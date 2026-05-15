1 जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र : सरकारी कॉलेजों में स्किल, प्लेसमेंट, आत्मरक्षा और नशा मुक्ति कार्यक्रमों को जोड़ा
अब तक राज्य के सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए 50 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.
Published : May 15, 2026 at 7:30 PM IST
जयपुर: राजस्थान में इस बार स्कूल शिक्षा की तरह कॉलेज शिक्षा विभाग भी समयबद्ध शैक्षणिक सत्र को लेकर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है. सरकारी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया भी पहले के मुकाबले जल्दी शुरू कर दी गई. पहले जहां प्रवेश प्रक्रिया जून-जुलाई में गति पकड़ती थी, वहीं इस बार मई के पहले सप्ताह में ही राज्य सरकार से अनुमोदन लेकर प्रवेश नीति जारी कर दी गई.
50 हजार से ज्यादा आवेदन, कॉलेज स्तर पर स्क्रूटनी: कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिए कि प्रवेश प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी की जाए, ताकि 1 जुलाई से हर हाल में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो सके. विभाग का लक्ष्य है कि छात्रों को प्रवेश के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े और समय रहते उन्हें कॉलेज आवंटित हो जाए. कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ. ओपी बैरवा ने बताया कि अब तक राज्य के सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए 50 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कॉलेज स्तर पर दस्तावेजों की स्क्रूटनी की जाएगी. उसके बाद मेरिट सूची जारी होगी.
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प्रवेश प्रक्रिया 16 जून तक पूरी करेंगे: डॉ. ओपी बैरवा ने बताया कि विभाग ने इस बार प्रवेश प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित बनाने के लिए प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) की व्यवस्था को प्रभावी बनाया है. मेरिट सूची जारी होने के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, ताकि मेरिट में शामिल छात्रों के एडमिशन के बाद रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची में शामिल छात्रों को मौका दिया जा सके. पूरी प्रवेश प्रक्रिया 16 जून तक पूरी कर ली जाएगी, ताकि जुलाई के पहले सप्ताह से नियमित कक्षाएं शुरू कराई जा सकें.
सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट के बाद बदला शेड्यूल : नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत राज्य सरकार का फोकस शैक्षणिक सत्र को नियमित और व्यवस्थित करने पर है. इसी उद्देश्य से इस बार प्रवेश प्रक्रिया समय से शुरू की गई. कंवर नगर स्थित सरकारी कॉलेज की प्रिंसिपल सुमन भाटिया ने बताया, राजस्थान बोर्ड के परिणाम जल्दी आने के बाद छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए समय पर मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रवेश कार्यक्रम को जल्दी शुरू किया गया. सीबीएसई के परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्रवेश कार्यक्रम में संशोधन कर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 मई की गई. राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में केवल प्रदेश ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं. ऐसे में विभाग इस बार प्रवेश प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर विशेष जोर दे रहा है.
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पढ़ाई के साथ स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट पर फोकस: प्रिंसिपल सुमन भाटिया ने बताया कि राज्य सरकार अब केवल पारंपरिक डिग्री शिक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि विद्यार्थियों को रोजगारपरक और व्यवहारिक शिक्षा से जोड़ने की तैयारी भी है. सरकारी कॉलेजों में विभिन्न पैरेलल स्किल कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, ताकि छात्रों को डिग्री के साथ रोजगार कौशल भी मिल सके. सरकार का फोकस प्लेसमेंट आधारित शिक्षा मॉडल पर भी है. इससे कॉलेज स्तर पर ही विद्यार्थियों को इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग और करियर मार्गदर्शन मिल सकेगा.
'नई किरण' और 'रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण केंद्र' शुरू: कॉलेज परिसरों में सामाजिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर भी विशेष पहल की जा रही है. नशा मुक्ति अभियान के तहत 'नई किरण' कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है. इससे युवाओं को नशे से दूर रहने को जागरूक करेंगे. वहीं छात्राओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते 'रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण केंद्र' शुरू किए जाएंगे. इन केंद्रों पर छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण दिए जाएंगे ताकि वे आत्मविश्वास के साथ शैक्षणिक वातावरण में आगे बढ़ सकें.
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सेमेस्टर सिस्टम के कारण सालभर सक्रिय रहते हैं कॉलेज :कॉलेज शिक्षा विभाग का कहना है कि सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के बाद सरकारी कॉलेज लगभग पूरे साल विभिन्न शैक्षणिक और परीक्षा गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं. वर्तमान में 28 मई तक परीक्षाएं हैं. ऐसे में कॉलेजों में औपचारिक छुट्टियां घोषित होने के बावजूद शिक्षकों और स्टाफ की ड्यूटी प्रशासनिक और प्रवेश संबंधी कार्यों में लगी रहती है. प्रवेश प्रक्रिया केवल ऑनलाइन आवेदन तक सीमित नहीं है, बल्कि दस्तावेज सत्यापन, मेरिट निर्धारण, सीट आवंटन और विद्यार्थियों की काउंसलिंग जैसे कई प्रशासनिक चरण शामिल होते हैं. यही कारण है कि फैकल्टी को अवकाश अवधि में भी कॉलेज कार्यों में लगाया जाता है.
कॉलेज एडमिशन 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि : 22 मई 2026
- ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि : 25 मई
- मेरिट व प्रतीक्षा सूची जारी : 26 मई
- दस्तावेज सत्यापन और फीस जमा : 30 मई
- प्रथम प्रवेश सूची जारी : 1 जून
- वर्ग निर्धारण और विषय आवंटन : 3 जून
- रिक्त सीटों पर दूसरा चरण के तहत आवेदन : 3 जून
- आवेदन अंतिम तिथि : 6 जून
- सत्यापन अंतिम तिथि : 8 जून
- प्रतीक्षा सूची जारी : 9 जून
- दस्तावेज सत्यापन : 11 जून
- फीस जमा अंतिम तिथि : 12 जून
- प्रवेश सूची जारी : 15 जून
- विषय आवंटन : 16 जून
- कॉलेजों में शिक्षण कार्य शुरू : 1 जुलाई
डिफॉल्टर्स विद्यार्थियों के लिए मौका
- वरीयता सूची जारी : 16 जून
- दस्तावेज सत्यापन अंतिम तिथि : 20 जून
- फीस जमा अंतिम तिथि : 20 जून
- प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची : 22 जून
- कॉलेजों में शिक्षण कार्य शुरू : 1 जुलाई
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