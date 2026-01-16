जैसलमेर में बिना डिग्री के इलाज करने वाले पर सख्ती, अवैध क्लिनिक सील
जैसलमेर के खुईयाला में अवैध क्लिनिक चलाने वाले झोलाछाप विक्रम सिंह के खिलाफ चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की.
Published : January 16, 2026 at 7:31 PM IST
जैसलमेर: जिले के खुईयाला कस्बे में अवैध रूप से संचालित एक क्लिनिक पर चिकित्सा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया. यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल के नेतृत्व में की गई.
सीएमएचओ डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल ने जानकारी दी कि विभागीय टीम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान फिरोजपुर निवासी विक्रम सिंह पुत्र काला सिंह को बिना किसी वैध चिकित्सकीय योग्यता और पंजीकरण के मरीजों का इलाज करते हुए पाया गया. जांच के समय आरोपी अपने पक्ष में किसी भी प्रकार के चिकित्सकीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वह अवैध रूप से क्लिनिक संचालित कर रहा था और ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था.
इसे भी पढ़ें- झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत, परिजनों में आक्रोश, आरोपी फरार
उपकरण किए जब्त: उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान टीम ने अवैध इलाज में प्रयुक्त किए जा रहे चिकित्सा उपकरण, प्रयोगशाला में इस्तेमाल हो रही सीबीसी मशीन सहित अन्य सामग्री को जब्त किया. मौके पर मौजूद मरीजों और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सम डॉ. खीवराज सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी खुईयाला डॉ. रणवीर सिंह सहित टीम सदस्य दिनेश और हीरालाल उपस्थित रहे.
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई: चिकित्सा विभाग ने झोलाछाप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए उसे पुलिस के सुपुर्द किया. सीएमएचओ डॉ. पालीवाल ने कहा कि जिले में अवैध रूप से चिकित्सा कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि आमजन को सुरक्षित और प्रमाणिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें.