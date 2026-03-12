राजस्थान में अगले 48 घंटों में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी-तूफान और बारिश के आसार
राजस्थान के कई जिलों में पारा 40 के पार पहुंच चुका है. मौसम विभाग ने 14 और 15 मार्च को बारिश की संभावना जताई.
Published : March 12, 2026 at 1:31 PM IST
जयपुर: राजस्थान में मार्च के महीने में ही गर्मी ने तेज तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री तक अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों को मई-जून जैसी गर्मी का अहसास होने लगा है. हालांकि, इसी बीच मौसम में बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल सकता है और कई जिलों में आंधी, बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है.
पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा. इस दौरान राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सीकर जिले के फतेहपुर में 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. लगातार बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं के कारण दिन के समय लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा फिलहाल 14 और 15 मार्च को संभावित आंधी-बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल सकता है, जिससे लोगों को तेज गर्मी से अस्थायी राहत मिलने की उम्मीद है.
मार्च में ही चलने लगी लू: प्रदेश के कई शहरों में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है. पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में लगातार तीसरे दिन हीटवेव का असर देखा गया, वहीं कई शहरों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है. मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जो सामान्य से 4 से 10 डिग्री तक अधिक है.
जयपुर में भी गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है. यहां अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से ऊपर है. वहीं न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 4 से 5 डिग्री अधिक है. दिन के समय तेज धूप और रात में भी बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सुबह 10 बजे के बाद सड़कों पर निकलने वाले लोग धूप से बचाव करने का जतन करते हुए नजर आते हैं.
14 मार्च से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ: मौसम विभाग के अनुसार 14 मार्च से उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है. इस मौसम प्रणाली के प्रभाव से राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार इस सिस्टम का असर मुख्य रूप से 14 और 15 मार्च को देखने को मिलेगा. इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की आंधी और बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही कई इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं.
आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना: मौसम विभाग ने 14 मार्च के लिए प्रदेश के 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है. जिन जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है उनमें चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद शामिल हैं. इसके अलावा मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई हिस्सों में भी आंधी और हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.
तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट के आसार: मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. इससे फिलहाल पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिलने की संभावना है. हालांकि, यह बदलाव ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा और कुछ दिनों बाद फिर से तापमान बढ़ने के संकेत हैं. प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विभाग ने गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त पानी पीने, दोपहर के समय तेज धूप से बचने, हल्के कपड़े पहनने और बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है.
