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जिस मां को मृत मान चुका था परिवार, वह 25 साल बाद अचानक सामने आ गई

सुखदेई को आज भी इस बात का गहरा अफसोस है कि वह अपनी दोनों बेटियों का कन्यादान नहीं कर सकीं.

woman left home 25 years ago
25 साल पहले अवसाद में घर से निकल गई थी महिला (Courtesy - Apna Ghar Ashram)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 3:44 PM IST

3 Min Read
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भरतपुर: कभी-कभी जिंदगी ऐसी कहानियां लिखती है, जिन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक भावुक और आंखें नम कर देने वाला दृश्य शनिवार को अपना घर आश्रम, भरतपुर में देखने को मिला, जहां एक मां का अपनी बेटियों, बेटे और दामाद से पूरे 25 साल बाद मिलन हुआ. परिवार ने जिस मां को वर्षों पहले खो दिया था और जिसे मृत मानकर जीवन की राह पर आगे बढ़ गया था, वह भरतपुर में उनके सामने जीवित खड़ी थी.

यह कहानी है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के आकमपुर गांव निवासी सुखदेई की. करीब 25 वर्ष पहले मानसिक अवसाद के कारण वह घर से निकल गई थीं और फिर कभी वापस नहीं लौटीं. उस समय उनकी दोनों बेटियां महज 7 और 10 वर्ष की थीं, जबकि बेटा रोहित केवल ढाई साल का था. पति बचन ने पत्नी की तलाश में हरसंभव प्रयास किए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

Family reunited with mother
मां से मिला परिवार (Courtesy - Apna Ghar Ashram)

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बेटे रोहित ने बताया कि समय बीतता गया. हम सभी भाई–बहनों ने मां के बिना ही बचपन गुजारा. पिता ने अकेले संघर्ष करते हुए बच्चों का पालन-पोषण किया और दोनों बेटियों की शादी भी कर दी. लेकिन परिवार की जिंदगी में एक और दुख तब आया, जब वर्ष 2022 में पति बचन का भी निधन हो गया. इसके बाद परिवार को पूरी तरह यकीन हो गया कि सुखदेई अब इस दुनिया में नहीं हैं.

Family reunited with mother after 25 years
25 साल बाद मां से मिला परिवार (Courtesy - Apna Ghar Ashram)

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अपना घर आश्रम संस्थापक डॉ बीएम भारद्वाज ने बताया कि 16 सितंबर, 2025 को अपना घर आश्रम, जोधपुर की रेस्क्यू टीम को सुखदेई बेसहारा अवस्था में मिलीं. उन्हें उपचार, सेवा और पुनर्वास के लिए अपना घर आश्रम, भरतपुर लाया गया. यहां लगातार देखभाल और चिकित्सा के बाद उनकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ. धीरे-धीरे उन्हें अपने गांव और परिवार की याद आने लगी. उन्होंने अपना पता उन्नाव जिले के आकमपुर गांव का बताया.

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इसके बाद अपना घर आश्रम की पुनर्वास टीम ने परिवार की तलाश शुरू की और आखिरकार उनके परिजनों से संपर्क स्थापित कर लिया. सूचना मिलते ही शुक्रवार को बेटी सोमवती, बेटा रोहित, दामाद धनपाल और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गोकरण आश्रम पहुंचे. मिलन का वह पल बेहद भावुक था. 25 वर्षों का लंबा अंतराल और समय के बदलाव के कारण पहली नजर में कोई भी एक-दूसरे को पहचान नहीं पाया. जब आश्रम प्रशासन ने परिचय कराया तो मां और बच्चों की आंखों से आंसू छलक पड़े. बेटियां मां से लिपटकर रोने लगीं और वर्षों का बिछोह एक पल में सिमट गया. वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं.

सुखदेई को आज भी इस बात का गहरा अफसोस है कि वह अपनी दोनों बेटियों का कन्यादान नहीं कर सकीं. मां के रूप में यह अधूरापन उन्हें हमेशा सालता रहा. हालांकि अब वह अपने पूरे परिवार को सुखी और सुरक्षित देखकर बेहद खुश हैं. दोनों बेटियां अपने-अपने परिवार में खुशहाल जीवन बिता रही हैं, जबकि बेटा रोहित राजमिस्त्री का काम कर परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहा है.

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