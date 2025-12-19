ETV Bharat / state

जोधपुर में हर घर गंगा: भागीरथ प्रयास का आधुनिक रूप, लोगों तक पहुंचाया 3 लाख लीटर से ज्यादा गंगाजल

जोधपुर: सतयुग में राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से धरती पर अवतरित हुईं मां गंगा आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं. कलियुग के इस दौर में भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो उसी भक्ति भाव से गंगा मइया के पवित्र जल को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प ले रही हैं. राजस्थान के जोधपुर शहर में नारायण सेवा कल्याण ट्रस्ट ऐसा ही एक पुनीत कार्य कर रहा है, जहां पिछले तीन वर्षों में तीन लाख लीटर से अधिक शुद्ध गंगाजल हजारों घरों और मंदिरों तक पहुंचाया जा चुका है, ताकि लोग प्रतिदिन गंगा का आचमन कर सके और जीवन में दिव्य पवित्रता का अनुभव कर सके.

ट्रस्ट के प्रमुख धनेश सोनी बताते हैं कि यह प्रेरणा परम पूज्य संत रामसुखदास जी महाराज से मिली है. उनके मार्गदर्शन में जोधपुर शहर में अब तक 56 स्थानों पर मंदिरों में गंगाजल की झारियां(स्टील की पानी की टंकी) स्थापित की जा चुकी हैं. ये झारियां 30 लीटर और 120 लीटर की क्षमता वाली होती हैं, जो स्थानीय आबादी को ध्यान में रखकर चुनी जाती हैं. इससे न केवल जोधपुर, बल्कि नागौर, बीकानेर और आसपास के जिलों में भी गंगाजल की आपूर्ति हो रही है. उत्तराखंड सरकार की औपचारिक अनुमति लेकर यह कार्य पूरी पारदर्शिता और श्रद्धा से किया जा रहा है.

ट्रस्ट के प्रमुख धनेश सोनी से खास बातचीत (ETV Bharat Jodhpur)

ऋषिकेश से जोधपुर तक गंगाजल की यात्रा: गंगाजल की शुद्धता बनाए रखने के लिए ट्रस्ट इसे सीधे उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित लक्ष्मण झूला क्षेत्र से लाता है. वर्ष में चार से पांच बार 20 हजार लीटर क्षमता वाले टैंकर मंगवाए जाते हैं. उन्होने बताया कि गर्मियों में टैंकर पहले जयपुर पहुंचता है, जहां उन्नत फिल्टरेशन प्रक्रिया से इसे और शुद्ध किया जाता है, फिर जोधपुर लाया जाता है. सर्दियों में बिना फिल्टर के ही शुद्ध गंगाजल वितरित किया जाता है, क्योंकि ठंड में इसकी प्राकृतिक पवित्रता बनी रहती है.

धनेश सोनी ने बताया कि जोधपुर के तनावड़ा क्षेत्र में ट्रस्ट ने 50 हजार लीटर क्षमता वाला बड़ा स्टोरेज टैंक बनवाया है. इसके अलावा मेड़ता सिटी में भी ऐसा ही एक टैंक तैयार किया गया है, जो नागौर और डीडवाना क्षेत्र की आपूर्ति करता है. बीकानेर में भी अलग से व्यवस्था की गई है. शहर में तीन अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से विशेष वाहन के माध्यम से मंदिरों की मांग पर एक घंटे के अंदर गंगाजल पहुंचा दिया जाता है. झारी की प्रतिष्ठा के समय संत रामप्रसाद जी स्वयं उपस्थित होकर विधि-विधान से स्थापना करते हैं.