राजसमंद में गर्भवती महिला और मासूम की हत्या, तालाब से महिला का शव बरामद, बच्चे की तलाश जारी

पुलिस ने आरोपी गोविंद को हिरासत में लेकर तालाब से महिला का शव बरामद कर लिया है, जबकि बच्चे की तलाश जंगल में जारी है.

मृतक महिला प्रियंका और मासूम आर्यन (ETV Bharat Rajsamand)
राजसमंद: जिले के भीम थाना क्षेत्र अंतर्गत कुशलपुरा गांव में एक सनसनीखेज दोहरा हत्याकांड का खुलासा हुआ है. यहां 22 वर्षीय गर्भवती महिला प्रियंका रावत और उसके 2 वर्षीय बेटे आर्यन के लापता होने के 9 दिनों बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. महिला का शव तालाब से बरामद कर लिया गया है, जबकि बच्चे का शव जंगल में फेंके जाने की जानकारी पर तलाश जारी है.

जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि प्रियंका रावत (22) कुशलपुरा पंचायत के चाक हीरात गांव की निवासी थी. वह करीब 8-9 महीने की गर्भवती थी. उनका 2 वर्षीय बेटा आर्यन था. परिवार ने 12 फरवरी को दोनों के लापता होने की रिपोर्ट भीम थाने में दर्ज कराई थी. प्रियंका का पति पाली जिले में एक होटल में कुक की नौकरी करता है. लापता होने की सूचना मिलने पर पति घर लौट आया और परिवार के साथ 8 दिनों तक तलाश में जुटा रहा.

राजसमंद से लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट (ETV Bharat Rajsamand)

हत्या के बाद शव फेंके: एसपी ने जानकारी दी कि पुलिस ने जब प्रियंका की कॉल डिटेल्स की बारीकी से जांच की तो सामने आया कि उसकी बाद गोविंद सिंह से हो रही थी और आखिरी बार भी मृतक महिला की बाद गोविंद से ही हुई थी. इसके बाद पुलिस ने गोविंद को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल की और पुलसि को बताया कि उसने महिला की हत्या कर शव तालाब में फेंक दिया है, जबकि बच्चे का शव जंगल में छिपाया है.

तालाब से बरामद हुआ शव: घटना की गंभीरता को देखते हुए राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) ममता गुप्ता ने खुद मौका-ए-वारदात का निरीक्षण किया. पुलिस ने देवगढ़, दिवेर थानों सहित राजसमंद पुलिस लाइन से अतिरिक्त फोर्स बुलाई है और तीन थानों का जाब्ता कुशलपुरा गांव तथा भीम अस्पताल में तैनात किया गया है. एसडीआरएफ की टीम की मदद से पुलिस ने तालाब में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद महिला का शव बरामद किया गया. शव को मोर्चरी में रखवाया गया है.

गर्भवती महिला और मासूम बच्चे की हत्या
आरोपी गोविंद सिंह (ETV Bharat Rajsamand)

घर से जेवर लेकर गई थी प्रियंका: मृतका के परिवार के अनुसार, प्रियंका के साथ घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात भी गायब हैं, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है. इसमें मृतक महिला के साथ-साथ जेठानी व सास के जेवर भी शामिल हैं. 11 फरवरी रात को प्रियंका बच्चे के साथ घर से निकली थीं और आखिरी बातचीत गोविंद सिंह से हुई थी. पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है.

पुलिस जांच में इन सवालों से उठेगा पर्दा

  • प्रियंका और गोविंद सिंह का संबंध क्या था?
  • गर्भवती महिला अचानक घर क्यों छोड़कर गई?
  • क्या हत्या अकेले गोविंद ने की या अन्य लोग भी शामिल हैं?
  • हत्या कहां हुई और शव कैसे तालाब व जंगल पहुंचाए गए?

पुलिस जांच जारी: एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन में जांच तेज है. आरोपी से विस्तृत पूछताछ की जा रही है. हत्या का मकसद, अन्य संभावित आरोपी और पूरी साजिश का खुलासा जांच पूरी होने पर ही स्पष्ट होगा. फिलहाल पुलिस बच्चे के शव की तलाश में जुटे जंगल में सर्च कर रही है. घटना सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली है.

संपादक की पसंद

