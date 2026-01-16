ETV Bharat / state

जैसलमेर में बिना डिग्री के इलाज करने वाले पर सख्ती, अवैध क्लिनिक सील

चिकित्सा विभाग ने अवैध क्लिनिक सील किया ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: जिले के खुईयाला कस्बे में अवैध रूप से संचालित एक क्लिनिक पर चिकित्सा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया. यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल के नेतृत्व में की गई. सीएमएचओ डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल ने जानकारी दी कि विभागीय टीम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान फिरोजपुर निवासी विक्रम सिंह पुत्र काला सिंह को बिना किसी वैध चिकित्सकीय योग्यता और पंजीकरण के मरीजों का इलाज करते हुए पाया गया. जांच के समय आरोपी अपने पक्ष में किसी भी प्रकार के चिकित्सकीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वह अवैध रूप से क्लिनिक संचालित कर रहा था और ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था. इसे भी पढ़ें- झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत, परिजनों में आक्रोश, आरोपी फरार