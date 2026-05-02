ETV Bharat / state

NEET UG 2026 कल: एग्जाम सेंटर पर जैमर व AI मॉनिटरिंग सीसीटीवी, सख्ती इतनी ​कि हर मेडिकल स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में देनी होगी हाजिरी

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) मेडिकल की पढ़ाई के इच्छुक विद्यार्थियों की रविवार को नीट यूजी परीक्षा लेगी. देश की एकमात्र परीक्षा है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी भाग लेते हैं. इस बार 22.79 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इनमें 22.40 लाख के आसपास विद्यार्थी परीक्षा देंगे. नीट को देखते हुए काफी एहतियात बरती जा रही हैं. कोटा शहर में करीब 70 परीक्षा केंद्रों पर 37 हजार परीक्षार्थी एग्जाम देंगे.

कोटा गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. प्रतिमा श्रीवास्तव ने बताया कि उनके यहां परीक्षा केंद्र बनाया गया है. उसमें सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं. केवल 10 रूम में 240 विद्यार्थी परीक्षा देंगे. एक रूम में 24 विद्यार्थी को बैठने की व्यवस्था की है. सभी रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं. विद्यार्थी एंट्री से एग्जिट तक पूरी तरह से सीसीटीवी की जद में रहेगा. साथ ही कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या नेटवर्क काम नहीं करें, इसके लिए 5जी जैमर लगा दिए हैं. उन्हें एक्टिवेट कर चेक कर लिया है ताकि कोई गलती से भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले आए तो उपयोग नहीं कर सके.

नीट परीक्षा की तैयारियां पूरी... (ETV Bharat Kota)

पढ़ें:NEET UG 2026 की जंग, एक MBBS सीट पर 17 दावेदार, जानिए कितने अंकों पर मिल सकती है काउंसलिंग पात्रता

हर मेडिकल कॉलेज को स्टूडेंट्स की हाजिरी के निर्देश : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि कैंडिडेट को नीट परीक्षा के लिए सुबह 11:00 से एंट्री मिलेगी. यह प्रवेश 1:30 बजे तक भी कर सकेंगे.पेपर दोपहर 2 से 5 बजे तक होगा. परीक्षा को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में अलग इंतजाम किए गए. केंद्र सरकार ने देशभर के मेडिकल कॉलेज को आदेश दिए कि वे नीट परीक्षा के दिन अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लें. कोई विद्यार्थी अनुपस्थित रहता है, तो कारण पूछकर अंडरटेकिंग लें, यानी मेडिकल स्टूडेंट्स पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए. इसके पीछे मकसद मेडिकल स्टूडेंट्स को किसी अन्य की जगह परीक्षा में बैठने से रोकना है.

साइंस के टीचर्स नहीं करेंगे ड्यूटी: डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि साइंस के टीचर्स एग्जाम में ड्यूटी नहीं करेंगे. गवर्नमेंट कॉलेज कोटा साइंस स्ट्रीम का ही कॉलेज है, लेकिन यहां सभी साइंस टीचर को ड्यूटी से हटा दिया. आर्ट्स के टीचर्स ही इनविजीलेटर बनेंगे. इसके अलावा क्लीनिकल स्टाफ लगाया गया है. एनटीए ने अपने कैमरे लगाए हैं. इनकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंट्रोल रूम में भी देखा जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम के जरिए इन कैमरा से आने वाली फीड का एनालिसिस भी किया जाएगा. इस फीड में कुछ भी अनयूजुअल लगने पर कैंडिडेट्स को अनफेयर मिंस में शामिल करेंगे. इसमें कानूनी कार्रवाई होगी और परीक्षा से डिबार किया जा सकता है.