशोक कुमार, भवानी सिंह, उद्धम सिंह, राहुल और रामवीर को आईपीसी, आर्म्स एक्ट तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में चार्ज सुनाए हैं. एनआईए के अधिवक्ता स्नेहदीप ने बताया कि आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए मामले की ट्रायल चाही. इस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष को अपने गवाह पेश करने को कहा है.

श्याम नगर थाना इलाके में 5 दिसंबर, 2023 को राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से मिलने के बहाने हमलावर उनके घर में घुसे थे. कुछ देर की बातचीत के बाद आरोपियों ने गोगामेड़ी पर गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं, गोलीबारी के बीच वहां मौजूद नवीन शेखावत की भी मौत हुई थी. यह संपूर्ण घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी. मामले में पुलिस ने शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जबकि प्रकरण में कुछ अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं. मामले की जांच शुरुआत में पुलिस ने की थी, लेकिन बाद में गृह मंत्रालय के आदेश से एनआईए ने 11 दिसंबर को मामला दर्ज कर जांच आरंभ की तथा आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया था.

इसे भी पढ़ें- गोगामेड़ी हत्याकांड के आरोपी रोहित राठौड़ ने 23 दिन बाद तोड़ा अनशन, कर रहा था ये मांग

एनजीओ से मुक्त कराए 18 बंधक: वहीं, एक दूसरे मामले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर झोटवाड़ा के ग्राम नांगल जैसा बोहरा में एक एनजीओ के परिसर में अवैध रूप से बंधक बनाए गए 18 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में मुक्त कराया गया. इनमें 11 महिलाएं व 7 पुरुष शामिल थे. वहीं संस्था संचालक को भी गिरफ्तार किया गया. कार्रवाई के बाद महिलाओं और पुरुषों को उनके घर भेजा गया. इनमें से कुछ महिलाओं को महिला सदन में रखा गया है और उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है.

प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्रि ने बताया कि कार्रवाई में पता चला कि एनजीओ संस्था के परिसर में संचालक ने खुद को भिक्षुक पुनर्वास केंद्र संचालन करने वाला बताया, लेकिन वहां पर कौशल विकास या पुनर्वास कार्य नहीं किया जा रहा था. रेस्क्यू अभियान की कार्रवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे व प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के निर्देश पर की गई. इस अभियान में प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्रि, निदेशक नीरज कुमार भारद्वाज, जिला प्राधिकरण के सचिव पल्लवी शर्मा और पवन कुमार जीनवाल सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा.