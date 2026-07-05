सेहत के लिए फायदेमंद है मानसूनी फल आलू बुखारा, जानिए आयुर्वेदिक फायदे और नुकसान
आंख, त्वचा और हृदय को रखता है सेहतमंद. पाचन सुधारने और रक्त को शुद्ध करने में मददगार है.
Published : July 5, 2026 at 3:23 PM IST
कुचामन सिटी: बरसात के मौसम में आने वाला आलू बुखारा न केवल स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है बल्कि सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद भी है. यह पाचन शक्ति दुरुस्त करने के अलावा कब्ज दूर करता है और वजन घटाने में मददगार है. इस फल में प्रचुर मात्रा में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आंखों, त्वचा एवं हृदय को स्वस्थ रखते है.
राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉ.प्रशांत तिवाड़ी ने बताया, आलू बुखारा बरसात के मौसम में आता है, जो खट्टे-मीठे स्वाद के लिए पहचाना जाता है. आकार और रंग में सेब जैसे दिखते हैं, जिनका सेवन ताजे फलों और सूखने के बाद भी किया जाता है. रात भर पानी में भिगोए आलू बुखारे के सेवन करना चाहिए. इससे इसका वात बढ़ाने का प्रभाव कम होता है. पाचन आसान हो जाता है. आयुर्वेद के अनुसार आलू बुखारा वात-पित्त को संतुलित करता है. पाचन सुधारने और रक्त को शुद्ध करने में मददगार है. इसकी तासीर गर्म होती है. जो कफ रोगों जैसे खांसी-जुकाम में राहत देती है. यह वजन घटाने, कब्ज दूर करने और त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करता है.
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बीपी को काबू में रखता है: डॉ. तिवाड़ी ने बताया कि आलू बुखारा में मौजूद डाइटरी फाइबर, सॉर्बिटोल और आइसैटिन मल त्याग को नियमित करते हैं. कब्ज से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं. इसमें कैलोरी काफी कम होती है और फाइबर अधिक होता है. इससे लंबे समय तक पेट भरा महसूस होता है. बार-बार भूख नहीं लगती. आलू बुखारा पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने और खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाने में सहायक है. इसमें विटामिन के और अन्य खनिज होते हैं, जो हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करते हैं. त्वचा और आंखों के लिए लाभदायी है. विटामिन C और A की उपस्थिति के कारण त्वचा में निखार लाता है और आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद है. यह ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है. इसके कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण यह डायबिटीज के मरीजों के लिए सुरक्षित और अच्छा फल माना जाता है.
कब नहीं खाना चाहिए आलू बुखारा
- किडनी की पथरी (ऑक्सालेट), डायरिया, संवेदनशील पेट या एसिडिटी की समस्या होने पर
- खाली पेट सेवन करने से बचना चाहिए
- मधुमेह रोगियों को इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए
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आलू बुखारा से इसलिए करें परहेज
- आलू बुखारा अधिक ऑक्सालेट के कारण किडनी की पथरी की समस्या बढ़ा सकता है.
- यह फल फाइबर और सोर्बिटोल से भरपूर होता है, जो पेट को साफ करने में मदद करता है. दस्त (डायरिया) या पेट में ऐंठन की स्थिति में इसे खाने से बचें.
- इसकी तासीर थोड़ी गर्म और भारी होती है, इसलिए जिन लोगों को ज्यादा एसिडिटी, पेट फूलना (ब्लोटिंग) या अल्सर की समस्या है, उन्हें अधिक सेवन नहीं करना चाहिए.
- सुबह खाली पेट आलू बुखारा खाने से पेट में गैस या एसिड बन सकता है. भोजन के साथ या बाद में सेवन करना अच्छा है.
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