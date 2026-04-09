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भतीजे ने अपनी माँ के साथ मिलकर चाचा को मार डाला, जांच में जुटी पुलिस

भतीजे ने अपनी माँ के साथ मिलकर चाचा का किया हत्या. ( ईटीवी भारत )

कौशांबी : कौशांबी जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां 55 वर्षीय बुजुर्ग अमरनाथ की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप मृतक के ही भतीजे और छोटे भाई की पत्नी पर लगा है. बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पुलिस अधीक्षक के मुताबिक मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. घटना कोखराज थाना क्षेत्र के खोजवापुर गांव की है, जहां 55 वर्षीय अमरनाथ का शव घर मे मिला. परिजनों का आरोप है कि अमरनाथ की हत्या कुल्हाड़ी से की गई है. मृतक के परिजनों ने भतीजे सुराजबली और छोटे भाई की पत्नी धनपत देवी पर हत्या का आरोप लगाया है. आरोप है कि प्राइवेट पार्ट पर कुल्हाड़ी से वार कर निर्ममता से हत्या की गई. घटना के पीछे प्रॉपर्टी विवाद की आशंका जताई जा रही है.