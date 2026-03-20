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नवरात्र में माता के नौ स्वरूपों लगाएं ये साधारण भोग, मिलेगा विशेष फल

मान्यता है कि सही विधि और सच्ची श्रद्धा के साथ देवी के नौ स्वरूपों को उनके प्रिय भोग अर्पित करने सुख, शांति प्राप्त होती है.

Method of Offering Bhog
माता की श्रृंगारित प्रतिमा (Etv Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 20, 2026 at 5:20 PM IST

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जयपुर: जिस तरह घर में आए मेहमान का स्वागत उसकी पसंद के भोजन से किया जाता है, उसी प्रकार चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा भी हर घर में अतिथि स्वरूप नौ दिनों तक विराजमान होती हैं. मान्यता है कि इन नौ दिनों में मां के नौ स्वरूपों को उनकी प्रिय सामग्री का भोग लगाने से देवी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं. खास बात ये है कि किसी विशेष पूजा-पद्धति, बड़े खर्च या साधनों की जरूरत नहीं, बल्कि सामान्य व्यक्ति भी सरल भोग से मां को प्रसन्न कर सकता है.

नवरात्र केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं, बल्कि मां के प्रति समर्पण और भावनात्मक जुड़ाव का अवसर है. सही विधि और सच्ची श्रद्धा के साथ मां के नौ स्वरूपों को उनके प्रिय भोग अर्पित कर कोई भी भक्त जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है. ज्योतिषाचार्य योगेश पारीक ने बताया कि यदि श्रद्धा और नियम के साथ प्रतिदिन माता के अलग-अलग स्वरूपों को उनके प्रिय व्यंजन अर्पित किए जाएं, तो इसका आध्यात्मिक और सकारात्मक प्रभाव जीवन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है.

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नौ दिन, नौ स्वरूप और उनके प्रिय भोग :

  • मां शैलपुत्री (पहला दिन): नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है. इन्हें गाय के घी से बना हलवा अर्पित करना शुभ माना जाता है. इससे घर में स्वास्थ्य और ऊर्जा का संचार होता है.
  • मां ब्रह्मचारिणी (दूसरा दिन): दूसरे दिन तप और संयम की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी को मिश्री, श्रीखंड और माखन-मिश्री का भोग लगाया जाता है. इससे आयु और सौभाग्य की वृद्धि होती है.
  • मां चंद्रघंटा (तीसरा दिन): तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को गाय के दूध से बनी खीर अर्पित की जाती है. यह भोग मानसिक शांति और सुख-समृद्धि प्रदान करता है.
  • मां कुष्मांडा (चौथा दिन): मां कुष्मांडा को मालपुए अत्यंत प्रिय हैं. इस दिन मालपुए का भोग लगाने से बुद्धि और निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है.
  • मां स्कंदमाता (पांचवां दिन): पांचवें दिन मां स्कंदमाता को केले का भोग अर्पित किया जाता है. इससे संतान सुख और पारिवारिक खुशहाली मिलती है.
  • मां कात्यायनी (छठा दिन): मां कात्यायनी को शहद और उससे बनी खाद्य सामग्री का भोग लगाया जाता है. ये भोग आकर्षण, सौंदर्य और वैवाहिक सुख को बढ़ाता है.
  • मां कालरात्रि (सातवां दिन): सातवें दिन मां कालरात्रि को गुड़ और उससे बनी लापसी या मीठे चावल का भोग अर्पित किया जाता है. इससे भय, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है.
  • मां महागौरी (आठवां दिन): मां महागौरी को श्रीफल (नारियल) या नारियल की बर्फी अर्पित करना शुभ माना जाता है. इससे जीवन में शुद्धता और समृद्धि आती है.
  • मां सिद्धिदात्री (नवां दिन): अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री को हलवा, खीर और चने का भोग लगाया जाता है. ये भोग सभी सिद्धियों और मनोकामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है.

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श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन : ज्योतिषाचार्य योगेश पारीक ने बताया कि इन भोग का महत्व केवल सामग्री में नहीं, बल्कि भाव में है. यदि सच्चे मन से मां को स्मरण करते हुए साधारण सामग्री से भी भोग लगाया जाए, तो वो उतना ही फलदायी होता है जितना बड़े अनुष्ठान. उन्होंने स्पष्ट किया कि नवरात्र के इन नौ दिनों में भोग लगाने के साथ-साथ घर का वातावरण भी सात्विक बनाए रखना उतना ही आवश्यक माना गया है. सुबह और शाम आरती, दीप प्रज्ज्वलन, दुर्गा सप्तशती या मंत्र जाप के साथ जब इन भोगों को अर्पित किया जाता है, तो उसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है. मान्यता है कि जहां स्वच्छता, संयम और सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां मां का वास स्वतः ही होता है. और मां पूरे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं.

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मां दुर्गा के नौ रूप
भोग का सकारात्मक प्रभाव
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