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महाकालेश्वर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, कोटा-चौमहला मेमू को उज्जैन तक बढ़ाया

करीब 2 साल से ट्रेन को उज्जैन तक बढ़ाने की मांग चल रही थी. साथ ही सांसदों के साथ रेलवे की बैठक में भी यह मुद्दा उठा था. अब रेलवे बोर्ड ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही कोटा के यात्रियों को उज्जैन महाकाल के दर्शन जाने के लिए एक और ट्रेन मिलेगी, यह लोकल ट्रेन होगी. बारां-झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह और उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने भी इस पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री सहित अन्य नेताओं का आभार जताया है. दूसरी तरफ कोटा से नागदा के बीच चल रही मेमू ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट कर चौमहला तक ही भेजा जाएगा. सांसद दुष्यंत सिंह का कहना है कि ट्रेन को उज्जैन तक विस्तार देने निर्णय हमारे क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी, रोजगार, व्यापार और धार्मिक पर्यटन चारों दिशाओं में विकास की नई रफ्तार लाएगा. यह सिर्फ ट्रेन का विस्तार नहीं, बल्कि क्षेत्र की प्रगति को नई पटरी पर चढ़ाने का प्रयास है.

कोटाः कोटा से उज्जैन महाकालेश्वर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है. कोटा से चौमहला के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन को उज्जैन तक बढ़ाने की स्वीकृति रेलवे बोर्ड ने जारी कर दी है. इसके बाद जल्द ही कोटा से सीधी मेमू ट्रेन उज्जैन तक चलेगी. ऐसा में दो बड़े शहरों के बीच में मेमू ट्रेन चलने से यात्रियों को फायदा होगा. इन यात्रियों को एक लोकल ट्रेन भी मिल जाएगी, वर्तमान में इन दोनों शहर के बीच मेल व एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है.

तारीख की घोषणा बाद में होगीः कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि यात्री और जनप्रतिनिधियों की डिमांड पर रेलवे बोर्ड ने कोटा-चौमहला मेमू ट्रेन को उज्जैन तक विस्तार के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है. जल्द ही इस मेमू ट्रेन का नया शेड्यूल भी जारी होगा. इसके बाद यह कोटा से उज्जैन के बीच चलने लगेगी. इसकी तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी. क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य धीरज गुप्ता ने बताया कि बीते 25 मार्च को सांसद दुष्यंत सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर 17 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया था. इसमें कोटा-चौमहला मेमू ( 61623/ 61624) को उज्जैन तक बढ़ाने का विषय भी प्रमुखता से रखा गया था. रेलवे बोर्ड ने इस पर अमल करते हुए कोटा-चौमहला मेमू को उज्जैन तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं. कोटा से नागदा के बीच चल रही मेमू ट्रेन को अब चौमहला तक ही रोका जाएगा.

यह रहेगा ट्रेन का शेड्यूलः नए शेड्यूल के अनुसार ट्रेन नंबर 61624 कोटा-उज्जैन मेमू हो जाएगी, जबकि वापसी में 61623 उज्जैन-कोटा मेमू रहेगी. ट्रेन नंबर 61624 कोटा से सुबह 5:45 पर रवाना होगी. इसके बाद सुबह 7:06 बजे रामगंज मंडी, 7:33 पर भवानी मंडी, 8:09 पर शामगढ़, 8:44 पर चौमहला, 10:30 पर नागदा और 12:00 बजे उज्जैन पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन नंबर 61623 उज्जैन-कोटा मेमू ट्रेन दोपहर 12:30 बजे उज्जैन से रवाना होगी. इसके बाद 2:10 बजे पर नागदा, 3:24 बजे पर चौमहला, 3:53 बजे पर शामगढ़, शाम 4:26 पर भवानी मंडी, 4:58 पर रामगंज मंडी और 7:00 बजे कोटा पहुंच जाएगी. इस ट्रेन को कोटा से उज्जैन के बीच आते और जाते समय सभी स्टेशनों पर कमर्शियल हाल्ट दिया जाएगा.

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नागदा वाली ट्रेन बनेगी कोटा-चौमहलाः कोटा से नागदा के बीच चल रही ट्रेन को चौमहला में शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा. यह ट्रेन नंबर 61616 कोटा-चौमहला मेमू हो जाएगी, जबकि वापसी में यह ट्रेन 61615 चौमहला-कोटा मेमू हो जाएगी. नए शेड्यूल के अनुसार ट्रेन नंबर 61616 सुबह 7:05 पर कोटा से रवाना होगी. इसके बाद सुबह 8:27 बजे रामगंज मंडी, 8:55 पर भवानी मंडी, 9:26 पर शामगढ़ और 10:25 पर चौमहला पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन नंबर 61615 सुबह 10:45 पर चौमहला से रवाना होगी. इसके बाद 11:11 पर शामगढ़, 11:41 पर भवानी मंडी, 12:09 पर रामगंज मंडी और दोपहर 2:00 बजे कोटा जंक्शन पहुंच जाएगी. इस ट्रेन को कोटा से चौमहला के बीच आते और जाते समय सभी स्टेशनों पर कमर्शियल हाल्ट दिया जाएगा.