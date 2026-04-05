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सुक्खू सरकार ने बदला नाम, बेटी है अनमोल योजना अब होगी इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना, बेटी के जन्म पर 25 हजार की पॉलिसी

बेटी है अनमोल योजना योजना इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के नाम से जानी जाएगी. हिमाचल में ये योजना वर्ष 2010 में शुरू हुई थी.

बेटी है अनमोल योजना अब होगी इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना
बेटी है अनमोल योजना अब होगी इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 3:00 PM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बेटी है अनमोल योजना का नाम बदल दिया है. अब ये योजना इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के नाम से जानी जाएगी. योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार में जन्मी बेटी के नाम पर राज्य सरकार 25 हजार रुपए इंश्योरेंस कंपनी में जमा करेगी.

ये रकम बेटी के नाम पर जमा होगी और 18 साल की आयु पूरी होने पर वह उस रकम को निकाल सकेगी. बेटी है अनमोल योजना की जगह इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना हिमाचल प्रदेश में पहली अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएगी. इस बारे में गजट में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है. अधिसूचना में जिक्र किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में बेटियां खुशहाल हैं. राज्य में 2003 में बाल लिंग अनुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशो 947 था. यानी प्रति हजार लड़कों पर 947 बेटियां थी. अब 2024 के आंकड़ों के अनुसार चाइल्ड सेक्स रेशो 964 हो चुका है.

इस सकारात्मक पहलू को और गति देने के लिए राज्य सरकार ने बेटी है अनमोल योजना चलाई थी. इस योजना का मकसद बीपीएल परिवारों की बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था. हिमाचल प्रदेश में ये योजना वर्ष 2010 में शुरू की गई थी. योजना के तहत बीपीएल परिवार की बेटियों को समय-समय पर दिए जाने वाले लाभों में बढ़ोतरी की जाती रही. अब मौजूदा सरकार ने इस योजना का नाम बदल कर इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना किया है. योजना में बीपीएल परिवार की अधिकतम दो बेटियों को कवर किया जाता है.

इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना
इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना (ETV Bharat)

पात्र बेटियों के जन्म पर राज्य सरकार इंश्योरेंस कंपनी में 25 हजार रुपए की रकम जमा करेगी. योजना के साथ एलआईसी को जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही पात्र बेटियों के पेरेंट्स या अभिभावक को इंश्योरेंस कंपनी के ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लान में कवर किया जाएगा. ये प्लान प्रति पेरेंट 2 लाख रुपए का होगा. ये ग्रुप इंश्योरेंस प्लान बेटी के 18 साल अथवा 27 साल (जैसा विकल्प चुना होगा) तक वैलिड होगा. बेटी जब 18 साल की हो जाएगी तो वह 25 हजार रुपए के फुल डिपॉजिट काप्र्स यानी फंड को निकाल सकेगी.

इसके साथ ही उसे बीमित राशि 25 हजार रुपए पर बनने वाले एश्योर्ड बेनिफिट्स मिलेंगे. यदि बेटी चाहे तो इन लाभों को 27 साल की आयु में भी ले सकती है. योजना के प्रावधानों के अनुसार परिवार का बीपीएल होना जरूरी है. साथ ही इस योजना का लाभ अधिकतम पहली दो बेटियों को ही मिलेगा. इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बेटियों को मिलेगा, जिनका जन्म पहली अप्रैल 2026 के बाद हुआ होगा. योजना का जिम्मा महिला व बाल कल्याण विभाग का होगा. इसके लिए ई-जिला पोर्टल पर अप्लाई करना होगा.

भरना होगा आवेदन फॉर्म
भरना होगा आवेदन फॉर्म (ETV Bharat)

उल्लेखनीय है कि पूर्व में 2010 में बेटी है अनमोल योजना शुरू की गई थी. तब इस योजना के तहत बीपीएल परिवार में जन्म लेनी वाली बेटी को एकमुश्त अनुदान सहायता राशि के तौर पर दस हजार रुपए उसके खाते में जमा किए जाते थे. बाद में इस रकम को बढ़ाकर 12 हजार रुपए किया गया था. वर्ष 2017 में वीरभद्र सिंह सरकार ने योजना के तहत ग्रेजुएशन व उसके समकक्ष कोर्स कर रही बीपीएल परिवार की बेटियों को 5000 रुपए प्रति वर्ष स्कॉलरशिप लागू किया था.

वर्ष 2017-18 के आर्थिक सर्वे के अनुसार उस दौरान बेटी है अनमोल योजना में 16908 बेटियों को लाभ मिल रहा था. अब कांग्रेस सरकार ने नए सिरे से योजना को इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना में बदल कर 25 हजार रुपए इंश्योरेंस कंपनी में जमा कर 18 साल की आयु में बेटी को उसका लाभ दिलाने का प्रावधान किया है. योजना की गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दी गई है.

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