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40 बेड का वार्ड, 65 बच्चे भर्ती: भरतपुर जनाना अस्पताल में एक-एक बेड पर दो-दो मासूमों का इलाज

भरतपुर: गर्मी बढ़ने के साथ ही मौसमी बीमारियां अब बच्चों पर भारी पड़ने लगी है. भरतपुर के जनाना अस्पताल का शिशु रोग वार्ड मरीजों से ठसाठस भरा है. हालात ऐसे बन चुके हैं कि 40 बेड की क्षमता वाले वार्ड में मरीजों की संख्या 65 पहुंच गई. जगह की कमी के चलते दो मासूमों को एक बेड पर भर्ती कर इलाज करना पड़ रहा है, जबकि कई परिजन बच्चों को गोद में लेकर घंटों बैठे रहने को मजबूर हैं. अस्पताल की यह तस्वीर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

उल्टी दस्त के मरीज बढ़े: संभाग के सबसे बड़े सरकारी महिला एवं शिशु अस्पताल में इन दिनों उल्टी-दस्त, वायरल संक्रमण, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया जैसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. बढ़ते मरीजों के दबाव के बीच अस्पताल का पीडियाट्रिक वार्ड अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा बोझ झेल रहा है. जनाना अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. हरिमोहन ने बताया कि मौसमी बीमारियों के चलते बच्चों की भर्ती संख्या लगातार बढ़ रही है. वार्ड की स्वीकृत क्षमता 40 बेड की है, लेकिन कई बार मरीजों की संख्या 65 तक पहुंच जाती है. ऐसे में किसी भी मरीज को इलाज से मना नहीं किया जा सकता, इसलिए मजबूरी में बेड शेयरिंग करनी पड़ती है. इसके चलते कई बार एक बेड पर दो मरीज भर्ती करने पड़ते हैं. डॉ. हरिमोहन ने बताया कि अस्पताल प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखे है. डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ लगातार राउंड कर रहे हैं. दवाइयों और ओआरएस की कोई कमी नहीं है. अस्पताल का पूरा प्रयास है कि आने वाले हर बच्चे का इलाज किया जाए.

इस समस्या पर मरीज के परिजन और डॉक्टर बोले... (ETV Bharat Bharatpur)

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परिजनों की जुबानी: रूपवास तहसील के दाहिना गांव निवासी पांचीराम अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे. उनका कहना था कि बच्चे को दस्त की गंभीर शिकायत है. हालत बिगड़ने पर इलाज के लिए जनाना अस्पताल लाए, लेकिन यहां बेड नहीं मिला. पांचीराम ने बताया, वार्ड में पहले से मरीजों की भीड़ थी कि स्टाफ ने दूसरे मरीज के साथ एडजस्ट करने को कहा. उन्होंने आरोप लगाया, एक बेड पर दो और कई जगह तीन मरीज भर्ती हैं. परिजनों को खुद जगह बनाकर बच्चों को संभालना पड़ रहा है. शिकायत करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से जगह मिली. वार्ड में ऐसी स्थिति है कि मरीजों के साथ आए परिजनों के बैठने की जगह नहीं है. कई लोग जमीन पर बैठे हैं तो कई बच्चे गोद में लेकर इलाज का इंतजार कर रहे हैं.