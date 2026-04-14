चित्तौड़गढ़: अफीम की तुलाई में 'धुलाई' से 'मलाई' चेप रहा नारकोटिक्स विभाग, सालाना आता है 50 किलो मुफ्त का माल
रोजाना कड़ाह में धोते अफीम के बर्तन. उसे एकत्र कर तैयार कर लेते अफीम, लेकिन मात्रा कम होने के कारण काश्तकार को नहीं होता भुगतान.
Published : April 14, 2026 at 7:46 PM IST
चित्तौड़गढ़: चित्तौड़गढ़ समेत प्रदेश के सात जिलों में अफीम की तुलाई के बीच धुलाई से नारकोटिक्स विभाग को लाखों रुपए की मलाई मिलती है. नारकोटिक्स के तीन में से दो खंड में अफीम का तौल पूरा हो चुका है. नारकोटिक्स विभाग को बिना बुवाई करे ही लाखों रुपए की अफीम मुफ्त मिल जाती है. इसके लिए विभाग को किसानों को भुगतान नहीं करना पड़ता. असल में किसान जिन बर्तन में अफीम लेकर विभाग जाता है, जहां सैंपलिंग होती है, उन बर्तन को बाद में नारकोटिक्स फैक्ट्री में 'धोई' (धुलाई) के नाम से जमा कराया जाता है. किसानों को इसका भुगतान नहीं होने के पीछे कारण यह है कि धोई के दौरान एक किसान के बर्तन से इतनी कम मात्रा में अफीम निकलती है कि उसका भुगतान कर पाना संभव नहीं है, लेकिन हजारों किसानों का तौल होने से बाद में इस धोई की अफीम का वजन किलो में हो जाता है. जब तौल के बाद 'धोई' से पुनः अफीम बनाई जाती है तो वह लाखों रुपए की होती है.
इसलिए नहीं मिलता किसानों को मूल्य: जिला अफीम अधिकारी खंड प्रथम बद्री नारायण मीणा ने बताया कि जिला अफीम अधिकारी कार्यालय पर अफीम का तौल हुआ था. इसमें किसान अपने बर्तन में अफीम लाए थे. इन बर्तन को एक लोहे के कड़ाह में धोया जाता है ताकि किसान के बर्तन में अफीम पुनः नहीं चली जाए. प्रतिदिन अफीम के सैंपल की जांच भी होती है. इसमें थैली या उपकरण को लोहे के कड़ाह में धोया जाता है. प्रतिदिन इस पानी को एक ड्रम में एकत्र करते हैं. विभाग इसे धोई कहता है. अफीम का तौल पूरा होने के बाद धोए पानी को गर्म कर गाढ़ा कर अफीम निकाली जाती है. यह प्रक्रिया हर साल होती है. इस अफीम को बाद में नारकोटिक्स फैक्ट्री भेजते हैं. नारकोटिक्स में भी इस अफीम का धोई के नाम से इंद्राज अलग से होता है. सेंपल और बर्तन में अफीम की मात्रा इतनी कम होती है कि किसान को इसका लाभ नहीं दे सकते.
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50 किलो यों ही मिल जाती है: सोने का आभूषण छोटा हो अथवा बड़ा, उसका मूल्य होता ही है. ऐसा ही कुछ काला सोना यानी अफीम के साथ भी है. इन दिनों राजस्थान समेत सभी अफीम उत्पादित राज्यों में अफीम की तुलाई जारी है. तौल के लिए अफीम लाने वाले किसानों के बर्तनों को धोने (धोई) से हर साल करीब 50 किलो अफीम एकत्र हो जाती है.
ऐसे होती है धोई प्रक्रिया: अफीम बुवाई करने वाला किसान अपनी अफीम को प्लास्टिक, लोहे अथवा स्टील के बर्तन में लेकर विभाग आता है. उसे नारकोटिक्स विभाग की ओर से उपलब्ध कराई प्लास्टिक केन में भरता है. स्वयं के बर्तन से अफीम को अच्छी तरह से साफ कर केन में डालता है. बाद में धोई के यहां लोहे का कड़ाह रखा होता है, जिसमें मटमेला पानी भरा रहता है. इसमें रोज ताजा एवं गर्म पानी भर कर किसानों के बर्तन धोए जाते हैं. ऐसे में कढ़ाह में एकत्र पानी में अफीम की मात्रा बढ़ती जाती है. नियमित इस पानी को एक ड्रम में भरते हैं.बाद में इसे गर्म कर गाढ़ा करते है, जो शुद्ध अफीम होती है.
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दो खंड में एकत्र 42 किलो धोई की अफीम: केंद्रीय नारकोटिक्स अफीम ने किसान ज्यादा होने के कारण बुवाई व्यवस्था के हिसाब से चित्तौड़गढ़ जिले की तहसीलों को तीन खंड में बांट रखा है. इसमें जिला अफीम अधिकारी खंड प्रथम एवं द्वितीय में आने वाले किसानों की अफीम का तौल चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय तथा खंड तृतीय में आने वाले किसानों को अफीम का तौल निंबाहेड़ा में चल रहा है. खंड प्रथम व द्वितीय की अफीम का तौल पूरा हो गया. खंड प्रथम के अधिकारी मीणा ने बताया, इन्होंने 5 हजार 910 किसानों की अफीम का तौल करवाया. धोई के तहत 12.30 किलो अफीम मिली. इधर, खंड द्वितीय के अधिकारी डीके सिंह ने बताया, हमारे खंड में 4967 किसानों ने अफीम का तौल करवाया. इनसे 29 किलो अफीम धोई से मिली.
सीसी टीवी कैमरों की निगरानी: अफीम तौल केंद्रों पर सीसी टीवी कैमरे लगे हैं. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं. बर्तन धोने का काम भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुआ. धोई के यहां से अफीम गायब नहीं हो, इसलिए कड़ी निगरानी की जा रही है.
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