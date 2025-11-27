ETV Bharat / state

इंतजार हुआ खत्म, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की हुई घोषणा, देखिए किसको मिली जगह

इनके नाम हुए शामिल: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से जारी गई की गई सूची के अनुसार सुरेंद्र पाल टीटी, नाहर सिंह जोधा, मुकेश दाधीच, बिहारी लाल बिश्नोई, छगन माहुर, हकरू, ज्योति मिर्धा, अलका मूंदड़ा, सरिता गैना को उपाध्यक्ष बनाया गया है. श्रवण सिंह बागड़ी, कैलाश मेघवाल, भूपेंद्र सैनी, मिथिलेश गौतम को महामंत्री बनाया गया है. नारायण मीणा, अजीत मांडन, अपूर्वा सिंह, आईदान सिंह भाटी, एकता अग्रवाल, नारायण पुरोहित, सीताराम पोसवाल को प्रदेश मंत्री बनाया है.

जयपुर: राजस्थान प्रदेश भाजपा की नई टीम की घोषणा हो गई है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देश पर गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी नई टीम की सूची जारी की. इस सूची में 9 प्रदेश उपाध्यक्ष, 4 प्रदेश महामंत्री, 7 प्रदेश मंत्री, एक कोषाध्यक्ष, एक सह कोषाध्यक्ष, एक प्रकोष्ठ प्रभारी, 7 प्रवक्ता, एक कार्यालय सचिव, एक सोशल मीडिया प्रभारी, एक आईटी प्रभारी, एक मीडिया प्रभारी के नाम शामिल है.

वहीं, पंकज गुप्ता कोषाध्यक्ष, श्याम अग्रवाल को सहकोषाध्यक्ष, विजेंद्र पूनिया को प्रकोष्ठ प्रभारी, कैलाश वर्मा, कुलदीप धनकड़, रामलाल शर्मा, दशरथ सिंह, मदन प्रजापत, राखी राठौड़, स्टेफी चौहान को प्रवक्ता बनाया है. मुकेश पारीक कार्यालय प्रभारी होंगे, जबकि हिरेंद्र कौशिक को सोशल मीडिया प्रभारी बनाया है. अविनाश जोशी को आईटी प्रभारी और प्रमोद कुमार वशिष्ठ को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है.

पहले और अभी की टीम में अंतर: मदन राठौड़ की प्रदेश कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष बनाए गए है. पहले 10 उपाध्यक्ष काम कर रहे थे, अब पूर्व मंत्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी, बिहारीलाल बिश्नोई, छगन माहुर, हकरू मईड़ा, अलका मूंदड़ा और सरिता गेना उपाध्यक्ष के रूप में नए चेहरे शामिल किए गए हैं, जबकि नाहर सिंह जोधा, मुकेश दाधीच, डॉ. ज्योति मिर्धा को उपाध्यक्ष बरकरार रखा गया है. यह मौजूदा कार्यकारिणी मे भी उपाध्यक्ष थे. विधायक (तिजारा) बाबा बालकनाथ, सरदार अजय पाल सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व सांसद सीआर पाटिल और मोतीलाल मीणा को कार्यकारिणी से बाहर किया गया है.

इसके साथ टीम में महामंत्रियों की संख्या भी कम की है. मौजूदा कार्यकारिणी में 5 महामंत्री काम कर रहे थे, नई कार्यकारिणी में 4 महामंत्री बनाए गए हैं. इनमें भी पिछली कार्यकारिणी के महामंत्रियों में से केवल एक को रिपीट किया गया है, वो श्रवण सिंह बगड़ी हैं. वहीं, कैलाश मेघवाल, भूपेन्द्र सैनी और मिथिलेश गौतम का प्रमोशन करते हुए महामंत्री बनाया गया है. विधायक जितेंद्र गोठवाल, सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व सांसद संतोष अहलावत और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा को बाहर किया गया है.

नई टीम में मौजूदा टीम में काम कर रहे नेताओं में कुछ को प्रमोट भी किया गया है. मौजूदा कार्यकारिणी में मंत्री रहे भूपेन्द्र सैनी और मिथिलेश गौतम को प्रमोट करके महामंत्री बनाया गया है. एससी मोर्चे के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को प्रमोट करके प्रदेश कार्यकारिणी में महामंत्री और एसटी मोर्चा के अध्यक्ष नारायण मीणा को प्रमोट करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश मंत्री बनाया गया है. प्रवक्ता अपूर्वा सिंह, एकता अग्रवाल का प्रमोशन हुआ है. स्टेफी चौहान को प्रदेश मंत्री से प्रवक्ता और विजेंद्र पूनिया को प्रदेश मंत्री से प्रकोष्ठ प्रभारी बनाया गया है, जबकि वासुदेव चावला, पिंकेश पोरवाल, अनंत राम बिश्नोई, सांवरलाल देसाई, अनसूया गोस्वामी, अनीता कटारा को प्रदेश टीम से बाहर किया गया है और सह कोषाध्यक्ष अनिल सिसोदिया को भी बाहर किया है.