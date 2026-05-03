NEET UG 2026: एग्जाम सेंटर से मुस्कुराते लौटे स्टूडेंट...बोले-सरकारी MBBS सीट की कट ऑफ 600 अंक रह सकती है
पिछली बार विद्यार्थी उतरे चेहरे के साथ परीक्षा केंद्र से बाहर आए थे, इस बार तस्वीर उलट थी. सभी ने सरल बताया पेपर.
Published : May 3, 2026 at 7:02 PM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा कोटा समेत पूरे प्रदेश में शांतिपूर्वक संपन्न हुई. पिछली बार जहां विद्यार्थी उतरे चेहरे के साथ परीक्षा केंद्रों से बाहर आए थे, वहीं इस बार कई चेहरे खुश दिखे. नीट यूजी परीक्षा में बड़ी संख्या में रिपीटर भी होते हैं. ऐसे में अधिकांश विद्यार्थियों का कहना है कि साल 2025 से इस बार प्रश्न पत्र काफी आसान था.
विद्यार्थियों ने यह भी कहा कि इस बार कट ऑफ मार्क्स सरकारी एमबीबीएस सीट के लिए 600 अंक के आसपास रह सकती है. नीट यूजी का प्रश्न पत्र 720 अंक का होता है. दूसरी तरफ परीक्षा में इस बार भी कोई शिकायत नहीं आई. परीक्षार्थियों का कहना है कि इनविजीलेटर ने उनसे संबंधित सभी काम एग्जाम पेपर मिलने के पहले ही पूरा कर लिया था. इसके चलते परीक्षा देते समय उन्हें कोई परेशानी नहीं आई.
विद्यार्थियों ने प्रश्न पत्र पेपर को लेकर अलग-अलग राय दी. हालांकि, सभी ने यह जरूर कहा कि साल 2025 से प्रश्न पत्र आसान था. स्टूडेंट नंदिनी डिडवानिया ने कहा कि बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में काफी समय लग गया था. वे इस बार 650 नंबर के प्रश्नों को करके आई हैं. वहीं, स्टूडेंट राहुल सिंह बोले कि 600 से ज्यादा की कट ऑफ रह सकती है. आज नीट यूजी के प्रश्न पत्र से ज्यादा हार्ड कोचिंग के टेस्ट हो रहे थे.
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स्टूडेंट उत्कर्ष ने कहा कि बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्र काफी लंबे थे, जबकि कुछ विद्यार्थियों ने पेपर को आसान बताया. एक विद्यार्थी ने कहा कि पूरी तरह से एनसीआरईटी बेस्ड प्रश्न पत्र था. कुछ स्टूडेंट्स ने फिजिक्स को कठिन बताया तो कुछ केमिस्ट्री को कठिन बता रहे थे. उनका कहना था कि कट ऑफ 600 अंक के आसपास रह सकती है. यूपी के प्रयागराज से कोटा में रहकर कोचिंग कर रहे आदित्यराज बोले कि फिजिक्स ज्यादा कठिन लगी. केमिस्ट्री थोड़ी आसान थी. बायो का पेपर काफी लंबा था. बायोलॉजी के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए काफी समय लगा.
परीक्षार्थियों को शाम 5:00 बजे बाद परीक्षा केंद्र से बाहर निकाला गया. परीक्षा केंद्र के बाहर काफी सख्ती थी, लेकिन पेरेंट्स परीक्षा केंद्र के बाहर लंबे समय से जमा हो गए. जैसे ही 5:00 बजे बड़ी संख्या में वह एग्जाम सेंटर के बाहर आकर जम गए. अपने बच्चों का इंतजार करने वाले पेरेंट्स बच्चों के मुस्कुराते चेहरे देखकर खुश हो रहे थे. सभी अपने बच्चों से प्रश्न पत्र के संबंध में जानकारी ले रहे थे.
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