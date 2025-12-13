ETV Bharat / state

हिमाचल में इन जिलों में कल होगी बारिश-बर्फबारी, बढ़ेगा ठंड का प्रकोप

हिमाचल के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी का अनुमान है. लोग लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 12:41 PM IST

शिमला: हिमाचल में लंबे समय से लोग बारिश बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं. नवंबर माह में भी सामान्य से बहुत कम बारिश देखने को मिली थी. दिसंबर माह में भी अब तक बारिश-बर्फबारी देखने को नहीं मिली है. इससे किसान बागवान निराश हैं.

अब मौसम विभाग के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों पर खिल रही धूप के बीच अब आसमान पर बादल छाएंगे. राजधानी शिमला में आज हल्के बादल देखने को मिल रहे हैं. इससे ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछने के आसार हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 14 दिसंबर को उच्च पर्वतीय इलाकों में मौसम करवट लेगा. इस दौरान लाहौल-स्पीति, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछेक स्थानों पर हल्की बर्फबारी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. प्रदेश के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा. इससे ऊंचे इलाकों में ठंड और बढ़ेगी, तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. वहीं, 15 दिसंबर से प्रदेश भर में मौसम साफ रहने और धूप खिलने की संभावना जताई गई है.

इन क्षेत्रों में छाया रहेगा कोहरा

वहीं, बिलासपुर में भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में और उसके आसपास सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसी तरह से मंडी जिला में सुबह के शुरुआती घंटों में बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने के आसार जताए गए हैं, जिससे विजिविलिटी प्रभावित हो सकती है और वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

प्रदेश में नहीं गिरी बारिश की बूंद

हिमाचल में मानसून की विदाई के बाद केवल अक्टूबर महीने में बारिश हुई है. प्रदेश में मानसून सीजन में हुई भारी बारिश ने इस बार जमकर तबाही मचाई है, लेकिन पोस्ट मानसून सीजन में अब 15 अक्टूबर के बाद लोग बारिश और बर्फबारी के बाद तरस गए हैं. नवंबर महीने में मौसम ने बर्फबारी और बारिश की उम्मीद पाले किसानों और बागवानों को निराश किया है. वहीं, अब दिसंबर महीने में भी मौसम अभी तक मौसम मेहरबान नहीं हुआ है. प्रदेश में 1 से 12 दिसंबर तक 8.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इस अवधि के दौरान प्रदेश में बारिश की बूंद भी नहीं गिरी है. ऐसे पिछले दो महीनों के अधिक समय से मौसम की बेरुखी ने सभी को निराश किया है. हालांकि अब 14 दिसंबर को यानी कल हल्की उम्मीद के साथ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और बारिश के आसार नजर आ रहे हैं.

