हिमाचल में इन जिलों में कल होगी बारिश-बर्फबारी, बढ़ेगा ठंड का प्रकोप

शिमला: हिमाचल में लंबे समय से लोग बारिश बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं. नवंबर माह में भी सामान्य से बहुत कम बारिश देखने को मिली थी. दिसंबर माह में भी अब तक बारिश-बर्फबारी देखने को नहीं मिली है. इससे किसान बागवान निराश हैं.

अब मौसम विभाग के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों पर खिल रही धूप के बीच अब आसमान पर बादल छाएंगे. राजधानी शिमला में आज हल्के बादल देखने को मिल रहे हैं. इससे ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछने के आसार हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 14 दिसंबर को उच्च पर्वतीय इलाकों में मौसम करवट लेगा. इस दौरान लाहौल-स्पीति, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछेक स्थानों पर हल्की बर्फबारी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. प्रदेश के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा. इससे ऊंचे इलाकों में ठंड और बढ़ेगी, तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. वहीं, 15 दिसंबर से प्रदेश भर में मौसम साफ रहने और धूप खिलने की संभावना जताई गई है.

इन क्षेत्रों में छाया रहेगा कोहरा

वहीं, बिलासपुर में भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में और उसके आसपास सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसी तरह से मंडी जिला में सुबह के शुरुआती घंटों में बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने के आसार जताए गए हैं, जिससे विजिविलिटी प्रभावित हो सकती है और वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.