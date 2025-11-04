ETV Bharat / state

हाईकोर्ट पहुंचा शिमला एमसी मेयर के कार्यकाल को बढ़ाने का मामला, एडवोकेट ने दाखिल की याचिका

एमसी शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. आज कोर्ट में मामले की सुनवाई सुनवाई होगी.

आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 7:42 AM IST

Updated : November 4, 2025 at 10:29 AM IST

शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में शिमला एमसी के मेयर का कार्यकाल 5 साल तक की अवधि के लिए बढ़ाने संबंधी फैसला लिया था. अब इस फैसले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. एडवोकेट अंजलि सोनी वर्मा ने इस मामले में एक जनहित याचिका दाखिल की है.

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया की अगुवाई वाली खंडपीठ आज जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी. खंडपीठ में न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज भी होंगे. याचिका में हिमाचल सरकार के साथ राज्य चुनाव आयोग को भी पार्टी बनाया गया है. इसके अलावा राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग, नगर निगम शिमला के कमिश्नर और मेयर सुरेंद्र चौहान भी मामले में पार्टी बनाये गए हैं.

MC SHIMLA MAYOR TENURE EXTENSION
हाईकोर्ट पहुंचा शिमला एमसी मेयर के कार्यकाल को बढ़ाने का मामला (Notification)

उल्लेखनीय है कि सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में 25 अक्टूबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में शिमला शहर निगम के मेयर का कार्यकाल बढ़ाया गया था. दिलचस्प बात है कि मेयर का कार्यकाल बढ़ाने से कांग्रेस के पार्षद भी नाराज हैं. इस फैसले का कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के पार्षदों ने विरोध किया था. रोस्टर के अनुसार अब महिला पार्षद को मेयर बनना था, लेकिन सरकार ने कैबिनेट में कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया.

पार्षदों के कहना है कि रोस्टर में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी. भाजपा पार्षदों ने भी इस फैसले का जमकर विरोध करते हुए हाल ही में नगर निगम की बैठक में हंगामा किया था. सीएम सुक्खू ने कांग्रेस के सभी पार्षदों को सरकारी आवास ओक ओवर पर बुलाकर समन्वय स्थापित करने की भी कोशिश की थी.

दृष्टिबाधितों के आरक्षित पदों पर भर्ती न होने पर हाईकोर्ट की सख्ती

वहीं, हिमाचल प्रदेश में दृष्टिबाधित दिव्यांगों के आरक्षित पदों पर दो सालों से भर्ती नहीं हुई है. इसे लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है. अदालत ने दो साल से भर्ती न होने को सख्ती से लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सरकार से जवाब मांगा है. दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं.

मामले की सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट देवयानी शर्मा ने एमिकस क्यूरी के तौर पर मीडिया में आयी खबरों को रिकॉर्ड पर रखा. अदालत को यह बताया गया है कि ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन के सदस्य इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए आरक्षित पद भरे नहीं गए हैं. आलम ये है कि पिछले दो सालों से पदों का बैकलॉग है. कोर्ट ने सरकार से इस मामले पर अगली तारीख तक एक एफिडेविट दायर करने के आदेश दिए. हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 दिसम्बर को निर्धारित की गई है. अगली सुनवाई तक राज्य सरकार को इस मामले में शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है.

