ETV Bharat / state

NEET UG 2026: एग्जाम सेंटर से मुस्कुराते लौटे स्टूडेंट...बोले-सरकारी MBBS सीट की कट ऑफ 600 अंक रह सकती है

पिछली बार विद्यार्थी उतरे चेहरे के साथ परीक्षा केंद्र से बाहर आए थे, इस बार तस्वीर उलट थी. सभी ने सरल बताया पेपर.

Students returning after taking exams in Kota.
कोटा में परीक्षा देकर बाहर लौटते स्टूडेंट (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 3, 2026 at 7:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा कोटा समेत पूरे प्रदेश में शांतिपूर्वक संपन्न हुई. पिछली बार जहां विद्यार्थी उतरे चेहरे के साथ परीक्षा केंद्रों से बाहर आए थे, वहीं इस बार कई चेहरे खुश दिखे. नीट यूजी परीक्षा में बड़ी संख्या में रिपीटर भी होते हैं. ऐसे में अधिकांश विद्यार्थियों का कहना है कि साल 2025 से इस बार प्रश्न पत्र काफी आसान था.

विद्यार्थियों ने यह भी कहा कि इस बार कट ऑफ मार्क्स सरकारी एमबीबीएस सीट के लिए 600 अंक के आसपास रह सकती है. नीट यूजी का प्रश्न पत्र 720 अंक का होता है. दूसरी तरफ परीक्षा में इस बार भी कोई शिकायत नहीं आई. परीक्षार्थियों का कहना है कि इनविजीलेटर ने उनसे संबंधित सभी काम एग्जाम पेपर मिलने के पहले ही पूरा कर लिया था. इसके चलते परीक्षा देते समय उन्हें कोई परेशानी नहीं आई.

कोटा से मनीष गौतम की रिपोर्ट (ETV Bharat Kota)

विद्यार्थियों ने प्रश्न पत्र पेपर को लेकर अलग-अलग राय दी. हालांकि, सभी ने यह जरूर कहा कि साल 2025 से प्रश्न पत्र आसान था. स्टूडेंट नंदिनी डिडवानिया ने कहा कि बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में काफी समय लग गया था. वे इस बार 650 नंबर के प्रश्नों को करके आई हैं. वहीं, स्टूडेंट राहुल सिंह बोले कि 600 से ज्यादा की कट ऑफ रह सकती है. आज नीट यूजी के प्रश्न पत्र से ज्यादा हार्ड कोचिंग के टेस्ट हो रहे थे.

They walked out of the examination center laughing.
परीक्षा केंद्र से हंसते हुए निकले (ETV Bharat Kota)

पढ़ें:NEET UG 2026: सैकड़ों नोटिफिकेशन और सूचनाओं के बाद भी तय ड्रेस में नहीं पहुंचे स्टूडेंट, हुए परेशान

स्टूडेंट उत्कर्ष ने कहा कि बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्र काफी लंबे थे, जबकि कुछ विद्यार्थियों ने पेपर को आसान बताया. एक विद्यार्थी ने कहा कि पूरी तरह से एनसीआरईटी बेस्ड प्रश्न पत्र था. कुछ स्टूडेंट्स ने फिजिक्स को कठिन बताया तो कुछ केमिस्ट्री को कठिन बता रहे थे. उनका कहना था कि कट ऑफ 600 अंक के आसपास रह सकती है. यूपी के प्रयागराज से कोटा में रहकर कोचिंग कर रहे आदित्यराज बोले कि फिजिक्स ज्यादा कठिन लगी. केमिस्ट्री थोड़ी आसान थी. बायो का पेपर काफी लंबा था. बायोलॉजी के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए काफी समय लगा.

Students leaving the center after the exam.
परीक्षा के बाद केंद्र से निकलते स्टूडेंट (ETV Bharat Kota)

परीक्षार्थियों को शाम 5:00 बजे बाद परीक्षा केंद्र से बाहर निकाला गया. परीक्षा केंद्र के बाहर काफी सख्ती थी, लेकिन पेरेंट्स परीक्षा केंद्र के बाहर लंबे समय से जमा हो गए. जैसे ही 5:00 बजे बड़ी संख्या में वह एग्जाम सेंटर के बाहर आकर जम गए. अपने बच्चों का इंतजार करने वाले पेरेंट्स बच्चों के मुस्कुराते चेहरे देखकर खुश हो रहे थे. सभी अपने बच्चों से प्रश्न पत्र के संबंध में जानकारी ले रहे थे.

पढ़ें:NEET UG 2026 आज: एग्जाम सेंटर पर जैमर व AI मॉनिटरिंग सीसीटीवी, सख्ती इतनी ​कि हर मेडिकल स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में देनी होगी हाजिरी

TAGGED:

NEET UG COMPLETED IN INDIA
सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा
NEET PAPER TOTAL 720 MARKS
साल 2025 से इस बार प्रश्न पत्र आसान
NEET UG 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.