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मां चीखती-चिल्लाती रही...पर 'खूंखार दरिंदों' ने मासूम को नोच खाया

मां के सामने ही आवारा कुत्तों ने मासूम को नोच डाला. ( Etv Bharat )

रामपुर: रामपुर से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां आवारा कुत्तों के झुंड ने एक 7 वर्षीय मासूम बच्चे पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. यह पूरी घटना बच्चे की मां के सामने हुई. मां अपने बेटे को बचाने के लिए चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन कुत्तों के झुंड ने मासूम को बुरी तरह नोच डाला. गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में गम और आक्रोश का माहौल है. आवारा कुत्तों को पकड़ने की उठी मांग. (ईटीवी भारत) जनपद रामपुर के थाना अजीमनगर क्षेत्र के कुंडो की मंडिया गांव निवासी रमेश खेती-बाड़ी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं. बताया जा रहा है कि रमेश की पत्नी अपने 7 वर्षीय बेटे शिवम को साथ लेकर खेत पर मिर्च तोड़ने गई थीं. खेत में काम के दौरान मासूम शिवम पास ही बनी मेड़ पर बैठा हुआ था, तभी अचानक आवारा कुत्तों का एक झुंड वहां पहुंच गया और उसने बच्चे पर हमला बोल दिया. अचानक हुए इस हमले से मासूम घबरा गया और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। उसकी चीख-पुकार सुनकर मां दौड़ी और बेटे को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कुत्तों का झुंड लगातार बच्चे को नोचता रहा.