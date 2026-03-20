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जैसलमेर में नजर आया चांद, कल मनाई जाएगी ईद, घरों में तैयारियां शुरू

जैसलमेर में शुक्रवार शाम आसमान में चांद दिखाई दिया. कल परंपरागत रीति-रिवाजों के साथ ईद मनाई जाएगी.

जैसलमेर में दिखा चांद
जैसलमेर में दिखा चांद (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 20, 2026 at 8:41 PM IST

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जैसलमेर: सीमावर्ती जिले जैसलमेर में शुक्रवार शाम रमजान के पाक महीने के समापन का संकेत देते हुए आसमान में चांद दिखाई दिया. चांद के दीदार के साथ ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और अब शनिवार, 21 मार्च को पूरे जिले में ईद-उल-फितर का त्योहार उल्लास, भाईचारे और परंपरागत रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाएगा.

30 रोजों की इबादत का हुआ समापन: रमजान के अंतिम जुमे (अलविदा जुमा) की नमाज के बाद अकीदतमंदों को चांद का बेसब्री से इंतजार था. चांद नजर आते ही 30 दिनों की इबादत और रोजों का सिलसिला पूरा हो गया. शहर काजी मौलाना बैग मोहम्मद कादरी ने चांद की तस्दीक करते हुए बताया कि शनिवार को जिलेभर की मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की जाएगी. घरों में भी ईद की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं.

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ईद की नमाज का समय तय: शहर की प्रमुख ईदगाहों में नमाज के समय निर्धारित कर दिए गए हैं. बेरा रोड स्थित ईदगाह में सुबह 8:45 बजे नमाज अदा होगी, जबकि गीता आश्रम स्थित बड़ी ईदगाह में सुबह 9:00 बजे नमाज पढ़ी जाएगी. नमाज से पहले तकबीरों की गूंज माहौल को धार्मिक रंग में रंग देगी. नमाज के बाद देश में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए विशेष दुआ की जाएगी.

सालेह मोहम्मद ने दी शुभकामनाएं: पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद ने सभी प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह पर्व इंसानियत, सेवा और त्याग की भावना को मजबूत करता है. उन्होंने दुआ की कि अल्लाह सभी की इबादत कबूल करे और समाज में शांति, सौहार्द और आपसी प्रेम बना रहे.

चांद रात पर बाजारों में दिखी रौनक: चांद नजर आने के बाद शहर के बाजारों में देर रात तक रौनक छाई रही. मिठाइयों, सेवइयों, कपड़ों और इत्र की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. महिलाओं और युवाओं ने खासतौर पर खरीदारी में उत्साह दिखाया. बच्चों में ईदी और नए कपड़ों को लेकर अलग ही खुशी नजर आई। प्रशासन ने ईद को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, साथ ही साफ-सफाई और यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

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