मां चीखती-चिल्लाती रही...पर 'खूंखार दरिंदों' ने मासूम को नोच खाया
रामपुर में कुत्तों के हमलों में घायल बच्चे को हायर सेंटर में इलाज के भेजा गया. जहां इलाज के दौरान उसकी सांसें थम गईं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 12:18 PM IST
रामपुर: रामपुर से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां आवारा कुत्तों के झुंड ने एक 7 वर्षीय मासूम बच्चे पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. यह पूरी घटना बच्चे की मां के सामने हुई.
मां अपने बेटे को बचाने के लिए चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन कुत्तों के झुंड ने मासूम को बुरी तरह नोच डाला. गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में गम और आक्रोश का माहौल है.
जनपद रामपुर के थाना अजीमनगर क्षेत्र के कुंडो की मंडिया गांव निवासी रमेश खेती-बाड़ी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं. बताया जा रहा है कि रमेश की पत्नी अपने 7 वर्षीय बेटे शिवम को साथ लेकर खेत पर मिर्च तोड़ने गई थीं.
खेत में काम के दौरान मासूम शिवम पास ही बनी मेड़ पर बैठा हुआ था, तभी अचानक आवारा कुत्तों का एक झुंड वहां पहुंच गया और उसने बच्चे पर हमला बोल दिया.
अचानक हुए इस हमले से मासूम घबरा गया और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। उसकी चीख-पुकार सुनकर मां दौड़ी और बेटे को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कुत्तों का झुंड लगातार बच्चे को नोचता रहा.
मां की चीखें सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्तों को वहां से भगाया, तब तक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो चुका था.
घटना के बाद परिजन और ग्रामीण घायल शिवम को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए उसे मुरादाबाद के हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहां चिकित्सकों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान शिवम ने दम तोड़ दिया.
मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. गांव में शोक की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है.
लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से आवारा कुत्तों का आतंक है, लेकिन इस समस्या पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. ग्रामीणों और परिजनों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है.
फिलहाल मासूम शिवम की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. एक मां के सामने उसके बेटे की दर्दनाक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि प्रशासन आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर क्या कदम उठाता है.
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