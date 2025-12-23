ETV Bharat / state

नया 'एजुकेशन कैलेंडर' बढ़ाएगा नामांकन और लर्निंग आउटकम, गर्मी की छुट्टियों में भी पढ़ाई का प्लान

शिक्षक संगठनों में इसे लेकर समर्थन और विरोध है.आगामी महीनों में साफ होगा कि ये प्रयोग नामांकन बढ़ाने में कितना कारगर होगा.

Efforts to increase enrollment in government schools
सरकारी स्कूल में नामांकन बढ़ाने की कवायद (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने और सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की बराबरी पर लाने की दिशा में बड़ा बदलाव किया जा रहा है. नया शैक्षणिक सत्र अब 1 अप्रैल से शुरू होगा ताकि पढ़ाई का समय बढ़े, सीखने की निरंतरता बनी रहे और गर्मी की छुट्टियों का उपयोग भी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए किया जा सके. प्रवेश उत्सव, समय से नामांकन, छुट्टियों से पहले 20 प्रतिशत सिलेबस और फर्स्ट टर्म परीक्षा जैसी व्यवस्थाओं के जरिए शिक्षा विभाग का फोकस इस बार छात्रों की लर्निंग आउटकम और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर नजर आ रहा है.

राजस्थान में नए शिक्षा सत्र को लेकर तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है. शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने स्पष्ट किया कि नगरीय निकाय चुनाव अप्रैल से पहले संभव नहीं हैं, जबकि शिक्षा विभाग 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने जा रहा है. ऐसे में प्रवेश उत्सव और चुनावी कार्यक्रम कहीं पर भी एक दूसरे के आगे नहीं आएगा. 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रवेश उत्सव किया जाएगा. ये काम अप्रैल में ही यानी चुनाव से पहले पूरा कर लिया जाएगा.

बदलाव पर बोले... (ETV Bharat Jaipur)

15 मई तक 20% सिलेबस, फिर परीक्षा और ग्रीष्मकालीन अवकाश: शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि 1 अप्रैल से 15 मई के बीच 20% पाठ्यक्रम पूरा किया जाए. इसके बाद एक परीक्षा ली जाएगी. फिर छात्रों को किताबें और होमवर्क देकर ग्रीष्मकालीन अवकाश पर भेजा जाएगा. इसका उद्देश्य ये है कि छुट्टियों के दौरान भी छात्रों की लर्निंग आउटकम बनी रहे. वे घर बैठे पढ़ाई से जुड़े रहें. अब तक गर्मी की छुट्टियों के दौरान करीब 45 दिन का समय पूरी तरह बर्बाद हो जाता था. इसे अब उपयोगी बनाया जाएगा. इस व्यवस्था से छात्र एंजॉय भी करेंगे और पढ़ाई भी जारी रहेगी.

जुलाई में नहीं होगा दोबारा प्रवेश उत्सव : कुणाल ने साफ किया कि फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं 15 मई तक ले ली जाएंगी. ऐसे में जुलाई में दोबारा प्रवेश उत्सव नहीं होगा. उन्होंने दावा किया कि शिक्षा विभाग में हर चीज पूरी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट की जा रही है. प्राइवेट स्कूलों की मान्यता का पोर्टल खोला जा रहा है. बजट प्लानिंग, बोर्ड परीक्षा, असेसमेंट, पाठ्यपुस्तकों की समय पर आपूर्ति इन सभी के लिए स्पष्ट एकेडमिक टाइमलाइन तैयार की गई है.

कोर्स छात्रों तक पहुंचाना होगा चुनौती : राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि 1 अप्रैल से सत्र शुरू होना सरकारी स्कूलों के लिए सकारात्मक कदम है. निजी स्कूलों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच मई में ग्रीष्मकालीन अवकाश तक 20% सिलेबस पूरा करना अनिवार्य किया है. इससे सरकारी स्कूलों में घटता नामांकन रोका जा सकेगा. हालांकि उन्होंने चुनौतियों की ओर भी इशारा किया. उन्होंने कहा कि जनगणना और अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी, समय पर किताबों की उपलब्धता जैसे मुद्दे चुनौती बन सकते हैं. यदि 1 अप्रैल तक सभी किताबें पहुंच जाती हैं, तो सरकारी स्कूल निजी स्कूलों को सीधी टक्कर दे सकेंगे और नामांकन बढ़ेगा.

गैर शैक्षणिक कार्य नहीं, शिक्षकों को पढ़ाने दें : वहीं शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग ने इस फैसले पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने के नाम पर सत्र में बदलाव करना भ्रामक प्रचार है. सरकारी स्कूलों में पहले से अच्छी शिक्षा दी जा रही है. आर्थिक कमजोर परिवारों के बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. शिक्षा सुधार का असली रास्ता सत्र बदलने में नहीं, बल्कि शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, संसाधन उपलब्ध कराने, खाली पदों को भरने में है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारी शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक कार्य थोपने और भय का माहौल बनाने में लगे रहते हैं, जबकि शिक्षा संवेदनशील कार्य है, कोई मशीनरी नहीं. उन्होंने दावा किया कि यदि शिक्षकों को पढ़ाने दिया जाए और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तो राजस्थान की शिक्षा को केरल जैसे राज्यों के स्तर तक पहुंचाया जा सकता है.

राज्य सरकार का 1 अप्रैल से सत्र शुरू करने का फैसला सरकारी स्कूलों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. शिक्षक संगठनों के बीच इसे लेकर समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिल रहा है. आने वाले महीनों में ये साफ होगा कि ये प्रयोग नामांकन बढ़ाने में कितना कारगर साबित होता है और जमीनी स्तर पर इसे कैसे लागू किया जाता है.

