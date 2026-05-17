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डेस्टिनेशन वेडिंग के बाद अब देश का सबसे बड़ा 'इवेंट हब' बनेगा राजस्थान, विश्व मोहन भट्ट ने फोरम की नई कार्यकारिणी को दिलवाई शपथ

नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर: रंगीलो राजस्थान अब सिर्फ शाही शादियों (रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग्स) तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में यह देश की इवेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्र (इवेंट हब) के रूप में अपनी नई पहचान दर्ज कराने को तैयार है. तेजी से बदलते इस व्यावसायिक परिदृश्य के बीच, 'फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट मैनेजर्स' (फोरम) की नई कार्यकारिणी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया. ​इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व प्रसिद्ध संगीतज्ञ, ग्रैमी अवॉर्ड विजेता और पद्म भूषण से सम्मानित पंडित विश्व मोहन भट्ट रहे. उनके साथ उनके सुपुत्र और जाने-माने संगीतकार सलिल भट्ट भी उपस्थित थे. समारोह के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष मोहित माहेश्वरी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष हितेंद्र शर्मा को विधिवत कार्यभार सौंपा. इस अवसर पर पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कहा कि इवेंट इंडस्ट्री अब केवल आयोजन तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह कला, संस्कृति, पर्यटन और लोगों को जोड़ने का मजबूत माध्यम बन चुकी है. राजस्थान शादियों के लिए डेस्टिनेशन बना हुआ है. राजस्थान में वीवीआईपी शादियां भी होती है. इसमें फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट मैनेजर्स (फोरम) ने अपनी अहम भागीदारी निभाई है. दुनिया भर से लोग राजस्थान आकर शादियां और कई कार्यक्रम करते हैं. फोरम की नई टीम ने संभाली जिम्मेदारी (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर) इसे भी पढ़ें: अब पैलेस ऑन व्हील्स पर भी होगी डेस्टिनेशन वेडिंग, डिप्टी सीएम दीया कुमारी बोलीं- इससे होगा पर्यटन का विकास