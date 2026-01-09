उदयपुर में पेडल टू जंगल के जरिए वन संरक्षण और अंगदान का संदेश...
इसमें वन और जैव विविधता संरक्षण के साथ अंगदान जैसे संवेदनशील विषयों पर जागरूकता बढ़ाई.
उदयपुर: ग्रीन पीपल सोसायटी उदयपुर ने दक्षिण राजस्थान में पर्यावरण बचाने और सामाजिक सरोकारों को नई दिशा देने के उद्देश्य से साइक्लिंग अभियान पेडल टू जंगल का नौवां संस्करण PTJ-9 शुरू किया. तीन दिवसीय अभियान 9 से 11 जनवरी तक उदयपुर से कुंभलगढ़, राजसमंद और पाली के वन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा. इसमें वन संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और अंगदान जैसे संवेदनशील विषयों पर जन-जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाएगा. अभियान की शुरुआत उदयपुर की ऐतिहासिक और फतहसागर झील से हुई.
ग्रीन पीपल सोसायटी के अध्यक्ष एवं भारतीय वन सेवा के रिटायर्ड अधिकारी राहुल भटनागर ने बताया कि यह अभियान वन विभाग के सहयोग से किया जा रहा है. इसे विश्व वन्यजीव निधि (WWF) भारत का भी समर्थन प्राप्त है. देवाली गेट साइड से रश आवर राइड को हरी झंडी दिखाई. साइक्लिंग रैली फतहसागर रानी रोड, महाकाल, आयुर्वेद कॉलेज, अंबामाता मंदिर, चांदपोल पुलिया, जगदीश चौक, घंटाघर, हाथीपोल, लोहा मार्केट और स्वरूपसागर होते हुए फतहसागर ओवरफ्लो पॉइंट पर संपन्न हुई. शहरी मार्गों से गुजरती रैली ने आमजन को पर्यावरण और जीवनदान के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया.
राहुल भटनागर ने बताया कि प्रकृति संरक्षण और अंगदान दोनों ही समाज के लिए अत्यंत आवश्यक विषय हैं. पेडल टू जंगल के माध्यम से जंगलों की सुरक्षा के साथ अंगदान जैसे मानवीय विषय को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है. ग्रीन पीपल सोसायटी का अंगदान को समर्पित तीसरा साइक्लिंग अभियान है. इसके जरिए युवाओं, ग्रामीण समुदायों और आम नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण और जीवन बचाने की भावना से जोड़ा जाएगा. संवाद सत्र, जन-जागरूकता गतिविधियां और सहभागिता कार्यक्रम किए जाएंगे.
जंगलों के बीच सफर का मकसद: अभियान के अगले चरण में प्रतिभागी तेजो का गुड़ा से रूपनगर और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य तक साइक्लिंग करेंगे. जंगलों के बीच यह सफर प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के साथ संरक्षण का संकल्प मजबूत करेगा. भटनागर ने सामाजिक संगठन, अंगदान समूह और नागरिकों से अपील की कि वे कार्यक्रमों में उपस्थित होकर वन संरक्षण और अंगदान के संदेश को और सशक्त बनाएं.
