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NEET UG 2026 कल: एग्जाम सेंटर पर जैमर व AI मॉनिटरिंग सीसीटीवी, सख्ती इतनी ​कि हर मेडिकल स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में देनी होगी हाजिरी

नीट परीक्षा केंद्र के सभी रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाए. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या नेटवर्क काम नहीं करें, इसलिए 5जी जैमर लगा दिए हैं.

The team making arrangements at the examination center.
परीक्षा केंद्र पर व्यवस्थाएं करती टीम (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 6:00 PM IST

7 Min Read
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कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) मेडिकल की पढ़ाई के इच्छुक विद्यार्थियों की रविवार को नीट यूजी परीक्षा लेगी. देश की एकमात्र परीक्षा है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी भाग लेते हैं. इस बार 22.79 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इनमें 22.40 लाख के आसपास विद्यार्थी परीक्षा देंगे. नीट को देखते हुए काफी एहतियात बरती जा रही हैं. कोटा शहर में करीब 70 परीक्षा केंद्रों पर 37 हजार परीक्षार्थी एग्जाम देंगे.

कोटा गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. प्रतिमा श्रीवास्तव ने बताया कि उनके यहां परीक्षा केंद्र बनाया गया है. उसमें सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं. केवल 10 रूम में 240 विद्यार्थी परीक्षा देंगे. एक रूम में 24 विद्यार्थी को बैठने की व्यवस्था की है. सभी रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं. विद्यार्थी एंट्री से एग्जिट तक पूरी तरह से सीसीटीवी की जद में रहेगा. साथ ही कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या नेटवर्क काम नहीं करें, इसके लिए 5जी जैमर लगा दिए हैं. उन्हें एक्टिवेट कर चेक कर लिया है ताकि कोई गलती से भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले आए तो उपयोग नहीं कर सके.

नीट परीक्षा की तैयारियां पूरी... (ETV Bharat Kota)

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हर मेडिकल कॉलेज को स्टूडेंट्स की हाजिरी के निर्देश : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि कैंडिडेट को नीट परीक्षा के लिए सुबह 11:00 से एंट्री मिलेगी. यह प्रवेश 1:30 बजे तक भी कर सकेंगे.पेपर दोपहर 2 से 5 बजे तक होगा. परीक्षा को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में अलग इंतजाम किए गए. केंद्र सरकार ने देशभर के मेडिकल कॉलेज को आदेश दिए कि वे नीट परीक्षा के दिन अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लें. कोई विद्यार्थी अनुपस्थित रहता है, तो कारण पूछकर अंडरटेकिंग लें, यानी मेडिकल स्टूडेंट्स पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए. इसके पीछे मकसद मेडिकल स्टूडेंट्स को किसी अन्य की जगह परीक्षा में बैठने से रोकना है.

साइंस के टीचर्स नहीं करेंगे ड्यूटी: डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि साइंस के टीचर्स एग्जाम में ड्यूटी नहीं करेंगे. गवर्नमेंट कॉलेज कोटा साइंस स्ट्रीम का ही कॉलेज है, लेकिन यहां सभी साइंस टीचर को ड्यूटी से हटा दिया. आर्ट्स के टीचर्स ही इनविजीलेटर बनेंगे. इसके अलावा क्लीनिकल स्टाफ लगाया गया है. एनटीए ने अपने कैमरे लगाए हैं. इनकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंट्रोल रूम में भी देखा जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम के जरिए इन कैमरा से आने वाली फीड का एनालिसिस भी किया जाएगा. इस फीड में कुछ भी अनयूजुअल लगने पर कैंडिडेट्स को अनफेयर मिंस में शामिल करेंगे. इसमें कानूनी कार्रवाई होगी और परीक्षा से डिबार किया जा सकता है.

Active Jammers at the Examination Center
परीक्षा केंद्र पर एक्टिवेट जैमर (ETV Bharat Kota)

पढ़ें:NEET UG 2026: परीक्षा केंद्र पर बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की भी मिलेगी एंट्री, NTA ने जारी किए नए नियम

कोड के जरिए खोलेंगे बॉक्स: डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि पेपर के बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई है. कहा गया, कस्टोडियन से पेपर लाना है. पेपर लेने के लिए केंद्र सुपरिंटेंडेंट, एनटीए कॉर्डिनेटर और पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई जाएगी. इसके बाद यह परीक्षा केंद्र पर पेपर रखने वाले बॉक्स को लेकर आएंगे. यह बॉक्स रेडियो फ्रीक्वेंसी लॉक वाला है, जिसे कोड के जरिए ही खोला जाएगा.

