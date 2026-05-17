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डेस्टिनेशन वेडिंग के बाद अब देश का सबसे बड़ा 'इवेंट हब' बनेगा राजस्थान, विश्व मोहन भट्ट ने फोरम की नई कार्यकारिणी को दिलवाई शपथ

​ग्रैमी अवॉर्ड विजेता पं. विश्व मोहन भट्ट की मौजूदगी में 'फोरम' की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण हुआ.

विश्व मोहन भट्ट ने नई कार्यकारिणी को दिलवाई शपथ
नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 12:23 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: रंगीलो राजस्थान अब सिर्फ शाही शादियों (रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग्स) तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में यह देश की इवेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्र (इवेंट हब) के रूप में अपनी नई पहचान दर्ज कराने को तैयार है. तेजी से बदलते इस व्यावसायिक परिदृश्य के बीच, 'फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट मैनेजर्स' (फोरम) की नई कार्यकारिणी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया. ​इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व प्रसिद्ध संगीतज्ञ, ग्रैमी अवॉर्ड विजेता और पद्म भूषण से सम्मानित पंडित विश्व मोहन भट्ट रहे. उनके साथ उनके सुपुत्र और जाने-माने संगीतकार सलिल भट्ट भी उपस्थित थे. समारोह के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष मोहित माहेश्वरी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष हितेंद्र शर्मा को विधिवत कार्यभार सौंपा.

इस अवसर पर पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कहा कि इवेंट इंडस्ट्री अब केवल आयोजन तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह कला, संस्कृति, पर्यटन और लोगों को जोड़ने का मजबूत माध्यम बन चुकी है. राजस्थान शादियों के लिए डेस्टिनेशन बना हुआ है. राजस्थान में वीवीआईपी शादियां भी होती है. इसमें फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट मैनेजर्स (फोरम) ने अपनी अहम भागीदारी निभाई है. दुनिया भर से लोग राजस्थान आकर शादियां और कई कार्यक्रम करते हैं.

फोरम की नई टीम ने संभाली जिम्मेदारी (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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नवनिर्वाचित अध्यक्ष हितेंद्र शर्मा ने कहा कि फोरम आने वाले समय में राजस्थान की इवेंट इंडस्ट्री को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए काम करेगा. उन्होंने कहा कि राजस्थान में वेडिंग डेकोर, कैटरिंग, लोक कलाकारों और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काफी प्रतिभाएं हैं, लेकिन बड़े और लग्जरी इवेंट्स में अभी भी दिल्ली और मुंबई की कंपनियों का दबदबा है. फोरम का उद्देश्य स्थानीय इवेंट प्रोफेशनल्स को बेहतर मंच और नए अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि राजस्थान आने वाले वर्षों में सिर्फ रॉयल वेडिंग डेस्टिनेशन ही नहीं, बल्कि देश का प्रमुख इवेंट हब भी बन सके.

जनरल सेक्रेटरी भुवनेश अग्रवाल ने बताया कि इवेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, जिसमें लोग अपना अपना काम करते हैं. हम चाहते हैं कि राजस्थान में इवेंट इंडस्ट्री को आगे लेकर जाए. आने वाले समय में किसी भी इवेंट मैनेजर को कोई समस्या नही हो. संगठन के साथ मिलकर इवेंट इंडस्ट्री को आगे लेकर जाना चाहते हैं. राजस्थान का परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे.

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नई कार्यकारिणी में अजय चौहान और विनीत जैन ने उपाध्यक्ष, भुवनेश अग्रवाल (चावल वाला) ने जनरल सेक्रेटरी, कुलदीप सिंह ने कोषाध्यक्ष तथा सुनील विजयवर्गीय, यश माहेश्वरी, रोहित अजमेरा और अक्षत पुरोहित ने कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शपथ ली. समारोह में पूर्व अध्यक्ष, महवीरी सिंह, हरप्रीत बग्गा और इवेंट गुरु अरशद हुसैन सहित इवेंट, होटल, ट्रैवल और वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग शामिल हुए. इस अवसर पर इस साल आयोजित किए जाने वाले इंटरनेशनल वेडिग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव व इवेंटस्थान की भी घोषणा भी की गई.

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