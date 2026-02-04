जालौर में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, अवैध फैक्ट्री से 2 करोड़ की एमडी ड्रग जब्त
जोधपुर-जालौर में एनसीबी और एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई में दो करोड़ रुपये कीमत की 4.91 किलो एमडी ड्रग बरामद.
Published : February 4, 2026 at 9:04 PM IST
जोधपुर: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की टीम ने राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सहयोग से जालौर जिले में बड़ी कार्रवाई की है. इस ऑपरेशन में दो करोड़ रुपये कीमत की एमडी ड्रग बरामद की गई है, साथ ही ड्रग बनाने वाली एक अवैध प्रयोगशाला का भी पर्दाफाश हुआ है.
एनसीबी के जोनल निदेशक घनश्याम सोनी ने बताया कि 'ऑपरेशन प्रयोगशाला' के तहत कराड़ा थाना क्षेत्र के कालबेलिया का गोलिया, खारा इलाके में एमडी बनाने की एक ईकाई की सूचना मिली थी. इसके आधार पर आज छापेमारी की गई. मौके से 4 किलो 910 ग्राम एमडी ड्रग जब्त की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग दो करोड़ रुपये है. प्रयोगशाला में लगे उपकरण भी जब्त कर लिए गए हैं. एनसीबी ने इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है. यह कार्रवाई एनसीबी, राजस्थान पुलिस और एंटी-एनटीएफ के बीच बेहतरीन समन्वय से हुई, जिसमें एंटी-एनटीएफ के आईजी विकास कुमार के निर्देश भी शामिल थे.
50 किलो एमडी बनाने की तैयारी: घनश्याम सोनी ने बताया कि टीम को ठेठ गांव में झोपड़ी जैसी जगह पर लगी इस प्रयोगशाला देखकर हैरानी हुई. यहां बड़ी मात्रा में एमडी बनाने वाली सहायक सामग्री बरामद हुई, जिससे करीब 50 किलो एमडी और तैयार की जा सकती थी. हिरासत में लिए गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे जल्द ही 50 किलो एमडी बनाकर बाजार में सप्लाई करने की तैयारी में थे. एनसीबी अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है.
जोधपुर में दो माह में दो प्रयोगशालाएं पकड़ीं: इससे पहले दिसंबर और जनवरी में जोधपुर जिले में दो अलग-अलग जगहों पर एमडी बनाने की प्रयोगशालाओं का खुलासा हुआ था. 7 दिसंबर को शेरगढ़ इलाके के खेतों में गुजरात एटीएस ने कार्रवाई की, जहां रात के समय एमडी बनाई जाती थी और ट्यूबवेल का इस्तेमाल होता था. इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया. जनवरी में जोधपुर शहर में एमडी सप्लाई करने वालों को पकड़ा गया, जिसके बाद सोयला रोड पर एक खेत में छापेमारी हुई और 200 किलो एमडी बनाने के लिए तैयार रसायन व उपकरण बरामद हुए.
