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चित्तौड़गढ़: अफीम की तुलाई में 'धुलाई' से 'मलाई' चेप रहा नारकोटिक्स विभाग, सालाना आता है 50 किलो मुफ्त का माल

चित्तौड़गढ़: चित्तौड़गढ़ समेत प्रदेश के सात जिलों में अफीम की तुलाई के बीच धुलाई से नारकोटिक्स विभाग को लाखों रुपए की मलाई मिलती है. नारकोटिक्स के तीन में से दो खंड में अफीम का तौल पूरा हो चुका है.​ नारकोटिक्स विभाग को बिना बुवाई करे ही लाखों रुपए की अफीम मुफ्त मिल जाती है. इसके लिए विभाग को किसानों को भुगतान नहीं करना पड़ता. असल में किसान जिन बर्तन में अफीम लेकर विभाग जाता है, जहां सैंपलिंग होती है, उन बर्तन को बाद में नारकोटिक्स फैक्ट्री में 'धोई' (धुलाई) के नाम से जमा कराया जाता है. किसानों को इसका भुगतान नहीं होने के पीछे कारण यह है कि धोई के दौरान एक किसान के बर्तन से इतनी कम मात्रा में अफीम निकलती है कि उसका भुगतान कर पाना संभव नहीं है, लेकिन हजारों किसानों का तौल होने से बाद में इस धोई की अफीम का वजन किलो में हो जाता है. जब तौल के बाद 'धोई' से पुनः अफीम बनाई जाती है तो वह लाखों रुपए की होती है.

इसलिए नहीं मिलता किसानों को मूल्य: जिला अफीम अधिकारी खंड प्रथम बद्री नारायण मीणा ने बताया कि जिला अफीम अधिकारी कार्यालय पर अफीम का तौल हुआ था. इसमें किसान अपने बर्तन में अफीम लाए थे. इन बर्तन को एक लोहे के कड़ाह में धोया जाता है ताकि किसान के बर्तन में अफीम पुनः नहीं चली जाए. प्रतिदिन अफीम के सैंपल की जांच भी होती है. इसमें थैली या उपकरण को लोहे के कड़ाह में धोया जाता है. प्रतिदिन इस पानी को एक ड्रम में एकत्र करते हैं. विभाग इसे धोई कहता है. अफीम का तौल पूरा होने के बाद धोए पानी को गर्म कर गाढ़ा कर अफीम निकाली जाती है. यह प्रक्रिया हर साल होती है. इस अफीम को बाद में नारकोटिक्स फैक्ट्री भेजते हैं. नारकोटिक्स में भी इस अफीम का धोई के नाम से इंद्राज अलग से होता है. सेंपल और बर्तन में अफीम की मात्रा इतनी कम होती है कि किसान को इसका लाभ नहीं दे सकते.

बद्रीनारायण मीणा, जिला अफीम अधिकारी खंड प्रथम. (ETV Bharat Chittorgarh)

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50 किलो यों ही मिल जाती है: सोने का आभूषण छोटा हो अथवा बड़ा, उसका मूल्य होता ही है. ऐसा ही कुछ काला सोना यानी अफीम के साथ भी है. इन दिनों राजस्थान समेत सभी अफीम उत्पादित राज्यों में अफीम की तुलाई जारी है. तौल के लिए अफीम लाने वाले किसानों के बर्तनों को धोने (धोई) से हर साल करीब 50 किलो अफीम एकत्र हो जाती है.