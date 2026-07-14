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आराम फरमाने के बाद फिर लौट रहा मानसून, जानिए फिर किस दिन यूपी में होगी झमाझम बारिश

UP में मानसून "सुस्त": जानिए फिर कब एक्टिव होगा, किन जिलों में बारिश का रेड अलर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून की सक्रियता कम रही, जिसके कारण पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई. ज्यादातर जिलों में मौसम ड्राई रहा. तेज धूप खिली, तेज धूप खिलने के कारण उमस भरी गर्मी में इजाफा हुआ. मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह के अनुसार कोई सक्रिय मौसम तंत्र ना होने के कारण 3-4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, दिन में आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी मौसम में नमी होने के कारण उमस भरी चिप-चिपी गर्मी में वृद्धि होगी. वहीं 17 जुलाई को एक बार फिर से मानसून सक्रिय होगा और तीन-चार दिन फिर से प्रदेश के दोनों संभागों में जमकर बारिश होगी. इन जिलों में बारिश की चेतावनी. (Photo Credit; IMD) इन जिलों में हो सकती है बारिश: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर,बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, अयोध्या, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सोनभद्र और आसपास के इलाकों में रेन अलर्ट जारी किया गया है.