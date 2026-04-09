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भतीजे ने अपनी माँ के साथ मिलकर चाचा को मार डाला, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधीक्षक के मुताबिक मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

Kaushambi Murder
भतीजे ने अपनी माँ के साथ मिलकर चाचा का किया हत्या. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 2:01 PM IST

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Updated : April 9, 2026 at 2:06 PM IST

2 Min Read
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कौशांबी : कौशांबी जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां 55 वर्षीय बुजुर्ग अमरनाथ की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप मृतक के ही भतीजे और छोटे भाई की पत्नी पर लगा है.

बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पुलिस अधीक्षक के मुताबिक मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

घटना कोखराज थाना क्षेत्र के खोजवापुर गांव की है, जहां 55 वर्षीय अमरनाथ का शव घर मे मिला.

परिजनों का आरोप है कि अमरनाथ की हत्या कुल्हाड़ी से की गई है. मृतक के परिजनों ने भतीजे सुराजबली और छोटे भाई की पत्नी धनपत देवी पर हत्या का आरोप लगाया है.

आरोप है कि प्राइवेट पार्ट पर कुल्हाड़ी से वार कर निर्ममता से हत्या की गई. घटना के पीछे प्रॉपर्टी विवाद की आशंका जताई जा रही है.

सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दिया है. वहीं कोखराज पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजपात के मुताबिक कोखराज थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अधेड़ व्यक्ति की उसके ही भतीजे ने हत्या कर दी है, और शव घर मे पड़ा हुआ है.

इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुच कर आवश्यक कार्रवाई शुरू किया. फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. खोजवापुर गांव में हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है.

संपत्ति विवाद को लेकर हुए इस झगड़े में अधेड़ की नृशंस हत्या ने पूरे गांव को दहला दिया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.

Last Updated : April 9, 2026 at 2:06 PM IST

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NEPHEW MURDERED HIS UNCLE
माँ के साथ मिलकर चाचा की हत्या
प्रॉपर्टी विवाद में क़त्ल
KAUSHAMBI MURDER

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