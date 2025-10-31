प्रदेश में गांजे की सबसे बड़ी खेती पकड़ी: अंबे माता के श्रद्धालु बन खेतों तक पहुंचे...दो माह सर्वे के नाम पर चिन्हित की जगह
एनटीएफ ने एनसीबी के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. उदयपुर क्षेत्र में करोड़ों की गांजे की अवैध फसल नष्ट कराई.
Published : October 31, 2025 at 9:14 PM IST
जयपुर: राजस्थान पुलिस की नवगठित एएनटीएफ टीम ने एनसीबी के साथ मिलकर गांजे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की. टीम ने 50 बीघा क्षेत्र में पसरी करोड़ों रुपए की गांजे की अवैध फसल नष्ट कराई. कार्रवाई उदयपुर के कउड़ा-मउड़ा, मांडवा, निचली सुबरी और उपलाथला क्षेत्र में की गई. पुलिसकर्मी अंबे माता की शोभायात्रा लेकर क्षेत्र में पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम दिया, ताकि आरोपियों को गांजे की फसल नष्ट करने का मौका नहीं मिल सके. इससे पहले अलग अलग टीमों ने विभिन्न विभागों के कर्मचारी बनकर इलाके का सर्वे किया और गांजे के खेत चिन्हित किए.
एएनटीएफ टीम के आईजी विकास कुमार ने बताया कि एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में नवगठित एएनटीएफ की अलग-अलग टीमों ने एनसीबी के साथ मिलकर अब तक की सबसे बड़ी गांजे की खेती पकड़ी. तस्करी के लिए उदयपुर के जनजातीय क्षेत्र में 50 बीघा से ज्यादा जमीन पर 8000 से ज्यादा गांजे के पौधे लगा खेती शुरू की गई थी. पिछले कई साल से खेती की जा रही थी. तस्कर पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान, उत्तर गुजरात और पंजाब के इलाकों में गांजा अच्छे दामों पर बेच रहे थे. राजस्थान पुलिस दो माह से काफी प्रयास कर रही थी. टीम आखिर गांजे के सबसे बड़ी आपूर्ति केंद्र का खुलासा करने में सफल हुई. विकास कुमार ने कहा कि कार्रवाई जारी है. अब तक 30 करोड़ से अधिक कीमत का गांजा नष्ट करा चुके हैं.
कोई बिजली कर्मी तो कोई जलदायकर्मी बना: पुलिस टीम ने एक माह पानी की पाइपलाइन डालने के नाम पर सर्वे किया. क्षेत्र की स्थानीय जानकारी के साथ अवैध मादक पदार्थ के खेतों को चिन्हित किया. दूसरी टीम ने खेतों में मिट्टी की गुणवत्ता चेक करने के लिए कृषि विभाग के पर्यवेक्षक और अधीनस्थ कर्मचारी बनकर सर्वे किया. तीसरी टीम ने बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ लाइनमैन का कार्य किया. इलाके में बिजली लाइन डालने के नाम पर सर्वे किया और गांजे के खेत चिन्हित किए. चौथी टीम ने कृषि ऋण देने के नाम काश्त भूमि की पैमाइश की. सभी टीमों ने चिन्हित खेतों पर दबिश देकर गांजे के पौधे पकड़े.
कार्रवाई गुप्त रखना चुनौती: आईजी विकास कुमार ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के धावा बोलने की कार्रवाई को गोपनीय रखना जरूरी था. तस्कर रात भर में फसल नष्ट कर सकते थे. ऐसे में जयपुर से पुलिस टीम अंबे माता की शोभायात्रा बनाकर जयकारे लगाती रवाना हुई. रात्रि विश्राम पिंडवाड़ा की एक फैक्ट्री में किया. वहां सभी ने पुलिस वालों को श्रद्धालु मानकर ही सेवा की. सुबह कार्रवाई शुरू हुई तब जाकर लोगों को पता चला कि श्रद्धालुओं के वेश में पुलिसकर्मी हैं. पुलिस ने आरोपियों को फसल नष्ट करने का अवसर नहीं दिया. चार टीमों में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने गुरुवार को कार्रवाई को अंजाम दिया.