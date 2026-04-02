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कुशीनगर: बौद्ध भिक्षुओं ने दिया विश्व शांति का संदेश, आध्यात्म और सांस्कृतिक समागम से हुआ तीसरे दिन की शुरुआत

कुशीनगर: इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2026 के आज तीसरे दिन गुरुवार को कुशीनगर आध्यात्म, विचार और वैश्विक शांति के संदेश से सराबोर नजर आया. देश-विदेश से आए बौद्ध भिक्षुओं, विद्वानों और प्रतिनिधियों ने विभिन्न सत्रों में भाग लेकर, मानव कल्याण और वैश्विक समन्वय पर जोर दिया.

विश्व शांति के लिए प्रार्थना: गुरुवार के दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे, शांति उपवन में आयोजित चैंटिंग सेशन से हुई, जहां विभिन्न देशों से आए भिक्षुओं ने एक स्वर में विश्व शांति के लिए प्रार्थना की. बौद्ध मंत्रों की गूंज ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया.



आध्यात्मिक आदान-प्रदान: इसके बाद प्रतिनिधियों ने थाईलैंड, म्यांमार और जापान सहित विभिन्न देशों के बौद्ध मठों का भ्रमण किया, इस दौरान अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आदान-प्रदान की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिली. दिन के प्रथम सत्र में “बौद्ध धर्म अंतर-राज्य समन्वय” विषय पर चर्चा हुई, जिसमें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे.



वहीं, महापरिनिर्वाण स्थल पर आयोजित पैनल चर्चा में "कुशीनगर 2030 के लिए 5 वर्षीय धम्म-आधारित विजन" पर गंभीर विमर्श हुआ. विशेषज्ञों ने कुशीनगर को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस सुझाव दिए.

इस दौरान वैश्विक चुनौतियों के बीच बुद्ध का संदेश दिया दया “युद्ध के समय में बुद्ध की प्रासंगिकता” विषय पर आयोजित विशेष चर्चा में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भगवान बुद्ध के अहिंसा, करुणा और आत्ममंथन के सिद्धांत पहले से अधिक प्रासंगिक हो गए हैं.