परीक्षार्थियों की सघन तलाशी: परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थी के प्रवेश लेने के साथ तलाशी ली जाएगी. इसमें मेटल डिटेक्टर और बायोमेट्रिक भी होगी. कैंडिडेट केवल पानी की बोतल, एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर ही प्रवेश कर सकेगा. विद्यार्थियों को ढीले ढाले कपड़े पहनने की सलाह दी गई है. मोटे बटन या ऊंचे सोल वाले शूज की अनुमति नहीं होगी. विद्यार्थी पहले से दिए गए ड्रेस कोड से ही केंद्र पर पहुंचे. किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की परीक्षा केंद्र पर अनुमति नहीं होगी. विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र पर ही पेन उपलब्ध कराया जाएगा. उन्हें पेन लेकर नहीं आना है. साथ ही कोई भी स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र पर मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा. पहले ही इसके संबंध में सख्त निर्देश दे दिए. केवल सेंटर सुपरीटेंडेंट के पास ही मोबाइल होगा. वह एनटीए प्रक्रिया के चलते उपयोग में लेंगे.

CCTV cameras installed at the examination center.
परीक्षा केंद्र पर लगा सीसीटीवी कैमरा (ETV Bharat Kota)

पढ़ें:NEET UG 2026: इस साल बढ़ी रजिस्ट्रेशन की संख्या, लेकिन रिकॉर्ड से रही काफी दूर, हजारों स्टूडेंट्स रहते हैं एब्सेंट

नियम, जिनकी पालना से मिलेगा परीक्षा केंद्र पर प्रवेश

  • एडमिट कार्ड में दिए रिपोर्टिंग समय के अनुसार एंट्री
  • गेट बंद होने के समय के बाद किसी को प्रवेश नहीं
  • परीक्षा पूरी होने के बाद ही परीक्षार्थी बाहर जा सकेंगे, पहले नहीं निकलने दिया जाएगा
  • परीक्षा समय पूरा होने पर परीक्षक के निर्देश की पालना करें और उनके कहने के बाद सीट छोड़ें
  • परीक्षा केंद्र से एक-एक विद्यार्थी को ही बाहर भेजा जाएगा
  • एडमिट कार्ड पर दिए निर्देशों ध्यान से पढ़ें. इनकी पालना करनी होगी
  • एग्जाम सेंटर को एक दिन पहले देख लें, ताकि परीक्षा के दिन समस्या नहीं आए
  • धर्म या रिवाज के अनुसार विशेष वस्त्र पहनने की जरूरत है तो केंद्र पर परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे और अच्छे से जांच करा लें.
  • बिना एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड व तलाशी होने पर ही एग्जाम सेंटर पर एंट्री मिलेगी
  • परीक्षा केंद्र पर तलाशी के साथ मेटल डिटेक्टर से भी जांच होगी

परीक्षा केंद्र में क्या ले जाएं और किनसे रखें दूरी

  • स्टूडेंट साथ पारदर्शी पानी की बोतल, एडमिट कार्ड, आवेदन फार्म में अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म व आईडी कार्ड ले जाएं
  • कैंडिडेट अपने साथ आधार कार्ड भी ले जाएं
  • विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, घड़ी (एनालॉग या स्मार्ट), एयर फोन, इयरबड्स, कैमरा, कैलकुलेटर, बुक्स, पेपर नोट, पेन ड्राइव, बैग, कैप, बेल्ट, आर्नामेंट्स (ज्वेलरी) व ईटेबल्स ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
  • परीक्षा की शुरुआती 1 घंटे और अंत के 1 घंटे में बायो ब्रेक में विद्यार्थी नहीं जा सकेंगे
  • कैंडिडेट के बायो ब्रेक के बाद वापस बायोमेट्रिक, फ्रिस्किंग होगी
  • नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर मॉनिटरिंग करेगी. इसमें सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की भी जांच होगी
  • विद्यार्थी अनफेयर मिंस के मामले में ज्यादा पकड़ में आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें

परीक्षा केंद्र में इनका रखें ध्यान

  • स्टूडेंट्स को रफ वर्क के लिए खाली सीट नहीं मिलेगी. एग्जाम पेपर की बुकलेट में दी जगह पर रफ वर्क करना होगा
  • कैंडिडेट ओएमआर शीट सावधानी से भरें. ऐसा नहीं हो कि शीट फट जाए या ऐसा हो कि मूल्यांकन मुश्किल हो जाए
  • परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता मिलने पर डिबार कर दिया जाएगा
  • परीक्षा केंद्र पर जैमर और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी, इसीलिए ध्यान रखें
  • परीक्षा पूरी होने पर कैंडिडेट को मार्कशीट की मूल और ऑफिस कॉपी इनविजिलेटर को देनी है, केवल एग्जाम पेपर को वह लेकर जा सकते हैं

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