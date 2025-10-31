ETV Bharat / state

प्रदेश में गांजे की सबसे बड़ी खेती पकड़ी: अंबे माता के श्रद्धालु बन खेतों तक पहुंचे...दो माह सर्वे के नाम पर चिन्हित की जगह

जयपुर: राजस्थान पुलिस की नवगठित एएनटीएफ टीम ने एनसीबी के साथ मिलकर गांजे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की. टीम ने 50 बीघा क्षेत्र में पसरी करोड़ों रुपए की गांजे की अवैध फसल नष्ट कराई. कार्रवाई उदयपुर के कउड़ा-मउड़ा, मांडवा, निचली सुबरी और उपलाथला क्षेत्र में की गई. पुलिसकर्मी अंबे माता की शोभायात्रा लेकर क्षेत्र में पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम दिया, ताकि आरोपियों को गांजे की फसल नष्ट करने का मौका नहीं मिल सके. इससे पहले अलग अलग टीमों ने विभिन्न विभागों के कर्मचारी बनकर इलाके का सर्वे किया और गांजे के खेत चिन्हित किए. एएनटीएफ टीम के आईजी विकास कुमार ने बताया कि एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में नवगठित एएनटीएफ की अलग-अलग टीमों ने एनसीबी के साथ मिलकर अब तक की सबसे बड़ी गांजे की खेती पकड़ी. तस्करी के लिए उदयपुर के जनजातीय क्षेत्र में 50 बीघा से ज्यादा जमीन पर 8000 से ज्यादा गांजे के पौधे लगा खेती शुरू की गई थी. पिछले कई साल से खेती की जा रही थी. तस्कर पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान, उत्तर गुजरात और पंजाब के इलाकों में गांजा अच्छे दामों पर बेच रहे थे. राजस्थान पुलिस दो माह से काफी प्रयास कर रही थी. टीम आखिर गांजे के सबसे बड़ी आपूर्ति केंद्र का खुलासा करने में सफल हुई. विकास कुमार ने कहा कि कार्रवाई जारी है. अब तक 30 करोड़ से अधिक कीमत का गांजा नष्ट करा चुके हैं. पढ़ें: करौली में पकड़ी अवैध गांजे की खेती, 520 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने किया महिला को गिरफ्तार