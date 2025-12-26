ETV Bharat / state

डॉक्टर राघव की मां का बयान आया सामने, बेटे और मरीज को लेकर कही ये बात

पांवटा साहिब: आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर–मरीज के बीच हुई हाथापाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है. सरकार ने संज्ञान लेते हुए डॉक्टर राघव नरुला की सेवाएं समाप्त कर उन्हें बर्खास्त कर दिया है. इसके विरोध में आज आईजीएमसी शिमला में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन सामूहिक आज पर चला गया था. इसके साथ ही कई जिला अस्पतालों में भी ओपीडी सेवाएं मरीजों को नहीं मिली. वहीं, अब इस मामले में डॉक्टर राघव की मां का बयान सामने आया है. डॉक्टर राघव की मां ने भावुक होकर कहा कि 'कोई भी व्यक्ति अपने मां बाप के बारे में नहीं सुन सकता. मरीज डॉक्टर को हाइपर करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे कैसे इलाज होगा. मरीज के परिजनों को अपने बेटे को और डॉक्टर को भी समझाना चाहिए था चाहे वो अपने बच्चे को भी और मेरे बेटे को भी थप्पड़ क्यों न मारते और बात खत्म हो जाती. मेरे बेटे ने डॉक्टर के तौर पर मरीज को कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या किसी के माता-पिता के बारे में कोई गलत बोलता है तो ऐसी बात को भी नहीं सुन सकता. डॉक्टर भी अच्छा काम करना चाहते हैं वो हाइपर नहीं होना चाहते हैं उनके ऊपर भी दबाव होता है. स्वास्थ्य मंत्री ने मेरे बेटे को गुंडा कहते हुए सरकारी सेवाओं के काबिल नहीं बताया, लेकिन क्या अगर ये घटना नहीं होती तो क्या मेरा बेटा सरकारी सेवाओं के काबिल था. अगर ये लोग मेरे बेटे को नुकसान पुहंचा देते तो उसका जिम्मेदार कौन होता है. मेरे बेटे को धमकियां मिल रही हैं.'