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पटवारी की जगह हो गया विधायक का तबादला! टीकाराम जूली ने कसा तंज

924 पटवारियों की तबादला सूची में डीग भाजपा विधायक डॉ. शैलेष दिगंबर सिंह का नाम डाल दिया गया.

डीग भाजपा विधायक डॉ. शैलेष दिगंबर सिंह
डीग भाजपा विधायक डॉ. शैलेष दिगंबर सिंह (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 11, 2026 at 8:17 PM IST

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भरतपुर: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों का दौर भले ही थम गया हो, लेकिन जाते-जाते राजस्व विभाग एक ऐसी गलती कर बैठा, जिसने पूरे सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए. 924 पटवारियों की तबादला सूची में एक पटवारी की जगह सीधे डीग कुम्हेर से भाजपा विधायक डॉ. शैलेष दिगंबर सिंह का नाम दर्ज हो गया. आदेश के मुताबिक मानो विधायक का ही तबादला बालोतरा जिले के नवोड़ा का बेरा (पाटोदी) से डीग के सोमगांव कर दिया गया हो. सूची सामने आते ही सोशल मीडिया पर मजाक और तंज का दौर शुरू हो गया.

ब्रज अंचल में एक कहावत खूब प्रचलित है, “कलेक्टर से बड़ा पटवारी” अब लोग चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि पटवारी तो विधायक से भी बड़ा निकला. राजस्व विभाग ने शुक्रवार को प्रदेशभर के 924 पटवारियों की लंबी तबादला सूची जारी की थी. सूची में क्रमांक 609 पर ऐसा नाम दर्ज मिला, जिसने हर किसी को चौंका दिया, जिस स्थान पर संबंधित पटवारी का नाम होना चाहिए था, वहां गलती से डीग विधायक डॉ. शैलेष दिगंबर सिंह का नाम दर्ज हो गया. आदेश पढ़ने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विधायक का ही तबादला कर दिया गया है.

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जानकारी के अनुसार, सरकार ने तबादलों के लिए 10 जुलाई अंतिम तिथि तय की थी. समय सीमा खत्म होने से पहले विभाग में देर रात तक सूचियां तैयार की जा रही थीं. इसी जल्दबाजी में कंप्यूटर पर डाटा फीडिंग के दौरान संबंधित पटवारी के नाम की जगह गलती से विधायक का नाम दर्ज हो गया. इसके बाद सूची बिना ठीक से दोबारा जांचे जारी कर दी गई. सूची सार्वजनिक होते ही प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया. सोशल मीडिया पर लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया कि अब राजस्थान में पटवारियों के साथ-साथ विधायक भी ट्रांसफर होने लगे हैं. कई यूजर्स ने इसे सरकारी लापरवाही का बड़ा उदाहरण बताया.

मामले पर जूली ने कसा तंज: इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा कि "सरकारी कलम भी इशारा कर रही है... नाम नहीं, अब शासन बदलने का वक्त आ रहा है." उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि "ट्रांसफर पटवारी जी का होना था, मंत्री जी ने माननीय विधायक जी का ही ट्रांसफर कर दिया, और तो और, देवलोकगमन का भी ट्रांसफर नहीं छोड़ा. मुख्यमंत्री जी, वैसे अब जनता भाजपा का राजस्थान से ट्रांसफर करने के लिए तैयार बैठी है. चाहे आ जाओ कल ही पंचायती राज मैदान में." इस मामले में डीग विधायक डॉ. शैलेष दिगंबर सिंह का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका.

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विधायक का नाम पटवारी लिस्ट में
पटवारी तबादला सूची में गलती
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